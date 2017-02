Con un pie puesto en el folk-rock alternativo de nombres como Ryan Adams o Damien Rice y las cadencias brit de Travis o Starsailor pero mirando de frente la influencia de The Beatles que en nuestro país han recogido artistas de su generación (o casi) como Jero Romero o Jacobo Serra, el madrileño Samu Del Río deja de soltar balas de fogueo y dispara a bocajarro al corazón del indie de autor.

Y lo hace con Three Estonian Kids, su primera colección larga de canciones, que llega tres años después de aquel primerizo EP que tituló (Almost) Parallel y que sirvió para poner en circulación uno de los proyectos más estimulantes del nuevo sonido de autor del circuito alternativo.

En Notodo estrenamos en exclusiva, un día antes de que esté disponible en plataformas digitales, el debut de Samu Del Río.

Gira :

11.03: Almería. (Sala por confirmar)

17.03: Barcelona. L’Astrolabi

24.03: Madrid. Costello Club

01.04: Murcia. La Puerta Falsa

07.04: Aranda de Duero. Café Central

28.04: Santander. Rock Beer The New

05.05: Toledo. Pícaro

13.05: Málaga. The Hall

Samu Del Río