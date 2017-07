La vida te da sorpresas, Rubén Blades te da estas siete vidas

Tenía 20 años cuando se subió a un escenario por primera vez. Era 1968, y mientras en París y Praga se desataban revueltas estudiantiles y en San Francisco el Verano del Amor abría una nueva era para la contracultura y las relaciones humanas, Rubén Blades participaba en la grabación del grupo panameño Los Salvajes del Ritmo. Un año después llegaría su primer álbum junto a Pete Rodríguez, De Panamá a Nueva York, una irregular colección de canciones de las que siempre ha rajado el músico panameño, pero que sentaban las bases de lo que sería su obra.

Han pasado casi cincuenta años desde que aquel jovenzuelo panameño comenzase a articular una de las identidades más singulares e imperecederas de la música latina. Ahora, se enfrenta a su gira de despedida, la que lo subirá los próximos días a escenarios de Vitoria-Gasteiz (el sábado 15 de julio en el Polideportivo Mendizorroza), Madrid (el lunes 17 en las Noches del Botánico), Barcelona (el miércoles 19 en Poble Espanyol), Santa Cruz de Tenerife (el viernes 21 en el Parking Parque Marítimo) y Las Palmas de Gran Cnaria (el sábado 22 en el Anexo Estadio Gran Canaria).

EL REY DE LA SALSA INTELECTUAL

Así, como el titular, se lo denomina a Rubén Blades. También se habla de él como “el poeta de la salsa”, “el realista mágico de la música latinoamericana” o incluso “el García Márquez de la salsa” (este último apelativa es, en parte, por su disco Agua de luna, inspirado en textos del escritor colombiano). Sea cual sea el apelativo que porte, Blades se ha ganado a pulso ser posiblemente la figura más fundamental del género. Él mismo habla de sus canciones como “crónicas cantadas, historias urbanas, de barrio, sin caer en el panfleto”.

En sus primeros años, siendo un veinteañero en Miami y Nueva York, compuso canciones para iconos como Richie Ray, Bobby Cruz, Ismael Miranda o Roberto Boena; se convirtió en un joven aliado de la orquesta de Ray Barreto, siendo vocalista de algunos de sus mejores discos; hasta que se convirtió en la mano derecha de Willie Colón, con el que firmó el álbum más importante de la salsa, aquel Metiendo Mano!, y con el que comenzó la andadura como parte de Fania Records.

Luego llegarían álbumes como Siembra, que contenía el mayor clásico del género (aquel Pedro Navaja); y ya en su ruptura con Fania llegarían algunos de sus ejercicios más exitosos, en los años ’80: Buscando América (un auténtico grandes éxitos en sí mismo), Escenas o incluso su primer disco en inglés, un Nothing But the Truth con colaboraciones de Lou Reed, Elvis Costello o Sting.

Los años ’90 y el Siglo XXI lo encontrarían ya siendo uno de los artistas latinos más globales, y cuya influencia trascendía el terreno político. Aun así, dejó álbumes conceptuales explorando los recovecos de la música tradicional centroamericana, o incluso acercándose a músicas de Europa y África (como en Mundo), publicó uno a seis manos con Juan Luis Guerra y Robi Draco Rosa y hasta dejó algunos ramalazos sinfónicos con la Spanish Harlem Orchestra.

BLADES TANGUERO

Acabó siendo un poco trampantojo este movimiento del rey de la salsa a su conquista de un territorio tan hermético como autóctonamente argentino como el del tango. Pero Rubén Blades lo intentó hace unos años, cuando decidió hacer un disco de tango pero utilizando temas que ya habían sido grabados en formato salsa.

Por “curiosidad” pero también “porque el tango plantea otra forma de cantar y de interpretar el tema”, Blades decidió hacer versiones libres de clásicos propios y ajenos de la salsa, pero pasados por el filtro del tango. El resultado, claro, es mestizo pero irregular: no será ni el primer ni el último en hacer un ejercicio de acople de estilo (¡hasta Julio Iglesias se prestó a ello!), pero acaba sonando más cerca de un disco de fusión de aristas abiertas que de un movimiento argentinizador de la salsa.

BLADES POLÍTICO

Todo empezó cuando tenía 15 años, en enero de 1964, cuando en una revuelta los estudiantes panameños reclamaban que la bandera de su país fuera izada junto a la de los Estados Unidos. La revuelta se saldó con varios muertos y heridos. “Hasta entonces había sido totalmente proyanqui, en música, en gustos, en todo. Estos sucesos hicieron que muchos como yo empezásemos a hacernos preguntas de índole sociopolítica”.

Aquello sería la primera de piedra de una trayectoria política que se haría explícita a principios de siglo, cuando se convertiría en Ministro de Turismo panameño entre 2004 y 2009, bajo el gobierno de Martín Torrijos. Antes, como candidato presidencial en 1994, conseguiría el tercer puesto con su partido Papá Egoró, reuniendo a un 18% total de votantes y con políticas centradas en temas sociales. “La fama la debes usar para obligar a la gente a que ponga atención en los temas realmente importantes. Hay que tener cierto nivel de compromiso personal, y entre lo que dices y lo que haces debe haber consistencia”, ha declarado.

Paladín contra la lucha contra la corrupción a nivel institucional y de adherencia a la dinámica política latinoamericana en general, Blades deja la música para centrarse en su carrera política. La gira que ahora lo trae a España será la última de su carrera para, precisamente, elaborar un plan político para llegar con avales a la carrera por la presidencia en 2019. “Señores, entiendas que este es nuestro país: los políticos no bajan en platillo volador”. De donde bajará él es de los escenarios musicales para subirse a otros de manera permanente, el de los mítines.

ICONO DE UNIDAD LATINA

“Trump es el resultado, corregido y aumentado, de politiquería llena de exageraciones, racismo, mito y exclusión social”, decía en su página web días antes de que el actual Presidente de los Estados Unidos se alzase con la victoria en las últimas elecciones, hace menos de un año.

No ha elegido mal momento para erigirse paladín de la unidad latinoamericana: de alguna manera, su música lleva conquistando territorios de todo el mundo gracias a trascender el propio género de la salsa. Es uno de los nombres de la cultura latina más importantes de los últimos cincuenta años; ha cantado por los desaparecidos en la dictadura de Argentina; ha vivido en los Estados Unidos; y porta un mensaje social, a la caza y conquista de los derechos sociales de los latinos.

“Vivimos separados de lo que está ocurriendo, vivimos dentro de nuestro propio mundo y no nos damos cuenta de que algunas cosas están cambiando para bien, y otras no precisamente para el bien común. Trump satisface las frustraciones de mucha gente, la rabia que tienen: hay un sector en cualquier sociedad que no quiere aceptar la idea de la igualdad, y esa gente se siente representada por él. Existe una sola diferencia entre Donald Trump y el Pato Donald: el Pato Donald nunca ha usado pantalones”, ha declarado hace unos meses.

Posicionándose fuera de las políticas de Trump pero también de las de Maduro (“se comportan de una manera que sugiere un desconocimiento total de la base democrática que los llevó al poder”, ha dicho), ese punto medio en el que se coloca Blades, sumado a su figura icónica como artista, lo eleva a una categoría de defensor de la voluntad latina unida.

BLADES, PADRE ARTÍSTICO

Cualquier artista latinoamericano que se haya querido acercar a la sonoridad tropical o salsera, se ha acercado también al repertorio de Blades, directa o indirectamente. En los últimos quince o veinte años resurgió un culto especial a su cancionero, demostrando el carácter icónico e imperecedero de canciones no solo como Pedro Navaja, sino también como Desapariciones o Tiburón.

Artistas de la talla de Marc Anthony, Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro, Javier Calamaro, Maná, Vicentico o recientemente un Coque Malla que hasta se ha animado a hacer una serie de shows solo versionando canciones del músico panameño en un álbum en directo grabado en el Café Central madrileño, son solo algunos de los que han rendido culto y pleitesía no solo a la figura de Blades como compositor y cantante, sino como hacedor de hits atemporales y que sentaron las bases de las diferentes cavilaciones de la música melódica latinoamericana.

BLADES ACTOR

Ha participado en más películas que en discos, prácticamente. Si os metéis en iMDb veréis que ha actuado en casi cincuenta películas y/o series, aunque su cancionero haya formado parte de cerca de treinta bandas sonoras, también.

Sin embargo, el lugar que Rubén Blades ha conseguido hacerse como actor sí ha sido relevante y de especial trascendencia. De hecho, hasta hace bien poco ha participado en la serie Fear the Walking Dead.

De todos modos, sus papeles más inolvidables recalan en títulos en donde ha sido protagonista o coprotagonista, como El Mexicano de Robert Rodríguez, Assassination Tango de Robert Duvall, Un lugar llamado milagro de Robert Redford o Belleza mortal de Tom Holland, por mentar solo algunos de sus papeles más vistosos.

BLADES ABOGADO

Tardó en graduarse, pero finalmente lo hizo, y con unos avales especialmente icónicos: culminó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho de Harvard en 1985, cuando recogería una maestría en leyes internacionales. Antes, ya tendría su licenciatura, recogida en la Universidad de Panamá, que precisamente unos años atrás pretendía entregarle un doctorado honoris causa que el músico rechazó por ser la administración universitaria investigada por corrupción.

Si bien no ha llegado a ejercer nunca formalmente como abogado, sí que a principios de siglo, antes de que se confirmase su papel como Ministro de Turismo, pretendía hacerlo, alegando que “simplemente voy a servir a mi país en lugar de hacer un álbum o hacer una película”. Posiblemente cuando mejor y más explícitamente lo vimos desarrollando su profesión de abogado es cuando escribió este artículo explicando los Panamá Papers.

