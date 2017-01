Ryan McGinley tiene la suerte de tener amigos muy fotogénicos. Se los lleva de viaje, paga el hotel, la gasolina y, como dice él, asume también la responsabilidad ante la policía cuando les arrestan por ir desnudos. Es el precio que hay que pagar para revelar con honestidad las subculturas de los jóvenes contemporáneos realizando una interpretación original de su mundo.

McGinley no solo retrata personas, retrata una generación impregnada hasta los huesos de la filosofía del do it yourself, y es precisamente esta filosofía la que le convierte a los 26 años en el artista más joven en tener una exposición individual en el Museo Whitney tras autopublicar el libro The Kids Are Alright con las fotos de las bacanales de sus amigos casi siempre desnudos artistas, grafiteros, skaters y músicos de Nueva York, como Dash Snow, Dan Colen o Hannah Liden. Más tarde, McGinley viajó durante dos años a muchos de los conciertos de Morrissey en México, Reino Unido y Estados Unidos a tomar fotos de los fans, primeros planos de los jóvenes enamorados, una ardiente celebración del culto al éxtasis de la fama.

Yearbook es una monumental exposición, que acoge La Térmica de Málaga hasta el 4 de febrero, formada por cientos de retratos de estudio de cientos de modelos desnudos. Concebida como una gran instalación, las fotografías están impresas en vinilo y cubren todo el espacio expositivo, impresionando visualmente al espectador, pues a pesar de la incapacidad para abarcar todos los retratos con la mirada, cuando se contemplan cada uno de ellos de manera individualizada, somos capaces de concretar la identidad de cada uno de los fotografiados. Todo en sus fotografías es natural y al mismo tiempo está escrupulosamente calculado; la construcción artificial del proyecto permite también que los modelos sean capturados desprevenidos. De este modo, el resultado son fotografías inocentes pero eróticas, casuales y al mismo tiempo muy preparadas.

En la muestra nada es gratuito. No es difícil imaginarlo trabajando duro, buscando el instante perfecto, disfrutando de la experiencia que implican sus proyectos. En sus capturas vemos cuerpos desnudos que hablan de gente, de momentos vitales, de espontaneidad e improvisación. Parece haber un constante sí a la vida y una invitación a vivirla, en definitiva una aceptación de la propia existencia. McGinley ha conseguido captar como ningún otro el despertar de la juventud, su belleza y su arrojo, la ilusión de pensar que todo es posible. Ese momento confuso pero hermoso que suele tener lugar entre la rabia, la energía y el optimismo.

Quizá lo más llamativo de Mc Ginley es su pretendida candidez, cómo presenta al retratado tal como es y lo sitúa en mágicos escenarios. Ha sido comparado muchas veces con Nan Goldin, Wolfgang Tillmans y Larry Clark (en cuyas fotos documentales sobre skaters sale el propio McGinley), pero lo que realmente enamora de su trabajo es que cuenta una historia sobre la liberación y el hedonismo: allí dónde Goldin y Clark cuentan algo doloroso y hablan sobre la ansiedad juvenil y lo que sucede cuando se consumen drogas y se tienen relaciones sexuales en un submundo urbano sin gobierno, McGinley sugiere una subcultura alegre, real y sin restricciones que puede encontrase a la vuelta de la esquina, si usted sabe dónde buscarla.

Ryan McGinley