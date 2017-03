Sam Patch no es Sam Patch: es Tim Kingsbury. A ver, os explico: Sam Patch fue uno de los primeros performers temerarios, que se dedicaba a saltar cascadas, ríos y demás desvaríos que acabarían con su vida días después de conseguir dos hazañas, saltar las Cataratas del Niágara y el Río Genesee.

¿Qué tiene que ver esto con Tim Kingsbury y quién es? El bajista (entre otros instrumentos que toca) de Arcade Fire y, desde hace unos meses, el ser humano en el que se reencarnó aquel saltador para dar a luz un alter ego musical que pone de manifiesto que los saltos ornamentales no solo se dan entre kamikazes del entretenimiento: también en los nombres ocultos de los iconos de la música alternativa.

GROOVE E INDIETRÓNICA

Sin llegar al sonido de la new rave que a principios de siglo inyectaba de ácido y lisergia enloquecidamente discotequera el circuito indierockero, Sam Patch se alinea en una órbita similar a la de proyectos como Metronomy, EL VY, Wild Beasts, Grizzly Bear o Spoon, por marcar una línea delimitada entre el indie de autor, las influencias del soul y el r&b y la capacidad de incorporar guiños de las vanguardias indies más populares (y populistas) a un formato de canción pop.

Hay algo de las influencias que Kingsbury confiesa haber implementado en este Yeah You, and I, como es el caso de Devo, Fleetwood Mac, Leonard Cohen, ABBA o Stereolab; pero lo cierto es que la economía de medios que implementa en Sam Patch se mantiene bastante alejada de esa suerte de big band neoindie que es Arcade Fire, casi una orquesta plagada de elementos, instrumentos, variaciones y movimientos estructurales dentro de las canciones. Y el centro de todo eso es el sonido del bajo y del teclado, dos de las armas que mejor conoce el músico norteamericano, y que convierten a su proyecto en una amalgama de indietrónica, psicodelia ácida y pop para la posta de baile.

SON MIS AMIGOS

Son los suyos, en realidad. Era de esperar que uno de los multiinstrumentistas de Arcade Fire tuviera buenos contactos en su móvil para pedirles colaboración de cara a la primera producción en paralelo a su banda-madre.

Y así lo ha hecho: Basia Bulat aporta otros matices vocales en siete de las ocho canciones; su compañero Jeremy Gara, batería de Arcade Fire, se encarga de darle a los parches también junto a él; e incluso John McEntire y Doug McCombs, miembros de Tortoise, colaboran en una de las canciones del disco.

CHALECO REFLECTANTE

Hay algo (o bastante) de la deriva pseudo-dance de Reflektor, último artefacto de Arcade Fire, en este debute de Sam Patch. Y es precisamente esa manera de moverse en círculos, de girar en torno a un dibujo de bajo al que va añadiendo elementos con la misma forma circular, sin romper nunca pero insinuando crescendos épicos al estilo de LCD Soundsystem.

La metodología de creación de espacios y atmósferas que impone Kingsbury es en círculos, gravitando, subiendo y bajando, sin quebrar la estructura, sino creando un campo de batalla en el que por momentos hay paz y por momentos se desatan auténticas guerras de ácido.

Y lo es tanto cuando deconstruye a la Motown (Waiting to Wait) como cuando juega con cadencias rockeras entre T.Rex y The Black Keys (Listening), cuando niega la mayor en una suerte de pieza indietrónica de autor (No No No No o Up All Night), cuando nos interna en una psicodelia dance con mucho del Bowie de los años ’70 (Must Have Been an Oversight o St. Sebastian, sus dos grandes hits) o cuando se tecnifica y se ata con cables a sí mismo (Never Meant No Harm y 100 Decibels).

Sam Patch