“Ni rumba ni bossa ni cumbia ni una ranchera más.

Ni cumbia ni bossa ni rumba, ya no me queda más.

Ahora que todo está bien me quedo aquí y que las flores vuelvan a mi piel”

Recordaréis cuando, veinte años atrás, la irrupción de Amparanoia en el circuito de músicas fusión abría un melón. Se hablaba de ella como “la Manu Chao andaluza” por esa capacidad de mezclar ritmos como el reggae o el ska con una voz que cruzaba el blues con el bolero a un ritmo, por lo general, frenético y ultramelódico.

Mucho ha llovido desde entonces: el mestizaje o las bandas de música fusión fueron tendencia y luego pasaron a formar parte del ostracismo mediático, y hoy día, a pesar de que en comunidades como Cataluña hay más de una razón para pensar que este perfil de artistas es una de las grandes bazas de la música alternativa de masas (La Pegatina, Txarango, Gossos, Els Catarres…); las conexiones entre nuevos referentes de la canción fusión y géneros que van desde lo tropical a lo espiritual, psicodélico, reflexivo y nostálgico pueden tener una nueva musa.

Sandra Bernardo, del mismo modo que hiciera Amparo Sánchez hace más de dos décadas, abre un nuevo melón dentro del circuito fusión: su música huele a madera, pero también resuena templada, sin grandes alegorías épicas ni crescendos para el pogo, el mosh y el slam. Así lo confirma Trópico Ideal, un álbum que se mueve a gusto entre la canción tropical, la bossa nova, el reggae acústico, el bolero mediterráneo, las cadencias más sinuosas y fumonas de la canción de fogón.

No está sola Sandra Bernardo en este posible nuevo circuito (se habla mucho de neobolero al mencionar a artistas latinas como Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Las Taradas, Brusa y los Bombones de Murano, Lila Downs, Andrea Echeverri…), sino que también tiene aliados estatales como Club del Río, Iseo (cuando pilla la guitarra acústica, y no cuando se alía a Dodosound en ese soundystem enérgico), Tu otra bonita o Capitán Cobarde; pero incluso haciendo ojitos a los ramalazos más templados y cancionistas de Buika, Bebe o Zenet; o a ese grano que ha marcado un estilo, el de la facción más cancionista y polifónica del Manu Chao del histórico Clandestino.

Hay momentos en los que Sandra Bernardo se siente especialmente a gusto poniendo en contacto a Omara Portuondo y Sílvia Pérez Cruz (Mamita rica), otros en los que inyecta sonoridades angloamericanas en un bolero psych-folk (La vida se va), otros en los que parece que rehace el Clandestino de Manu Chao (Fruta o Ni cumbia ni bossa, posiblemente la canción que mejor defina su discurso artístico y sonoro), otros en los que juega con riffs casi de indie británico en un reggae-folk de acampada (Me quedo con mi amor), otros en los que desarrolla texturas psicotropicales en la línea del primer Caloncho (Caribe), suena al Muchachito más místico (Guajaca), consigue llevar el calypso al terreno de lo acústico (El latir del corazón o La receta del amor), consigue construir una cumbia nostálgica en la línea del Jorge Drexler de Bailar en la cueva o del debut de Radio Pesquera (La noche de los tucanes o Lola).

La nueva musa de la canción fusión más nostálgica y templada tiene nombre, canciones y un cuchillo para seguir abriendo melones.

