Todo empezó al término de un concierto de Anton Barbeau en el Café Berlín. Allí se encontraron los responsables de la sala y Luis De Benito, presentador del programa Islas de Robinson, que se emite cada lunes de madrugada a través de las ondas de Radio 3, pinchando un arco de sonidos que se mueven sin prejuicios desde la psicodelia a la música country, el pub rock, el punk o el freakbeat, buscando la máxima del “pop y rock en mayúsculas”.

Y siguiendo esa máxima, que exploran tanto la sala madrileña en su programación como el locutor radiofónico en su programa, nace #RobinsonesEnElBerlín, un ciclo de conciertos con, según prometen, “vocación de continuidad” y en el que el mayor objetivo es “traer artistas cuya música nos conmueva; y que sea, además, de esa clase de música que, para ser disfrutada, pide idealmente una sala pequeña, una atmósfera cómplice”. Los dos primeros conciertos del ciclo ya tienen protagonistas, ambos internacionales.

Los primeros serán los británicos Colorama, icónica banda de folk-pop capitaneada por Carwyn Ellis (músico que tocó con The Pretenders, Edwyn Collins o Shane McGowan, entre otros) y que aprovecharán para presentar el próximo sábado 16 de septiembre su flamante Some Things Just Take Time.

El segundo, un mes más tarde, será el cantautor americano Luther Russell, conocido por haber acompañado a Tom Petty, Wilco o The Freewheelers, y en el que repasará su repertorio el próximo jueves 19 de octubre, aprovechando para presentar un inminente recopilatorio que verá la luz dentro de unos días a través del sello Hanky Panky Records. Para más información para comprar entradas, horarios y demás, visitad la página de la sala madrileña.

Róbinson en Berlín