A estas alturas de la década muchos jóvenes autores nacidos entre finales de los 80 y principios de los 90, los llamados millennials, están empezando a lanzar sus primeros libros a la calle. Son los hijos de una sociedad de tuiteros ultraconectados, con más amor por los blogs que por los periódicos y con el centro del interés desplazado desde la palabra hacia la imagen. Es prematuro hablar de rasgos generacionales o de literatura millennial estos días, pero sí que es cierto que muchos de estos jóvenes autores ya tienen mucho que decir, tanto dentro como fuera de las tapas de los libros que publican.

Es el caso de Ronja von Rönne, bloguera y periodista alemana nacida en 1992, cuya primera novela, Ya Vamos, acaba de ser traducida al castellano. Un texto breve y fácil de leer en el que se presentan muchos de los miedos de una generación de jóvenes que se cree única y rompedora pero que no hace más que repetir los viejos cánones que ya escenificaron sus padres. Eso sí, con la presión añadida de tener que dar una constante sensación de felicidad y perfección en todas y cada una de las redes sociales que habitan.

Desde un sarcasmo mordaz e incisivo, Ya Vamos relata retazos de la “constelación amorosa” que se establece entre la protagonista, Nora, su novio, Jonas, su exnovio, Karl, y la novia de éste, Leonie. Todo ello mientras Nora trata de descubrir si Maja, su mejor amiga de la infancia, ha muerto, o si solamente la ignora. El pánico, el miedo a la soledad, la necesidad de pertenecer a algo o la incapacidad de poner fin a lo que uno empieza se pasean por la novela como si se tratara de una colección de posts publicados en algún blog.

Hemos hablado con Ronja von Rönne sobre Ya Vamos, así como sobre varios aspectos sobre los que muestra interés tanto en la novela como en su trabajo como columnista para la prensa alemana. Muy amiga de la polémica, sonriente pero con opiniones contundentes y atrevidas pero, sobre todo, con un peculiar sentido del humor, charlamos con ella en el Goethe Institut de Madrid la mañana siguiente de las elecciones generales en su país, Alemania, en las que un partido de ultraderecha, AfD, obtuvo representación parlamentaria por primera vez desde la II Guerra Mundial.

“Tal vez con Trump o con el Brexit los votantes eran ignorantes y no sabían muy bien lo que estaban haciendo. Pero en Alemania sabemos lo que es esto, lo sabemos desde que éramos pequeños.”

En primer lugar, leí tu Facebook la noche electoral. Llamabas “ignorantes” y “malas personas” al 13,5% de votantes que se decantaron por Alternativa para Alemania ayer. ¿Conoces a alguna de estas personas?

Bueno, un poco. Creo que la tía de uno de mis amigos les ha votado. Y creo que por supuesto deberíamos dialogar con ellos, pero también pienso que ya va siendo hora de que dejemos de sentirnos culpables y digamos que no estamos abiertos al diálogo. Sencillamente no, es un porcentaje asqueroso de gente que siempre ha estado ahí, pero ahora tienen un partido político. Creo que es hora de que dejemos de justificarles porque están tan asustados y tan llenos de odio que este partido ha dicho cosas absolutamente inexcusables en bastantes ocasiones. Utilizan expresiones y palabras que ningún partido debería utilizar, especialmente en un país como Alemania.

Quieren borrar toda la cultura del recuerdo de lo que hicimos para reemplazarla por orgullo. ¿De qué coño vamos a estar orgullosos de la II Guerra Mundial? No es más que una jodida vergüenza y se nos debe recordar que así fue. Ya es hora de que dejemos de decir que no son más que gente con una opinión diferente. Eso no es válido para todo el mundo. Tal vez con Trump o con el brexit los votantes eran ignorantes y no sabían muy bien lo que estaban haciendo. Pero en Alemania sabemos lo que es esto, lo sabemos desde que éramos pequeños.

Este partido es una excusa para la rabia, para la gente que se siente abandonada. Pero incluso si uno se siente abandonado tiene que tener unos valores morales que le impidan votar a algo así. Estoy furiosa ahora mismo. Antes intentaba comunicarme con ellos, buscaba excusas, trataba de establecer diálogos. Pero ahora ya ha sucedido y no siento más que rabia y frustración.

La generación de españoles nacidos en la década de los 80 fue la primera que ha vivido toda su existencia bajo un régimen democrático. Por ello, se depositaron muchas esperanzas en nosotros, así como una eterna sensación de deuda con respecto a nuestros mayores, que lo tuvieron todo, aparentemente, mucho más difícil. ¿Sucede algo similar con lo nacidos en Alemania en los 90, tras la reunificación?

La reunificación es un recordatorio pero, por supuesto, la II Guerra Mundial es el gran recordatorio de todo. Para ver hacia dónde nos pueden llevar estas actitudes y lo bien que nos ha ido todos estos años sin ellas. Yo me sentía bastante orgullosa de que hubiéramos sido capaces de aprender de nuestra Historia, que nos hayamos vuelto más tolerantes y más capaces de convertir nuestros problemas en soluciones en lugar de en odio. Y creo que hemos perdido un poco de esto, cosa que me entristece mucho. Entiendo que tenemos problemas: nuestra política migratoria ha fallado, muchos inmigrantes no están bien integrados en Alemania. Pero no entiendo cómo la consecuencia de eso puede ser dejar de recibirlos.

“Hablamos mucho sobre nuestros sentimientos pero nadie nos dijo que hablar sobre ellos es bastante aburrido”

Los millennials están empezando a publicar sus primeros libros. Da la impresión de que hay ciertos intereses comunes entre estos nuevos autores, y la exploraciones de diferentes tipos de afectos y relaciones amorosas parece un tema común en ellos. ¿Crees que puede convertirse en un rasgo generacional o que no es más que un interés propio de la juventud?

El problema es que hablamos mucho sobre nuestros sentimientos pero nadie nos dijo que hablar sobre ellos es bastante aburrido para la gran parte de la gente. Si alguien dice que está triste está bien, pero todo el mundo ha experimentado este sentimiento, no es nada emocionante para los demás. Creo que hay que meter los sentimientos dentro de historias para hacerlos interesantes.

La verdad es que me parece bastante aburrido hablar sobre mis sentimientos, y cuando empecé a aborrecer a los personajes de mi novela fue cuando añadí a Maja, porque ella es la única que hace cosas realmente, que no solo habla sobre cómo se siente, sino que actúa en función de ello. Creo que no nos han enseñado que hablar sobre nuestros problemas, en realidad, no ayuda. Ni siquiera las soluciones ayudan, la única cosa que lo hace es el tiempo y las distracciones. Así que espero que en algún momento dejemos de hablar de estas cosas, porque yo no creo que las enfermedades mentales le hagan a uno especial, alguien debería decirnos que lo superemos.

“A nuestra generación se le escapa que tenemos que superar cosas.”

En el libro hablas bastante sobre cómo ahora somos capaces de ponerle nombre a todo lo que nos sucede.

Es como cuando alguien te dice que es demisexual, que significa que te sientes atraído por gente que te gusta. Y es que es sencillamente… ¡lo normal! Creo que es un poco neurótico. Y en realidad me parece muy peligroso porque si alguien dice “Soy demisexual” o “Soy hipersensible” se convierte en esa persona bajo la cual se está etiquetando. Es imposible ser nadie más.

Es como anhelar seguridad, querer ser eso, querer saber quién eres, llenarlo de etiquetas, aunque no ayude demasiado. Creo que lo que ayudaría sería ser flexible y decir que no te gusta algo que otra persona ha dicho en lugar de “Soy una persona hipersensible y solamente quiero que sepas que acabas de dañar mis sentimientos”, porque en realidad es bastante irritante cuando la gente habla así.

Pero mucha gente habla así ahora mismo.

Lo sé, y creo que deberíamos superarlo. Esa es la idea que a nuestra generación se le escapa, que tenemos que superar cosas. Es una idea que ya no está ahí, sino que hablamos de las cosas hasta que o bien desaparecen o se hacen más grandes.

“Utilizamos etiquetas distintas de las que utilizaban las generaciones anteriores.”

Ya Vamos también reflexiona sobre la necesidad de depender de alguien. ¿Crees que esa necesidad está relacionada con el anhelo de pertenencia a un grupo y con esta necesidad de etiquetarlo todo?

Es lo mismo. Los personajes de la novela están en una relación para salir de la soledad. Pero, como todo el mundo sabe, la gente no es la solución a la soledad. Si eres una persona solitaria y te juntas con gente inadecuada, no te vas a sentir menos solo. Es un gran malentendido. Pero creo que estamos ante la misma cosa.

Ya no nos identificamos como alemanes o españoles, sino que usamos cosas como “soy una persona bi-curiosa” o “soy alguien a quien le gusta recorrer el mundo”. Utilizamos etiquetas distintas de las que utilizaban las generaciones anteriores. Antes uno se definía mediante frases como “soy alemán y trabajo como ingeniero”. Ahora decimos cosas como “trabajo como ingeniero ahora mismo, aunque no es nada fijo”, y por eso creo que hay un anhelo tan claro de pertenecer a algo.

¿Crees que esto tiene algo que ver con la delicada situación en la que se encuentra la Unión Europea ahora mismo?

Bueno, mucha gente lo ve así. Yo siempre me he sentido muy orgullosa de ser europea. Cuando viví en los Estados Unidos en un año de intercambio me sentía orgullosa, no de Alemania, sino de Europa, de su herencia cultural. Pero creo que uno de los problemas de las redes sociales es que nos hacen perdernos en comparaciones con los demás. Creo que nuestra generación no tiene una autoestima muy alta. Bueno, odio hablar de “mi generación” porque no creo que yo sea la voz de mi generación. Creo que soy una de muchas voces que tiene la suerte de poder hablar por sí misma.

“Odio hablar de ‘mi generación’ porque no creo que yo sea la voz de mi generación”

Otro de los temas principales de Ya Vamos es la necesidad de guardar ciertas apariencias. Da la impresión de que en él presentas el poliamor como una moda, algo que la gente hace de cara a la galería para dar cierta impresión sobre ellos mismos. ¿Crees que se va a pasar de moda?

Creo que ya se está pasando de moda. Ni siquiera lo inventamos nosotros, lo inventaron los hippies. Ni siquiera es un acto de rebeldía. Mis padres son de izquierdas y si les dijera que fumo hierba y tengo dos novios me responderían “Bien, ¿algo más?”. Así que ni siquiera es rompedor. Pero creo que es que lo queremos todo: queremos estar en una relación con alguien a quien queremos pero también deseamos tener libertad, porque nos han enseñado que lo podemos tener todo. Alguien debería decirnos que no es así.

Creo que el poliamor es principalmente un intento de tenerlo todo que fracasa mayoritariamente porque la mayoría de las relaciones lo hacen. Incluso las parejas fracasan, pero creo que ya se han escrito suficientes libros sobre dos personas que fracasan, así que decidí escribir uno sobre cuatro personas que fracasan. El amor es complicado y siempre lo será. El poliamor es algo en encuentro interesante en teoría pero nunca querría tenerlo en mi vida. No quiero tener que estar hablando sobre cómo gestionar mis celos constantemente.

“Ahora todo el mundo es feminista y no creo que sea un acto de valentía como sí lo era antes.”

¿Y el feminismo? ¿Crees que también es una moda que va a decaer?

Creo que sencillamente dejará de ser necesario porque soy una persona optimista. Solamente puedo hablar por Alemania, pero creo las mujeres estamos en la senda correcta. Veo cada vez más mujeres publicando libros en Alemania y cada vez menos estudiantes varones en las universidades. Creo que pronto habrá un equilibrio. El feminismo está tan de moda ahora mismo porque reclama cosas normales: claro que todo el mundo quiere igualdad salarial, esto no es como cuando había que luchar realmente contra algo. Mi madre era feminista y en su época luchaban contra los hombres porque tenían que hacerlo, era una especie de guerra. Pero ahora todo el mundo es feminista y no creo que serlo sea un acto de valentía como sí lo era antes.

“Ya se han escrito suficientes libros sobre dos personas que fracasan, así que decidí escribir uno sobre cuatro personas que fracasan”

Así que ¿piensas que el feminismo solamente exige cosas que son de sentido común?

Es que ni siquiera se piden cosas feministas, son derechos humanos básicos. Y luego hay una tendencia dentro del feminismo a la que simplemente llamo sandeces, como los espacios seguros o algo que en Alemania es bastante importante, el lenguaje inclusivo. No creo que eso sea tan importante. Espero que no lo necesitemos.

Escribí un artículo sobre estas cosas y se convirtió en un auténtico huracán de mierda. Básicamente hablaba sobre cómo el feminismo a día de hoy es más sobre twittear y tener muchos retuits más que sobre nada real. En el Tercer Mundo el feminismo es un tema completamente diferente que no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí. Pero es bueno seguir con ello, tampoco hace nada malo.

En Ya Vamos da la impresión de que si hay algo que nunca se pasa de moda son las drogas. ¿Es porque todas las generaciones acaban aburriéndose?

Sí. Ninguna de las cosas que aparecen en mi libro son específicas de mi generación. Creo que son más bien específicas de los jóvenes de cada generación. Todos quieren cambio, todos quieren hacer las cosas de manera diferente, experimentar con drogas… Pero me parece que hablar o escribir sobre drogas es bastante aburrido a no ser que las consumas. Si no, no es demasiado interesante. Es como hablar de cómo te sientes: nunca es interesante para quien no ha estado ahí.

¿Las drogas han cambiado pero no la fascinación de los jóvenes por ellas?

Sí, pero es raro que sea algo que consume la gente joven, cuando todavía pueden destrozarse la vida. Uno debería probar todas las drogas cuando llega a los 80, cuando ya no importe.

“Me gusta hacer lecturas públicas y ver que la gente se ríe.”

Muchos han descrito tu libro como entradas de un blog conectadas mediante una trama. Pero, para mi, la sensación se parece más a la de un timeline de Twitter: un flujo constante de información en el que a veces aparece una frase o una idea que capta mi atención.

Escribir una novela es, creo yo, algo imposible. Y ni siquiera creo que es algo que me apetezca leer. Me gustan las frases graciosas, o las que te hacen pararte para pensar o para reír. Me gusta hacer lecturas públicas y ver que la gente se ríe. Supongo que es una novela porque hay una historia al final, pero a mi me gustan las cosas pequeñas que la componen.

Para alguien a quien le gusta Twitter esta es una forma muy atractiva de concebir un libro.

Algunos periodistas me dicen que es un libro muy raro, escrito de una forma muy extraña. Que es fácil porque se entiende la gran parte de él, pero que es una manera rara de escribir. Pero creo que para los millennials es como leer posts de un blog y no lo encuentran tan extraño. Cuando me ofrecieron escribirlo yo solamente era bloguera. Me preguntaron si podía escribir una novela en el mismo tono y pensé que sería sencillo, pero acabó siendo muy complicado.

“Siempre temo que mis lectores se aburran porque no sucede nada, así que tiendo a exagerar todos estos pequeños detalles.”

¿Se te hace más fácil comunicarte usando estas pequeñas píldoras de información?

Sí, porque me aburro con mucha facilidad. Creo que eso sí que es algo generacional. Me aburro si no entiendo un libro o si no me ofrece algo ingenioso a lo largo de sus páginas. Siempre temo que mis lectores se aburran porque no sucede nada, así que tiendo a exagerar todos estos pequeños detalles. Es mi forma de mantener al lector ahí.

Creo que no le gusta a todo el mundo, pero hay a quien le encanta. Hay reacciones muy diferentes, pero yo lo consideraba necesario porque los personajes son tan jodidamente planos, aburridos y depresivos que necesitaban frases graciosas. Si solamente hablara de lo que hacen y de lo deprimidos que están no creo que el libro me interesara demasiado. Por ejemplo, la única escena de sexo que hay es un fundido en negro. No voy a escribir sobre sexo hasta que mis padres se mueran. Me da tanta vergüenza, nunca lo consigo, no puedo. Es extraño. Pero cuando mueran, estoy segura de que publicaré grandes novelas sobre sexo.

Al igual que a tu protagonista, Nora, ¿te reconoce la gente por la calle en Alemania?

Sí, a veces, pero no siempre. En Berlín a nadie le impresiona encontrarse con gente que aparece en los medios de comunicación, porque la mayoría de la gente realmente famosa vive allí. Así que allí no importa mucho encontrarse a alguien medio famoso en un bar, aunque no me gusta que me reconozcan cuando voy pedo. Ahora tengo un programa de televisión, así que puede que esto vaya un poco a más, aunque no me gusta. Me gusta que la gente me quiera, pero no que me lo digan, que me miren o que actúen como si me conocieran.

“No voy a escribir sobre sexo hasta que mis padres se mueran.”

¿Te da miedo dejar de ser popular?

Sí, y creo que ser popular por algo que has hecho es genial. Que a la gente le guste por lo que escribo es genial. Recibir cartas sobre cómo el libro le ha cambiado la vida a alguien o cómo mis artículos les han hecho pensar sobre algo de manera diferente es genial. Pero creo que es suficiente, no quiero ser más reconocible. En Berlín se me quedan mirando y luego me ponen un tweet preguntando si me han visto en tal calle, y acabo sintiéndome algo paranoica. Es agradable no sentirse así aquí porque a nadie le importo una mierda.

El pánico casi es un personaje más de la trama en Ya Vamos. ¿Crees que el pánico, la ansiedad o la depresión son las verdaderas epidemias de esta nueva generación?

En realidad ha habido un montaje para teatro basado en el libro en Dresden y en ella convirtieron al pánico en una figura más sobre el escenario. Y sí, así lo pienso. Pero creo que estas cosas solamente suceden en sociedades que son lo suficientemente prósperas como para poder permitirse diagnosticar este tipo de enfermedades. Pero son peligrosas, porque hacen que uno solamente actúe en función del miedo o de la tristeza, y no se puede construir nada bueno así.

“Me gustan las cosas inacabadas porque nunca encuentro el final perfecto para una frase.”

En Ya Vamos parece que hay un interés manifiesto por las cosas inacabados, con dar a los lectores textos sin pulir pero que son más frescos. ¿Crees que tiene algo que ver con la creencia de que ya no hay que acabar todo lo que se empieza que tienen muchos jóvenes?

Creo que lo único especial de mi generación es que somos todos jóvenes, y creo que todo el mundo es un poco así cuando lo es. Me gustan las cosas inacabadas porque nunca encuentro el final perfecto para una frase.

Ya Vamos

Autora: Ronja von Rönne

Traducción: Eduardo Gil Bera

Colección: Alianza Literaria (AL)

Publicación: 14 de septiembre de 2017

Páginas:184

14€

Ronja von Rönne