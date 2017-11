En esta película no muere ningún ciervo. El ciervo murió miles de años atrás, en tiempos del mito, como relató uno de los primeros dramaturgos de la historia, en la Grecia clásica, Eurípides, en su tragedia Ifigenia en Aúlide, que ha inspirado al Yorgos Lanthimos en su nueva película, tras las demoledoras Canino (2009), Alps (2011) y Langosta (2015), por la que ganó el premio al mejor guión en el último Festival de Cannes.

Según cuenta Eurípides, los caudillos griegos se disponen a embarcar para dirigirse a Troya, a causa del secuestro de Helena por el príncipe Paris. Sin embargo, el ejército griego está paralizado en el puerto debido a la ausencia de vientos favorables. Un oráculo señala que los vientos sólo se reanudarían si Agamenón, el comandante en jefe de los griegos, accedía a sacrificar a su propia hija, Ifigenia, en honor de Artemisa, diosa a la que ha ofendido. ¿Lo permitirá Agamenón? ¿Será capaz de sacrificar la carne de su carne y la sangre de su sangre por el éxito de la empresa militar más famosa de la historia?

“Se pasa de un drama costumbrista sobre los estereotipos de la felicidad burguesa a uno de los thrillers más inquietantes que se han asomado a nuestras pantallas en los últimos tiempos, para terminar desembocando en un asombroso clímax de terror puro”

Lo primero que vemos en El sacrificio del ciervo sagrado es una cavidad torácica abierta, en la que late un corazón. Sin embargo, no nos hallamos en un templo de Grecia, en los tiempos homéricos, sino un quirófano, en un hospital ultramoderno de los Estados Unidos del presente. En Cincinnati, vive un prestigioso cardiólogo, el Dr. Steven Murphy, con el apesadumbrado rostro de Colin Farrell. El buen doctor lo tiene todo, incluyendo una vivienda lujosa en un apacible vecindario, una esposa afectuosa, Anna (Nicole Kidman) y dos hijos, Kim (Raffey Cassidy) y Bob (Sunny Suljic).

No obstante, existe algo extraño, desconcertante: de vez en cuando, el doctor se reúne con un alumno de instituto, Martin (Barry Keoghan, al que vimos recientemente en Dunkerque), en un restaurante local, por motivos que tardan en aclararse. Le compra regalos carísimos. Parece preocuparse por él. Llegado cierto momento, el adolescente no se conforma con esos encuentros. Busca la manera de llegar a su familia, de introducirse en ella, así como a su madre, una sorprendente, recuperada Alicia Silverstone (sí, la de Fuera de onda y Batman y Robin). ¿Es un hijo, resultado de otra relación de la que su esposa e hijos no saben nada? ¿Es su amante secreto? ¿O se trata de algo mucho más terrible?

“Lanthimos ha creado aquí otro universo fantástico, que sólo aparentemente se parece al nuestro, pero que en realidad funciona con sus propias e implacables reglas”

Lanthimos se toma su tiempo para aclarar la naturaleza de esa relación; la película se desarrolla con un ritmo calmado, con la sensación de que se avecina un desastre inevitable, un ajuste de cuentas final, a medida que la cómoda existencia suburbana de los protagonistas se va desmoronando, debido a la intrusión de ese extraño, ese huésped incómodo, al que no pueden evitar. El director griego refuerza esa impresión con tomas largas que siguen a los personajes por la vivienda o los pasillos del hospital, como si se hallaran perdidos en un laberinto cada vez más terrorífico y sin salida, lo cual ha hecho que se le compare, en este aspecto, con El resplandor de Kubrick.

Así, pasamos de un drama costumbrista sobre los estereotipos de la felicidad burguesa a uno de los thrillers más inquietantes que se han asomado a nuestras pantallas en los últimos tiempos, para terminar desembocando en un asombroso clímax de terror puro. Aunque la premisa podría parecer algo más realista que la de Canino o Langosta, Lanthimos ha creado aquí otro universo fantástico, que sólo aparentemente se parece al nuestro, pero que en realidad funciona con sus propias e implacables reglas. Se recomienda verla en compañía: es una de esas películas de las que, después de su conclusión, aún sobrecogido, apetece hablar.

El sacrificio de un ciervo sagrado