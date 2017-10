El dúo británico Royal Blood comenzaron anoche en Madrid los conciertos de presentación de How Did We Get So Dark? (2017) que tienen planeados en España (tocan en Barcelona esta noche) con un show atronador, intenso y eficaz en el WiZink Center. Alrededor de hora y cuarto en el que no faltaron solos de batería a cargo de Ben Thatcher y un setlist en el que I Only Lie When I Love You o Figure It Out pusieron al público del revés. Un espectáculo milimetrado en el que a veces se echaba de menos algo de espontaneidad, pero las elevadas dimensiones del escenario explican fácilmente esta elección. Milimetrado pero, no obstante, tramendamente eficiente y divertido.

Royal Blood