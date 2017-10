Allá por 2014 una especie de terremoto sacudió la actualidad musical británica: con cerca de 25 años dos músicos de Brighton, Mike Kerr y Ben Thatcher, bajo el nombre de Royal Blood, convirtieron su debut homónimo en un éxito imparable de ventas. La fórmula era una de esas que parecían sencillas pero no lo son: voz, bajo y batería mezclados en una coctelera endiablada con stoner, punk y rock garajero. El secreto, no obstante, no estaba en el disco: estaba en su directo.

Y es que Royal Blood (2014) era un disco explosivo y visceral, pero tampoco destacaba tanto para quien conociera a otras formaciones coetáneas similares, como Japandroids o Deap Vally. Su continuación, How Did We Get So Dark? (2017), a riesgo de encasillar a Royal Blood en un sonido que ni evoluciona ni experimenta, perfecciona las ideas que se exponían en su debut. Su idea, el rock descarnado que se construye a base de violentos arrebatos de furia, es más o menos el mismo. Pero el concepto está mucho más pulido en esta ocasión. Y, sobre todo, es bastante más acertado a la hora de reflejar de lo que realmente hacen estos dos cuando se suben a un escenario.

Lo cierto es que How Did Ge Get So Dark? ha sido bastante criticado (tal vez menos alabado, más bien) que su predecesor, al no atreverse a explorar ningún territorio que Royal Blood no hubieran desvelado ya en 2014. Se critica también que este nuevo trabajo tiene más pegada, más músculo para las masas, de ese que pone las carpas de los festivales británicos del revés. Y es verdad que Lights Out o Look Like You Know suenan por momentos más a Muse que los propios Muse. Pero no veo exactamente dónde está el problema en producir un disco más dinámico y sorprendente que uno, Royal Blood, que, siendo explosivo, también era monótono.

“Lights Out o Look Like You Know suenan por momentos más a Muse que los propios Muse“

How Did We Get So Dark? presta más y mejor atención a la percusión, y es posible que ello redunde en la impresión de que el álbum tiene mayor capacidad para llegar a una audiencia amplia. Los de Brighton escapan de aguas ambiciosas como las que han explorado Japandroids este mismo año (sin aportar nada memorable), y se atreven incluso con algunos estribillos que pueden corearse, como I Only Lie When I Love You, que está a punto de sonar a himno.

La rítmica de las composiciones se ha vuelto más espasmódica, con un sonido si cabe más agresivo y visceral. Pero también hay un claro oscurecimiento del tono de Royal Blood. En su álbum de debut daba la impresión de que Kerr y Thatcher habían venido a hacer poco más que ruido dentro de una concepción bastante monolítica del rock, las siniestras pinceladas de cortes como Where Are You Know? o Hook, Line & Sinker (probablemente el mejor corte del álbum); así como como la inclusión de nuevos recursos en los pasajes en los que el bajo y la pedalada de Mike Kerr toman el protagonismo, dan a entender que Royal Blood no se han quedado inmóviles allí dónde los encontramos en 2014.

“Incluso cuando intentan sonar a pop casi meloso de manera descarada los golpes de bajo vienen a salvar la situación”

Incluso cuando intentan sonar a pop casi meloso de manera descarada, como en Don’t Tell o Sleep, los golpes de bajo vienen a salvar la situación, acoplándose sorprendentemente bien a la atmósfera dulzona que han ido generando. No son muchas las bandas actuales de rock tan contundente (fuera del metal, se entiende) que son capaces de hacer esto y que quede tan bien.

How Did We Get So Dark? se vuelve notablemente más intenso en sus últimos compases. Hole In Your Heart sintetiza de manera brillante el frenético pero adictivo show que Royal Blood ponen en marcha sobre el escenario. Emociona, intriga y, sobre todo, está sobrecargado de detalles sorprendentes y enriquecedores. Es verdad que algún día (no muy lejano) Royal Blood tendrán que explorar nuevos sonidos. Pero es que han encontrado una veta muy rica para explotar.

Gira:

29.10: Madrid. WiZink Center Ring (entradas)

30.10: Barcelona. Sant Jordi Club (entradas)

Royal Blood