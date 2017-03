Hubo un tiempo, en una galaxia televisiva muy lejana, en la que los pechos no eran operados y en la que los hombres no llevaban más laca que las mujeres. Era el tiempo del 1,2,3, aquel símbolo catódico en el que una genovesa rotunda actuó con una mínima falda negra de polipiel bajándosela como podía al ritmo italo-disco más facilón. No obstante, el momento culminante que a los (ya o casi) cuarentones nos percute en la mente fue cuando meses después, en la Nochevieja de 1987, Sabrina mostró esas aureolas, piedra filosofal de nuestra sexualidad posterior por y para siempre.

Hugo Sánchez no paraba por aquel entonces de meter goles en el Real Madrid de La Quinta del Buitre, pero otro Hugo, éste apellidado Stuven, realizador de aquellas dos épicas actuaciones grabadas previamente y emitidas en el citado especial, le metió un gol por la escuadra al manager de la incipiente estrella, asegurándole que no se apreciaría el histórico desliz en el montaje final.

Y, a Dios gracias, aquel contrastado profesional decidió repetir “la mejor jugada” a cámara lenta durante la parte instrumental de aquel Hot Girl. Fue el momento en el que esas dos Lolas no se irían a los puertos, sino que se saldrían de ese ya mítico corpiño.

Después de tal hito para los futuros tetómanos, nada volvió a ser lo mismo. Buscamos aquella agotada revista Pronto por cielo y tierra, compramos la Teleindiscreta y pegamos sus posters y pegatinas por todas partes y nos daba igual que cantase mejor o peor. Lo que muchos llamarían One Hit Wonder no fue tal, porque a pesar de que conozcamos sobre todo Boys, Boys y su citado segundo single, su carrera continuó y la ha sabido alargar con dignidad durante tres décadas. No en vano, su olfato empresarial ha quedado patente al haber creado posteriormente junto a su marido una cadena de hoteles en el Veneto y Condulmer Studios, uno de los estudios de grabación más importantes de Europa.

Menuda es “la Salerno”: no sólo se enfadó por el mencionado desliz, sino que quiso aclarar reiteradamente que cantaba mejor que su presunta rival británica Samantha Fox, que su compatriota Angela Cavagna o la menuda polaca Danuta Lato. Parecía que en aquellos años Russ Meyer había aterrizado en la televisión con megavixens que se esforzaban denodadamente por demostrar que cantaban y, de paso, aprovechar el éxito de nuestra protagonista. Hablando de demostrar, Sabrina constató, médico experto mediante, que sus pechos eran naturales. Eso la convirtió en toda una heroína para el vulgo.

Las audiencias y ventas que rodean a esta mujer son desorbitantes, aunque no por ello deja de ver la necesidad de aparecer de cuando en cuando en shows como GH16, saldando de alguna manera cuentas con Tele 5, canal de titularidad italiana que años después volcó en el erotismo de mercadillo su estrategia comercial. Ella se puede decir que fue una avanzadilla de aquellos años de Mama Chichos, Cacaos Maravillaos y el Chin Chin del ¡Ay qué calor!

Aunque para cuentas las que ajustó con la Fox cuando versionaron el Call me de Blondie hace algo más de una década eclipsando al mismísimo David Guetta en Ibiza… todo muy kitsch. Se hicieron amigas desmintiendo esa infundada enemistad. Pero no se confundan, Sabrina puede que haya poblado los calendarios de talleres del extrarradio, pero no es una freak, ha actuado en películas italianas de calidad, y en obras de teatro más que respetables, interpretando clásicos de Lucio Battisti. Así que no se puede decir que haya vivido de las rentas; su pechamen, (por supuesto, asegurado con una póliza al efecto) puede que le haya ayudado, pero no más de lo necesario.

Sabrina sigue llenando recintos, tiene éxito en lugares tan dispares como Francia o Rusia y ha visitado Festivales como el de Cannes con proyectos serios en los que ha estado involucrada. Ha sabido reinventarse con las diversas mutaciones de la música Disco y con remezclas de productores de prestigio (sello discográfico propio mediante), ha recabado premios incluso de interpretación. Y, lo más importante, ha sido madre y ha demostrado que tal vez esos dos bonitos pechos fueran el principio de todo, pero no lo fueron todo.

Sea como fuere, Sabrina, gracias por los recuerdos.

Sabrina Salerno