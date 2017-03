Ser consideradas una de las bandas más relevantes del post-rock de la última década es un arma de doble filo: el trío instrumental de Chicago, Russian Circles, ostenta dicha consideración desde hace años, y lo ha hecho a pesar de desarrollar una de las líneas más duras y ásperas de escuchar dentro del rock instrumental canónico que nos podemos encontrar hoy. Con algo más de diez años de andadura a sus espaldas y una sólida trayectoria que cuenta ya seis LPs, es muy difícil explicar el tipo de música que crean estos estadounidenses.

Salvo excepciones, como el memorable Schiphol de su álbum Empros (2011), nunca parece que a los de Chicago les haya importado demasiado producir el tipo de melodías épicas, preciosistas y emocionales que tanto éxito tienen en las guitarras de otros grandes nombres del género, como God Is An Astronaut o Explosions In The Sky. Los discos de Russian Circles siempre han hecho gala de un sonido mucho más oscuro, más cercano al post-metal que al post-rock, con hilos conductores retorcidos y francamente complicados de seguir para los oyentes de las vertientes más amables del género. Hasta ahora: Guidance es, sin duda, el disco más post-rockero de Russian Circles hasta la fecha, cumpliendo al dedillo con casi todas las características que definen al género en nuestros días: tormenta de emociones, inmensos muros sonoros entre los que siempre se deja ver el eco de una melodía sencilla y amable, detallismo y persecución de la belleza.

Con Guidance, Russian Circles abordan el retrato épico y apocalíptico frecuente en el post-rock, aunando de manera muy eficaz pasajes casi disonantes, de extraordinaria dureza, como Calla con piezas que buscan consciente y extensivamente la belleza canónica, como Overboard. Entre medias, consiguiendo que todo el edificio funcione, composiciones complejas, como Afrika, en las que el ruido atronador y el detalle melódico se dan la mano de forma brillante. Sin duda, exponente de la madurez de una banda que a lo largo de una década ha sabido desmarcarse del sonido más común dentro de su género, desarrollar uno propio para luego enriquecerlo con algunas de las ideas más populares de sus contemporáneos. El tema que cierra el disco, Lisboa, es claro ejemplo de ello: la lucha entre el ruido indómito y el lento reptar de una melodía llena de tintes épicos. Un tema canónico del post-rock de nuestros días, pero con la firma inconfundible del trío de Chicago.

Gira:

08.03: Barcelona. Bikini

09.03: Madrid. Shoko

