Hay algo de canción neoclásica, hay algo de folk de autor, hay algo incluso de rompecabezas, con movimientos de una ópera colocados en diferentes espacios de un núcleo común a lo que llamamos disco. Hay algo de Dead Can Dance y de Vaya Con Dios, pero también de Antony and the Johnsons o Thom Yorke en solitario en el álbum que el próximo 4 de mayo publicará Rougge en colaboración con un quinteto de cuerdas.

Serán once fragmentos los que conformarán Cordes, una sinfonía con forma neoclásica pero que desarrolla una nueva vía para el formato canción, y que ya ha comenzado a recibir el favor de la crítica. Normal: la capacidad de Rougge para crear bandas sonoras para textos dramáticos (ya lo demostró al menos en tres ocasiones estos últimos años) la pone una vez más en práctica.

En Notodo tenemos el placer de estrenar uno de sus primeros singles, uno de esos fragmentos que formarán parte de un álbum tan enigmático como absolutamente necesario.

Rougge