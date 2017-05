Ryan Adams versiona la icónica ‘Black Hole Sun’ de Chris Cornell en directo

No son pocos los homenajes que han intentado rendir culto y pleitesía a la figura de Chris Cornell, posiblemente uno de los últimos grandes vocalistas masculinos de la historia y con una carrera que no solo ha trascendido gracias a proyectos icónicos de la escena grunge como Soundgarden o Temple of the Dog o aquella incursión en el ñu-rock que practicó con la que fuera la base rítmica de Rage Against the Machine bajo el ala de Audioslave, sino también en una carrera en solitario que no paraba de crecer y que había llegado a su punto álgido de popularidad tras componer la canción central de una de la entrega de Casino Royale del 007, aquella You Know My Name.

Ahora, uno de los músicos que ha mostrado mayor soltura a la hora de versionar canciones ajenas (aun tenemos reciente su homenaje al 1989 de Taylor Swift, llevando las canciones de la diva pop a una dimensión alt-rock-country) Ryan Adams ha decidido adaptar Black Hole Sun, una de las composiciones más inolvidables de Cornell, firmada bajo el amparo de Soundgarden en pleno elixir del movimiento grunge.

Ha sido hace solo cuatro días en el marco del concierto que Adams ha ofrecido en el Civic Theatre de Nueva Zelanda, en la provincia de Auckland. La grabación, de un sonido casi inmejorable, ya se puede escuchar en YouTube.

Ryan Cornell