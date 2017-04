Mientras aún esperamos que se confirme si finalmente Roger Waters y sus ex compañeros de Pink Floyd (o sin ellos) tocarán The Wall ante el Muro de la vergüenza que Donald Trump está intentando levantar en la frontera entre Estados Unidos y México, y tan solo unos días después de que firmase una carta en donde criticaba la confirmación de que Radiohead tocaría este próximo verano en la ciudad israelí de Tel Aviv, salta una nueva noticia sobre el músico británico: ultima los detalles del que será su primer álbum en 25 años.

Y es que Roger Waters no solo ha confirmado hace unos días que el próximo 26 de mayo iniciará el US + Them Tour por los Estados Unidos, sino también que el próximo 2 de julio su Is This the Life We Really Want? Se trata de su primera colección de canciones inéditas desde que en 1992 publicase Amused to Death, un álbum que llegó justo una vez derribado el Muro de Berlín y en plena época de la Guerra del Golfo. Lo que nos podemos esperar de este nuevo disco es que su mirada, posiblemente tanto o más política que nunca, tendrá varios motivos por donde entrar.

El productor será Nigel Godrich, mano derecha de proyectos como Radiohead, U2, Beck o Paul McCartney; y ya podemos escuchar Smell the Roses, una de las doce canciones que formarán parte del redondo y de un aire especialmente funky pero con ciertas marcas de agua del sonido Waters, aunque su voz sea la de un señor de más de 70 años y no la de uno que no llegaba a los 50, como en su anterior disco.

Derribando muros