The Rolling Stones confirman fecha en Barcelona para después de verano

Ahora sí que no contábamos con ello. Casi que nos había llegado con la visita que hace tres años hicieron a nuestro país, cuando pasaron con aquel 14 On Fire Tour por el madrileño Estadio Santiago Bernabéu. Ahora, The Rolling Stones confirman que el No Filter Tour que pasará por ciudades europeas como Hamburgo, Ámsterdam, París o Múnich entre el 9 de septiembre y el 22 de octubre, también incluirá una parada en España.

Será el 27 de septiembre en el Estadi Olímpic de Barcelona según han anunciado desde Doctor Music, promotora que traerá nuevamente a Sus Satánicas Majestades, que han demostrado su buen momento de forma no solo en las sucesivas giras a las que se están sometiendo, y que pasó incluso por La Habana el año pasado, dejando como resultado The Rolling Stones Havana Moon, un falso documental que, en realidad, registra el histórico directo en la capital cubana; sino también la publicación hace tan solo unos meses del disco de versiones Blue & Lonesome que publicaron el pasado mes de diciembre.

Las entradas para el concierto en la capital catalana costarán entre los 86 y los 290 €, se pondrán a la venta el próximo martes 16 de mayo a través de Ticketmaster.es y, como en el caso de los conciertos de Metallica, evitando el fraude y la reventa, serán nominales y cada comprador podrá hacerse con ocho como máximo.

Siguen rodando