Decir que Ryan Adams tiene, dentro de lo que cabe, carta blanca para moverse a salto de mata por las últimas tres décadas del rock y el country americanos no hace falta que lo diga yo, me dará la razón cualquier conocedor del estilo. Además de esto, es incluso capaz de darse el capricho de hacer un disco de metal o de llevar a su terreno un disco entero de la actual reina del country pop, haciendo crecer sobre él la atención global, ya de por sí intensa.

Desde su disco homónimo de 2014, y tras la exitosa revisión de Taylor Swift que hizo en 1989 (Pax Am Records, 2015), estas son las primeras canciones propias que nos presenta, y lo hace en forma de entrada gratuita a un parque temático dedicado a su ruptura matrimonial y los intensos y opresivos sentimientos que esto le producen: Adams se separó recientemente de la actriz y cantante Mandy Moore.

¿Exorcismo o exhibicionismo? La eterna pregunta. La carrera de Adams siempre ha estado plagada de esos paisajes grises que nutren gran parte del country rock, pero esta separación y el recientemente diagnosticado Síndrome de Menière, parecen haberle afectado profundamente generando un torrente de emociones, caldo de cultivo y recurrente motivación para componer.

Si tenemos que diseccionar los sonidos que utiliza para este decimoquinto trabajo, debemos tener en cuenta que el disco profundiza en un camino que ya empezó a andar en su disco de 2014, el rock americano de los 80. En este sentido, hay un par de canciones, como la que abre el álbum, y fue uno de sus adelantos, Do You Still Love Me?, o Anything I Say To You Now, en las que el sonido AOR toma todo el protagonismo; como si Foreigner volvieran a estar de moda y dejaran de pudrirse en las cubetas de vinilos a tres euros.

Posteriormente también recorre la misma década pero con otros personajes de copiloto; un ratito Tom Petty y un buen tramo Bruce Springsteen – como en Doomsday o Shiver and Shake-, porque extrañamente el Tunnel of Love (Columbia Records, 1987) del Boss parece haber resucitado definitivamente como referente (si no, pregúntenles a The War On Drugs). Las atmósferas, incluso en las voces, alguna reverb, algún sinte, algún saxo, en casi todo encontramos referencia a aquellos discos y aquellas producciones, aquí a cargo de él mismo.

Pero no se engañen, también hay algo de espacio para más cosas, aunque alejado de su etapa en Whiskeytown, y tampoco tan acústico como lo fue Ashes & Ashes (Pax Am Records, 2011), en el disco también hay músicas algo más austeras, más country, como To Be With You, que bien podría estar en Cold Roses (Lost Highway Records, 2005) que hizo acompañado de The Cardinals. Las letras tocan diferentes formas de ver un dolor genuino por la pérdida de su pilar sentimental y por el abismo de lo que hay por delante, aunque utilice como recursos muchas frases hechas sacadas del saco abandonado en las zonas comunes del country.

He resaltado detalles que podrían llevar a entender que nos encontramos ante un disco vulgar, hecho de retales sónicos y recursos manidos, pero nada más allá de mi intención; Prisoner es un buen disco, suena de maravilla, la tipiquísima forma de cantar del Adams triste conecta. Pero aunque muchos tendrán la tentación de encender una traca en la puerta de casa, este es un buen disco de Ryan Adams, pero no el mejor.

