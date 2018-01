En tan solo un año, a Sacramentos le ha dado tiempo de ser un grupo maquetero (publicaron su primera demo hace menos de un año), de ser uno de esos grupos emergentes que comienzan a sonar en las ondas de Radio 3, de telonear proyectos internacionales como Él mató a un policía motorizado o Rolando Bruno y hasta de poner en circulación un primer EP que refleja el sonido del directo del cuarteto barcelonés.

Pero no sólo eso: Sacramentos tiene listo No hay más amigos, un nuevo material que verá la luz a través de Lucinda Records en formato vinilo de 7’’ y en el que mantienen la soga en corto con el sonido del power pop y de la urgencia garagera más melódica, pero en la que también se acercan a un radio en el que caben desde The Hives, The Boys o los Buzzcocks a Tequila o Lula.

Como primer adelanto, desde Notodo estrenamos en exclusiva Razones, una de las cuatro canciones que formarán parte del redondo y primer single y videoclip de este nuevo material, que estarán presentando en directo el viernes 2 de febrero en la Wurlitzer Ballroom de Madrid y el viernes 16 en la sala Meteoro de Barcelona.

Sacramentos