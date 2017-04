Russian Red se va de karaoke tres años después de haber ‘dejado la música’

Hace unos meses Russian Red volvía a la palestra después de aquella cancelación fulminante de un tour que tres años atrás la estaba llevando a patear escenarios de todo el mundo en plena gira de Agent Cooper. Lo que siguió fue su retirada (aparentemente definitiva) de los escenarios, instalándose en Los Ángeles, casándose con su pareja, haciendo sus pinitos como actriz (el más sonado fue El beso, un cortometraje español) y poniéndose a organizar eventos boho-chic en el centro de la capital de las estrellas.

Pero, sea por el contrato que tenía firmado con Sony o sea porque le volvió a picar el gusanillo de la música, Lourdes Hernández hace unos meses comunicaba que tenía preparado un nuevo álbum, esta vez de versiones que se titulará Karaoke, verá la luz el próximo 17 de mayo y en el que han participado fieles escuderos suyos como Brian Hunt o Juan Diego Gosálvez (miembros de la última etapa de su banda de directo) junto a nuevos aliados como Aaron Leigh, David Greenbaum o (su marido) Zach Leigh.

Del disco conocemos su tracklist, este breve teaser de aquí arriba, la promesa de conciertos en España (el 25 de mayo en la Sala BARTS de Barcelona y el 2 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid) y, aun con fechas por confirmar, paseíllos por Los Ángeles y Ciudad de México, la promesa de que el próximo 14 de abril (“¡salud y república!”) estrenará el primer single y declaraciones en las que la madrileña ha dicho:

“Cuando me mudé a LA, descubrí un sitio llamado Smog Cutters en Filipino Town, un dive bar con Karaoke en el que me sentía muy cómoda. Allí iba todas las semanas sola o con amigos, a cantar power ballads de los 80’s y 90’s que me llenaban el corazón de emociones exageradas y tiempos de otras décadas que yo no había vivido pero me pertenecían, paradójicamente, muy fuerte (“Take my breath away”, “I’ll stand by you”, “Don’t You Want me baby”…). En este disco se juntan esa niña atrapada en cuatro acordes de guitarra y esa mujer abnegada a sus performances en Karaokes”

Tracklist:

1.- Shout (Tears For Fears)

2.- Do You Really Want To Hurt Me (Culture Club)

3.- I Want To Break Free (Queen)

4.- All That She Wants (Ace Of Base)

5.- I’ll Stand By You (Pretenders)

6.- It’s a Heartache (Bonnie Tyler)

7.- Take My Breath Away (Berlin)

8.- Don’t You Want Me (The Human League)

