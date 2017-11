Los londinenses Saint Etienne pasaron por la Sala But de Madrid para presentar Home Counties (2017). El recital se acabó convirtiendo, como era de esperar, en una elaborada colección de hitazos más destinados a repasar los 25 años de carrera de los británicos que a presentar ningún nuevo disco.

Bailes, público coreando estribillos (incluso durante los bises, qué entrega) y una Sarah Cracknell por la cual no parecen pasar demasiado los años. Repaso sin mácula de viejs éxitos y versiones, como Only Love Can Break Your Heart, Like A Motorway o He’s On The Phone y sorpresa al comprobar lo bien que se han incorporado al repertorio temas de su anterior ábum, Words and Music by Saint Etienne (2017), como Tonight o I’ve Got Your Music.

Saint Etienne