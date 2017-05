Primero se fue de Twitter. Después se fue de la gira mundial en la que estaba presentando Agent Cooper. Después se fue de España. Al final, parecía que Lourdes Hernández abandonaba para siempre su proyecto musical Russian Red.

Las noticias musicales suyas desde aquella espantada y abandono de todos los hogares posibles era más bien tímida: su colaboración en algunos directos de su amigo L.A. o de Babes, proyecto en donde toca su marido Zach Leigh; su aportación al Mutanciones, álbum homenaje a Niños Mutantes; sus canciones junto al productor de electrónica Glowbug; y algún que otro concierto-privado más parecido a un showroom que a un showcase.

Casi tuvieron más peso comunicativo sus movimientos en paralelo a la música: su papel protagónica en el cortometraje El Beso o aquella breve gestión de las redes sociales de Stage by Sony. Pero la rusa ha vuelto, y dos veces: nuevo disco, guiño a sus raíces acústicas y reformación de su banda para los directos que afrontará los próximos días.

HUELE A PECADO ORIGINAL

Más que volver, Russian Red nos lleva. Nos lleva a un karaoke al que creíamos no estar invitados, pero al final sí: nos cuela entre sus pecados originales, algunas de sus canciones favoritas, pasadas por el singular filtro de su voz pero también del armazón sonoro que la encumbró en aquellos dos primeros álbumes, sobre todo el segundo, Fuerteventura: una suerte de remilgos folk de corte naif abiertos a un universo de granos vintage, pop retrofílicos con aires a Belle & Sebastian o Tennis y un culto a ese romanticismo melódico que sentó cátedra en una generación de cantautoras que, hasta su irrupción, dormían debajo de las piedras.

De alguna manera, en este breve y ajeno cancionero, Russian Red vuelve a abrirnos las puertas de la intimidad de aquel primer disco hecho entre la vergüenza del inexperto y la frescura que nace de ese original espacio privado. Algo que sucedió con I Love Your Glasses, grabado de forma doméstica con su entonces pareja Brian Hunt, ahora recuperado como viejo-nuevo aliado para este Karaoke privado que comparte con su actual marido, Zach Leigh; y en el que, casi una década atrás también versionaba una de las interpretaciones de la madrileña que acumula más reproducciones en internet: aquella Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper y que responde a la misma época de los ahora versionados.

Menos de media hora de un repertorio icónico que comienza a peinar canas (esa zona entre la casi-treintena y la cercanía a la cuarentena) y que hace de la retrofilia un culto moderno que se debate entre el sonido de Lana Del Rey, Lorde y Mina pero que consigue deslizarse sinuoso y melódico, reabriendo la puerta a ese vibrato tan suyo, a esa sonoridad envolvente, a ese reflujo de intimidad de habitación… o karaoke con pocos invitados.

REFORMULANDO LOS ’80 Y MITAD DE LOS ’90

Culture Club, Tears for Fears, Queen, Ace of Base, The Pretenders, Bonnie Tyler, Berlin y The Human League han sido los honorable invitados por sorpresa en el nuevo repertorio de Russian Red. Un repertorio manoseado por radiofórmulas retro pero que también forman parte del imaginario musical y cultural colectivo de todo melómano occidental.

Los casos en los que Lourdes consigue huir del patrón original es en donde encuentra espacios para redibujar armonías. Los casos más evidentes son esa Don’t You Want Me de The Human League a piano; una All That She Wants por momentos irreconocible, con riffs indiepoperos y espacios abiertos entre una crooner soul y el C86 de autor; una Heartache que consigue cambiar la rugosidad de la voz Tyler por la suavidad de la de Hernández; o una lánguida y casi espiritual I Want to Break Free.

Quizá donde queda más limitado el radio de acción para rearmar armonías es en el resto del repertorio, en el que suenan diferentes gracias a una instrumentación abierta y una economía de medios que juega en conjunto para fortalecer las bondades del delantero centro, pichichi y balón de oro del equipo: la voz de una rusa ruja que juega a ralentizar, a nasalizar o a llevar a un terreno propio pero ajeno en una disputa entre el respeto y la nueva vida a canciones icónicas como aquella Take My Breathe que puso banda sonora a Top Gun o a hits inalterables como Do You Really Want to Hurt Me?, Shout o I’ll Stand by You.

