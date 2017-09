Hay algo de canción pop de aires slowcore. Hay algo de folk rehabilitado. Hay reminiscencias al dreampop pero sin esa carga densa ni ese exceso de levedad. A ellos les gusta decir que lo suyo es “alt-folk”. Puede que tengan razón: a Rocky Wood les gusta eso de estar entre varias tierras (están repartidos geográficamente entre Berlín, Lugano y Bolonia), y así lo demuestran en el single adelanto del que será su nuevo álbum.

Ok, No Wait será el título de uno de los discos candidatos a hacerse con un hueco entre los mediotiempistas alternativos, con un pie entre la balada intensa y el poderío de los arreglos minimalistas. Antes de que corra como la espuma a partir del 6 de octubre, nosotros llenamos la bañera: estrenamos en exclusiva el videoclip de Enough, la canción que abrirá este nuevo EP.

Rocky Wood