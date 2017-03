A veces se despierta en su diminuto loft alquilado del Guinardó y se da cuenta de que la única opción para poder permitirse una cena digna –y unas cervezas- al final del día es llevarse la guitarra a los vagones del metro. Aunque tiene compuestas decenas de canciones, en el subsuelo se decanta por sus versiones de Frío de Manolo Tena y Lucha de gigantes de Antonio Vega que, a veces, le traen un poco más de veinte euros en hora y media, el tiempo máximo que su voz aguanta allí.

En cambio, en los bares musicales de la ciudad –extenuados por la Administración y, por qué no decirlo, por la falta de público interesado en los cantautores que van más allá del prototipo Pablo Alborán– saca a relucir el arsenal creativo que le ha salvado la vida.

Porque hubo una época, no demasiado lejana, en la que Salva Criado se iba a dormir pensando que no despertaría. La ansiedad había aparecido después de unos años dedicados a contentar a la gente de su entorno: su familia, sus amigos, su novia -con la que llevaba ocho años-, la familia de su novia. “Intenté ser el yerno perfecto, y no hay cosa que vaya más en contra de mi identidad”. También formaba parte de un grupo, Gala Cortés, con unas pretensiones comerciales que él no acababa de ver claras. Hasta se hablaba de giras por Sudamérica que, por supuesto, nunca se hicieron. “De saque pretendíamos codearnos con gente situada en un nivel más alto, gente que se lo había currado durante mucho tiempo. Quisimos saltarnos muchos pasos y fracasamos. Nos adentramos en la senda de los músicos dispuestos a hacer lo que sea para que alguien les venda y les haga triunfar”. Y estalló.

Cuando se metía en la cama giraba su cuerpo hacia la derecha para no escuchar el latir de su corazón. Si algo funcionaba mal, prefería no saberlo. A veces usaba la táctica de ponerse en pie y andar. Si podía ejecutar esa acción es que tan mal no estaba, se decía para relajarse. El consumo de drogas y alcohol acrecentó el problema. “Ahora mismo podría estar muerto”, me dijo hace unas semanas mientras me mostraba en directo sus últimas creaciones y tomábamos unas copas de vino en su loft con vistas al mar. Hasta que un día fue al psicólogo y éste le preguntó cómo viviría si pudiese hacer lo que él, quien a los quince años ya componía canciones con su guitarra, realmente quería hacer. La respuesta evidenció la inmensa distancia que separaba la realidad de su verdadera forma de ser.

Lo primero que hizo para acercarse a ella fue ponerse a componer canciones de forma compulsiva, a sacar el Salva Criado que se había perdido en el laberinto de la sociedad. Y cuando tuvo seis válidas en el verano del 2015, se fue de viaje por toda la costa mediterránea española –de Barcelona a Melilla- tocando por garitos, bares y plazas. Al regresar, continuó componiendo canciones, trabajando de camarero en un restaurante de La Barceloneta y dando clases de guitarra a niños (actualmente las da en la Escola Sagrada Familia de Horta, y en la Unió de Masrampinyo y el Giravolt de Montcada i Reixac).

Con este dinero pudo permitirse mudarse a Barcelona –hasta principios de 2016 vivió en Montcada i Reixac- con la intención de conquistarla y convertirla en su París bohemio. “Desde el año pasado hasta ahora he compuesto 43 temas. Dan para hacer cuatro discos. Podía haberme conformado y sacarlos todos, pero he querido apostar tan solo por los nueve o diez que realmente me convencen. Los otros ya veremos, aún pueden evolucionar”. De aquí ha nacido su espectáculo Ocho partes naturales y una cesárea, el que va mostrando por Barcelona y cercanías, pasando por locales emblemáticos del underground de los cantautores más topos como el Cronopios o el Astrolabi. <<Soy el ser superficial a tus ojos / un salvaje, un animal para otros / algo tan fugaz, un estallido absurdo / sin final, sin inicio>>, dice la letra de su Holograma.

Salva es un tipo alto sin serlo demasiado, delgado sin hacer deporte y con una voz desgarrada que demuestra que ha vivido, un personaje secundario salido de una novela de Eduardo Mendoza, de quien tanto le gusta La ciudad de los prodigios, o de Francisco Casavella. “Yo ahora no tengo ningún padrino. Quiero decidir las cosas yo solo y que nadie me guíe. Sí que me interesan los maestros puntuales, pero ya está. Empecé a meterme en el mundo de los cantautores, de los poetas y de los actores para ver qué sucedía y están sucediendo cosas. Al final no es un ambiente tan cultural como sexual y visceral, salvaje y tribal. Es gente expresando, de una manera muy física, las cosas que se les ocurren”.

Su primera actuación en esta nueva etapa tuvo lugar un jueves de micros abiertos en el Alfa. Cuando acabó de tocar, un chico del público -después descubrió que se llamaba Xesús y que era gallego- se le acercó para comentarle que le había gustado mucho lo que había hecho e invitarle a que se pasase un domingo por la noche de trovadores de la Bodega Saltó. Evidentemente Salva aceptó. Allí le recibió el colectivo Los nueve gatos y le propusieron si quería formar parte del proyecto. Lo aprobaron por asamblea y desde entonces toca un domingo en la Bodega Saltó y otro en la Galería Moraima. “Tenemos un compañero que con más de cincuenta años ha perdido el trabajo. Su mujer está enferma y le han cortado el teléfono. Le vamos a dar 150 euros de lo que hemos ganado para que por lo menos esta semana tire como pueda”. Salva es el único de ellos que se dedica a la música como trabajo principal.

Antes de ponerse a tocar en los vagones del metro, había buscado información para hacer las cosas de manera legal. Es decir, para tocar en la calle y en el metro con un permiso. Descubrió que el lugar donde debía acudir era el Convent de Sant Agustí, la sede de Músics de Carrer. Por desgracia, ya no era época de audiciones y debía esperarse hasta enero. De todas formas, le dijeron que el único barrio donde le multarían y le requisarían el instrumento por tocar sería Ciutat Vella, pero si cumplía una serie de requisitos –respetar los máximos decibelios, hacerlo en un lugar que no moleste a los vecinos ni a los comercios- podía tocar en cualquier otro barrio si tenía en su posesión una hoja que le sellaron allí mismo. “Yo toco en los vagones porque ganas dinero de forma más rápida. En los pasillos estarás dos horas, te caerán como mucho veinte euros, sufrirás un desgaste tremendo de la voz y nadie te habrá escuchado”. Alguna vez un vigilante lo ha acabado echando de malas maneras.

En el reportaje La mala vida de los músicos de Barcelona de Nando Cruz este colectivo denunciaba que la gran mayoría trabaja en locales sin contrato laboral y cobrando en negro unos cincuenta euros por noche, si es que llegan a esa cifra. También se quejaba del sistema de la taquilla inversa, el sistema creado para que el público tan solo pague por ver el espectáculo si le apetece. Salva cobra de esta manera la mayoría de sus bolos. Solo hay excepciones cuando él ha tenido que alquilar el local, como en el Koitton Club, donde cobró cinco euros a cada espectador a cambio del concierto y de entregarle una maqueta de su trabajo.

“El secreto de aguantar y tirar para adelante es no hacer caso a esa mosca que te importuna constantemente mientras con los brazos abiertos sostienes tus tesoros en una balanza. Mis canciones son mis hijas y no me las puede tocar nadie. Me pone cachondo saber que de aquí a ocho años, si estoy vivo, tendré 36 y me pueden haber pasado un montón de cosas y haber aprendido otras tantas. Quizá entonces saque un disco con un amigo mío que habrá hecho una discográfica, quién sabe. Quizá los que estamos tirados habremos conseguido llegar a algún lugar”.

