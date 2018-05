Poco más de un año ha pasado de la publicación de Los Ángeles, uno de los indiscutibles álbumes del año, no solo por la grandeza del cancionero que han conseguido imprimir a pachas Rosalía y Refree, sino también por la importancia expansiva que tiene el flamenco en una voz tan insultantemente joven como indiscutiblemente madura y sin prejuicios a la hora de conectar el cante jondo con otros sonidos como la de la catalana.

En este año, Rosalía ha pateado escenarios de todo tipo: desde auditorios y teatros hasta festivales de género o de corte indie; ha cruzado el charco para conquistar Estados Unidos; ha sellado una reciente colaboración con el rey de la música urbana latina, J Balvin; y lleva unas semanas anunciando un nuevo proyecto, trabajando codo con codo junto a El Guincho.

Ahora, por fin ve la luz Malamente, el primer aperitivo de lo que será un nuevo álbum en el que, se rumorea, colaborará Pharrell Williams. De momento, lo que podemos escuchar es una canción que consigue deconstruir el flamenco a través de la música urbana: sonando tan lejos de todo como, a su vez, llevando el duende a una nueva dimensión. Teniendo en cuenta que Rosalía anunció que presentaría el proyecto en el directo que protagonizará en el Festival Cultura Inquieta el próximo 5 de julio, a buen seguro no tardará demasiado en mostrarnos algo más del mismo.

Como curiosidad, en la canción, que además tiene uno de los mejores y más potentes videoclips de lo que llevamos de año, también colabora con voces C. Tangana, ex pareja de la neocantaora, y con el que ya había colaborado en singles de él como Antes de morirme y Llámame más tarde; y se trata del primer single de Rosalía para Sony Music, distanciándose del que había sido su casa discográfica hasta ahora, Universal, donde publicó no solo Los Ángeles, sino también el single Aunque es de noche.

Buena Mente