“Cada nación depende del corazón de su gente. Y a un país que no se vende nadie lo podrá comparar, no te olvides”. No, no es una declaración sacada de una especie de mitin en plena campaña presidencial… pero de algún modo sí.

Anoche Rubén Blades agotó todas las localidades en su concierto dentro de la programación de las Noches del Botánico, en el marco del que es su tour de despedida de los escenarios como icono absoluto de la salsa intelectual, y la voz más importante que ha dado el género en su historia. El panameño lo deja, como os contamos hace unos días, porque se centrará en su carrera política: se postulará nuevamente para ser Presidente de Panamá, algo más de veinte años después de su primera intentona (allá por 1995), y a tan solo unos años de haber ejercido como Ministro de Turismo.

“Su mirada aparca la de subirse a un escenario con una orquesta de salsa para hacerlo con un micrófono y un discurso político que lleva años presente en sus canciones pero que cambia el pop por el pop-ulismo salsero”

De alguna manera, su concierto no sólo sirvió como clase magistral de la mejor salsa de la que se puede disfrutar en el mundo (una orquesta compuesta por un sexteto de vientos, un trío de percusionistas, dos teclados, un bajo, su inconfundible voz e invitados ilustres) y el que posiblemente sea el mejor repertorio del género en toda su historia (no olvidemos que formó parte de la Fania All-Stars, colaboró con Héctor Lavoe, Willie Colón, Tito Puente y hasta el escritor Gabriel García Márquez), sino que tuvo dos vertientes, una alimentado a la otra: la de narrador de la historia de la salsa a través de su cancionero (cada canción tenía su introducción, su anécdota icónica) y, de alguna manera, de la evolución de América Latina y sus gentes a través de esas historias que iba narrando antes y durante las canciones, haciendo las veces de documentalista político, de “hombre común” para asumir puestos de responsabilidad política.

Y es que el panameño aprovechó frases como la mentada de Prohibido Olvidar para hacer explícita su conexión con el numeroso público venezolano que poblaba el recinto; o canciones en las que la conexión con el pueblo llano son más que evidentes, como el caso de Pablo Pueblo (que cantó junto a un Coque Malla que ya había grabado sus canciones en un álbum en directo y un Jorge Drexler al que el género no le venía demasiado bien), Todos vuelven, El Cantante, Maestra vida, Buscando América o personajes que representan al latino medio como Pedro Navaja, Juan Pachanga, Ligia Elena o Paula C para acabar con una Patria que deja explícito su posicionamiento político: “No memorices lecciones de dictaduras o encierros: la patria no la definen los que suprimen a un pueblo, la patria es un sentimiento en la mirada de viejo”.

Su mirada aparca la de subirse a un escenario con una orquesta de salsa para hacerlo con un micrófono y un discurso político que lleva años presente en sus canciones pero que cambia el pop por el pop-ulismo salsero.

El maestro @rubenblades le dedica canción a Venezuela desde España pic.twitter.com/5zIxYimflX — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) 17 de julio de 2017

Rubén Blades en Madrid