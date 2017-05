Que si le ponen una estatua en Carabanchel o no. Que si le dan una Medalla de Oro al Mérito o no. Que si se deja ver en público o no. “No compito para no ganar: me limito a chapotear”. Así canta Rosendo Mercado, el auténtico prócer de Carabanchel, del rock urbano y de la clase obrera del rock and roll patrio, otrora ex líder de Leño y dueño y señor de uno de los repertorios fundamentales para entender las derivas del rock callejero patrio, en Que si vengo que si voy, single adelanto del que será su nuevo disco.

De escalde y trinchera es el título del que será el nuevo disco de Rosendo, que llega cuatro años después del excelente Vergüenza torera con el que recuperó el pulso por las canciones icónicas, amplificando aún más un repertorio de por sí histórico. El madrileño nos invita a ir aprendiéndonos este primer single de cara a la larga gira de conciertos que le espera este verano.

16.06: Festival Rock & Raal – El Raal (Murcia)

17.06: Festival Hogueras de San Juan – Rivas (Madrid)

30.06: Festival Cultura Inquieta – Getafe

01.07: Rock Fest Barcelona

08.07: Weekend Beach Festival – Torre del Mar (Málaga)

10.07: Noches del Botánico – Madrid

15.07: Ágora del Panoramis – Alicante

21.07: Puerto de Cádiz

22.07: Muelle Deportivo – Mazarrón (Murcia)

29.07: IslaGo Fest – Isla Cristina (Huelva)

05.08: The Juerga’s Rock

