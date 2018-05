Mira que tienen himnos The Beatles, pero posiblemente en el top 10 de canciones más reconocibles y con mayor ‘marca beatle’ adherido esté sin lugar a dudas Lucy in the Sky with Diamonds, uno de los grandes hits del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band que el año pasado cumplía sus primeros cincuenta años.

Dicha canción, cargada de lírica psicodélica, describiendo un viaje en barco a través de un fantástico país de flores de celofán, taxis de papel de periódico y tartas de marshmallow, ha sido versionada a lo largo de los años por artistas que van desde Elton John a Rita Lee, el mismísimo Bono de U2 para la BSO de Across the Universe, Bill Evans o los Flaming Lips, entre muchos otros. Ahora, un nuevo nombre se suma a la nómina de amantes de dicha canción.

Ni más ni menos que unos Rufus T. Firefly que siguen recogiendo las mieles de su exitoso giro psicodélico en Magnolia, uno de los mejores álbumes españoles de los últimos años, y que dentro de unos días tendrá una especie de segunda parte o de versión ampliada en Loto, de la que ya hemos podido escuchar Demogorgon. Con el mismísimo Víctor Cabezuelo, frontman de la banda de Aranjuez, hablamos días atrás, con motivo del concierto que ofrecieron junto a Havalina en esa especie de supergrupo efímero que fueron en Bandada el sábado pasado.

Ahora, nos dejan su particular visión de esta Lucy in the Sky With Diamonds, pasada por el filtro psicodélico contemporáneo del que llevan impregnando su repertorio reciente, y que ya han tocado en algunos conciertos de la gira.

Rufus in the Sky