El cineasta que nos enseña cómo funcionan las relaciones interpersonales actuales

Si dijera de él que tiene un don, me sentiría ridícula. Roberto Pérez Toledo participa en otra liga, alejada de los dones, y es experto en ponerte, con premeditación, unos vellos de punta en lo que duran cuatro segundos. En su día estuve horas pegada al ordenador para exprimir al máximo la gran verdad de Roberto: retratar las relaciones interpersonales actuales, con todas sus complejidades y complicaciones, y aventuras y movidas, y hacerlo de cine, pero muy creíble. Y la credibilidad, los que buscamos historias de carne y hueso, la agradecemos siempre.

Es director y guionista y apuesta por “lo bueno, si breve, dos veces bueno”, aunque también haya trabajado formatos de mayor duración y haya conseguido con ellos auténticas joyas. Sus historias (especialmente las cortísimas) entran, remueven el patio, cambian algunas cosas de sitio y se van. Pero todo de inmediato. “A veces rápido y otras no tanto. Cada historia, cada idea, te reclama una duración. Tengo largometrajes, cortos muy cortos, cortos medianos… En mis primeras veces como cortometrajista, por ejemplo, hice un par de cortos muy largos, uno de 23 minutos y otro de 29, y ambos me quedaron un tanto farragosos y espesos. Con estas experiencias aprendí que a veces no hace falta tanto tiempo para contar algo que pueda interesar al espectador o que si vas a hacer un corto, mejor contarle algo concreto y contárselo bien en lugar de intentar plasmar un batiburrillo de ideas e intenciones.

Es cierto que, actualmente, a la hora de hacer un corto, lo que más me atrae es contar una historia que traspase la pantalla con los menores recursos posibles en el menor tiempo posible, sobre todo pensando en su difusión en la red. Uno de mis cortos más exitosos, Los gritones, dura apenas un minuto y quince segundos y dio la vuelta al mundo en festivales, y con él me di cuenta de lo importante que es encontrar una idea que genere identificación y empatía inmediatas, seas de donde seas. Los gritones recorrió festivales de los cinco continentes, ganó treinta y tantos premios y hasta me ha llevado a dar charlas en Nueva York, en pleno Bronx. Y sí, hasta fue plagiado por Kia Motors Canarias. En YouTube está el plagio si buscas “plagio Los gritones”. Hace poco, una marca de ropa brasileña me compró los derechos para hacer un remake, esta vez legalmente, y eso sí ha sido un gusto”.

¿Hay más vida fuera de la facultad que después de ella?

De Lanzarote a Salamanca para estudiar Comunicación Audiovisual, no tardaría en darse cuenta de que su vocación no encajaba con los planes de estudios universitarios, más volcados en el periodismo audiovisual que en la ficción. Una carrera universitaria, por lo tanto, alejada de su poder de creación. “Sí, con dieciocho años me fui de mi tierra natal, Lanzarote, a Salamanca, donde estudié la carrera de Comunicación Audiovisual. Llevaba años diciendo en casa que quería ser director de cine y experimentando con una cámara que me regalaron un año por Reyes, así que mis padres acabaron creyéndose que había algo vocacional allí latiendo. Como la idea de irme directamente del instituto a una escuela de cine como la ECAM o la ESCAC parecía muy loca, me decanté por la carrera universitaria más afín a priori, Comunicación Audiovisual. Pero me encontré con unos planes de estudio demasiado orientados al periodismo audiovisual y muy poco a la ficción, así que me frustré y quise acabar la carrera cuanto antes para venirme a Madrid y comenzar a rodar sin parar. La carrera me formó en muchos aspectos, sin duda, pero lo mucho o poco que puedo saber de contar historias con una cámara lo he aprendido fuera de la facultad, a fuerza de, precisamente, intentar contar historias con una cámara, cometiendo errores, aprendiendo e intentando mejorar”

¿Le robó Amenábar el título de su primer corto?

Dirigió y grabó su primer corto en el 99, Mar adentro, con el que ganó un premio de 75.000 de las de antes. Y todavía está por ver si Roberto no fue víctima de un hurto. “Mar adentro fue un cortillo que hice en la facultad, en Salamanca. Fue la primera vez que dirigí a actores como tales, y aprendí mucho. Dentro de un certamen que se hizo en la propia facultad el corto ganó el premio al mejor guión, y luego lo envié a algunos festivales, donde ganó algún premio más, incluso uno valorado en 75.000 pesetas. Fue una triunfada, pero el corto es un percal y ahora lo tengo sepultado en un cajón para que nadie lo vea. Lo más gracioso fue que unos años después Amenábar hizo su Mar adentro y muchos amigos me dijeron que me había robado el título y tal. Una risa. Si buscas el título en IMDB, aparecen la película de Amenábar y mi corto cutre. Pero eso, mi Mar adentro me sirvió incluso para descubrir también cómo iba eso de enviar cortos a festivales y demás. En aquel momento se enviaban cintas en VHS, un percal.

Sí, siempre hay más vida fuera de la facultad que después de ella

Su camino siguió por la senda de los festis sin abandonar, hasta que dio con La Mirada Producciones, nominada al Óscar con Esposados, de Juan Carlos Fresnadillo, con la que habló de Vuelco en busca de financiación, corto ganador de una decena de premios y visto en un centenar de festivales alrededor del mundo.

“Tras Mar adentro, empecé a hacer más cortos uno detrás de otro y fui aprendiendo a lo loco, enfrentándome a rodajes precarios y a todo tipo de surrealismos. No hay mejor escuela que esa. Seguí yendo a festivales, conociendo a compañeros, productoras… Gané unos cuantos premios en Canarias y así entré en contacto con La Mirada, una productora que estuvo nominada al Oscar con el primer corto de Juan Carlos Fresnadillo, Esposados. A La Mirada le hablé de un proyecto que tenía, Vuelco, y buscamos la financiación conjuntamente para rodarlo en celuloide, en 35 milímetros, que por aquel entonces (2004) aún se estilaba y era lo más. Y después de Vuelco seguí haciendo más y más cortos, descubriendo también el poder de Internet a la hora de promocionarlos. Por eso empecé a participar en Notodofilmfest, donde gané el Premio Especial del Jurado con Los gritones, cortito que aún hoy me sigue dando alegrías”

Recordatorio: lo real existe y lo personal, también

Va con la realidad siempre escrita en la frente. Es por eso por lo que muchos nos sentimos indentificados con sus trabajos. Pero algunas, más que reales, parecen personales, como si el mismo Roberto las hubiera sacado de sus propias vivencias para gritar bien alto que esas cosas que cuenta pasan y que también le pasan a él. “De experiencia personal hay mucho, sí. Es inevitable”, nos dice. Y sigue con “Al menos en lo emocional. Puedo contar una historia que no me ha ocurrido personalmente, pero para mí sí es necesario conocer bien de cerca los sentimientos por los que pasan mis personajes. Para entenderles, aunque a mí no me haya ocurrido necesariamente lo que les ocurre a ellos. Al fin y al cabo, esta amalgama de sentimientos no es tan abundante, sino más bien básica y todos la acabamos conociendo antes o después: deseo, amor, desamor, frustración, soledad… Son los pilares de mis historias y todos hemos pasado por ello en mayor o menor medida. Pero sí, siempre he tenido una vida afectiva intensa y eso me ha ayudado, supongo, a crear personajes también afectivamente intensitos”.

Realidades de una vida virtual, con sus celos y todo

¿Los mismos que vemos, somos? Personajes intensos dando vida a un sociedad intensa repleta de relaciones intensas. El retrato de una sociedad imperfecta a la vuelta de cada esquina. ¿Tan bien conoce Roberto la sociedad que le rodea? La de hoy está a rebosar de relaciones y sus celos virtuales, nos cuenta. “Es complicado, lo intento. O al menos intento descifrar a la pequeña parte de la sociedad que tengo cerca. Creo que vivimos un tiempo incierto también en lo humano, en el modo en el que nos relacionamos y comunicamos, en la imagen que proyectamos a través de redes y apps. Y esto me intriga mucho de cara a seguir explorándolo en mis historias. La tecnología ha invadido nuestras vidas cotidianas, en teoría tenemos muchas más herramientas para comunicarnos, para estar cerca unos de otros, pero en la práctica esto no deja de generar soledad, frustración, bullyng, conflictos de pareja… He rodado un corto titulado “Engagement” en el que quiero contar cómo los nuevos celos en las relaciones ya son cosa de likes, de los likes que tu pareja da a otras personas…”.

La tecnología tiene un papel protagonista: los sentimientos, las emociones, el amor, la amistad están tan sazonados por el avance de la tecnología que hoy parecen tener otro significado. ¿Podríamos llevarnos las conversaciones que vemos en sus cortos a la realidad de hace 50 años? “Un poco de esto te hablaba antes. “Engagement” habla de cómo la tecnología redefine las relaciones, el amor, los celos… Es algo en lo que quiero seguir indagando también en próximas historias y que me apasiona como guionista. Creo que mis guiones tienen mucho de este tiempo extraño que vivimos y me gusta que sea así, que lo que cuento sea fruto de este presente y que no pueda ser extrapolable a tiempos pasados más allá de en lo básico. Porque no me atrae nada hacer historias de época, me intriga demasiado nuestro ahora. Y me pone nervioso que haya tanta serie de época en España, con lo brutal y loco que es el presente y las posibilidades infinitas que hay de radiografiarnos a través de las historias que contamos”.

¿Con qué personaje te identificas?

Un presente de todos. Sólo necesitamos andar entre la adolescencia y la vejez para entrar en el saco. Los personajes que crea Roberto son susceptibles de todas las edades ¿O es que no todos hemos vivido situaciones, si no idénticas, parecidas? Y más allá: ¿No todos hemos sido ya, si no uno, todos los personajes de sus cortos? “Sí, esto viene al hilo de lo que te decía anteriormente. Porque no se trata tanto de las historias sino de poder crear personajes a los que conozcas emocionalmente y cuyas motivaciones puedas entender y compartir. Y ya luego, si quieres, mételes en una historia de ciencia-ficción, en un western o en el género que sea. Trates el género que trates, las historias en general funcionan porque están protagonizadas por personajes que actúan como tú actuarías en esas circunstancias o que, si no es así, cometen errores y tienen debilidades que entiendes. Por eso, supongo que el secreto para los que escribimos es intentar vivir mucho, sentir mucho y conocer y escuchar a mucha gente. A mí me flipa la gente introspectiva, que llevan muchas procesiones por dentro y nadie se entera, pero también aprendo mucho de los adictos al drama, esos que llaman “peliculeros”, drama kings y drama queens, que lo viven todo de manera arrebatada y como si no hubiera un mañana. Con unos y otros tengo material de sobra para escribir muchas pelis más”.

También tiene largos que se nos hacen cortos (de lo buenos que son)

Seis puntos sobre Emma (2011) fue su primer largo y con él ganó las Biznagas de Plata a la Mejor Actriz (Verónica Echegui) y el Mejor Guión en el Festival de Málaga, el Premio del Público y el Premio a la Mejor Ópera Prima en Cinespaña (Francia) o el Premio a la Mejor Ópera Prima en Madridlmagen, entre más galardones. Con él quiso hablar de los palos de ciegos que damos hasta que encontramos lo que queremos, además se lo tomó en un sentido literal. Pero, ¿cuántos palos de ciego ha dado Roberto hasta encontrar su camino? “Mogollón, y los sigo dando. En eso, Emma era mucho como yo, o yo como ella. Inevitablemente, esto, la vida, consiste en dar palos deseando acertar con ellos. Como casi siempre las cosas salen rana, yo, para compensar, intento dar muchos palos, tener siempre muchos proyectos a la vez. Y ya atinaré con alguno, digo yo…

Fue muy satisfactorio el recorrido de Seis puntos sobre Emma. Pese a estrenarse sin un céntimo de inversión publicitaria, aguantó dos meses y medio en cartelera en Madrid, tuvo muy buenas críticas y me llegó un feedback genial de su público. Y sí, también me hizo viajar mucho, lo cual es un plus muy guay cuando haces una peli que gusta en festivales. Un día estás rodando en Tenerife y un año después, de repente, estás en Jerusalén presentando el resultado en una sala llena de israelíes. Recuerdo que Fer Tielve, actor de la película, y yo nos llevamos el cartel al Muro de las Lamentaciones y nos hicimos fotos allí con él. Muy loco todo”.

El largo de Emma fue una demostración de que todo lo que pasaba dentro de la pantalla, seguro, también pasaba fuera de ella. Cabe resaltar que la recreación de ambientes donde parece que no está pasando nada y en realidad pasa de todo, es otro de los fuertes de este lanzaroteño. “Es lo que más me interesa: la gente introvertida, los conflictos pequeños y aparentemente intrascendentes, lo que no cuentas y sin embargo te está condicionando y cambiando… Las historias contadas en voz bajita, sin estridencia, como la mayoría de las que nos ocurren y nos acaban convirtiendo en quienes somos”.

Rodajes sin barreras



Pero, por muchos palos de ciego que haya dado Roberto, su vida ha sido complicada a muchos niveles, pero no dirigiendo, nos dice convencido. Vivir en silla de ruedas en una sociedad que no quiere adaptar sus espacios a la silla de rueda debería ser inadmisible. “Sí, una pregunta que me hacen a menudo es esa de cómo es dirigir cine estando en una silla de ruedas. Ahí respondo que dirigiendo cine es donde menos noto que voy en silla de ruedas porque en mis rodajes no hay barreras, ni físicas ni mentales. Mi vida se complica mucho más en lo diario, cuando me topo con cines, teatros, restaurantes, hoteles… que me impiden el paso con unos escalones y con cero conciencia. A lo largo de mi vida, en este sentido y por suerte, he sido testigo de muchos cambios a mejor en Madrid, pero falta mucho y no deja de sorprenderme que se abran unos teatros como los Luchana y se permitan tener salas no accesibles. O verme en la puerta del Teatro Bellas Artes y que me digan que no pueden eliminar sus barreras porque la barandilla de la escalera está protegida. ¿Protegida de qué? ¿Y quién me protege a mí?, les pregunto. Nunca podré entender que una barandilla sea más importante que las personas”.

Diversidad funcional con cero condescendencia

En sus historias entramos todos. En ellas tenemos sitio todos. Ha sido así como se ha pronunciado sobre la diversidad funcional: no tratándola nunca con condescendencia. “Es la única manera que concibo de hablar de ello y, al mismo tiempo, es la forma que me sale naturalmente, claro, supongo que porque lo vivo así en primera persona. En mi vida personal me repelen “las historias de superación” asociadas a la discapacidad con un tono sensiblero, de las que hay muchas en el cine, y me horroriza que también intenten asociarlas a mí como “personita especial”. Creo que lo interesante es introducir en las historias personajes con discapacidad como una característica más, pero sin que lo que le ocurre o su conflicto gire en torno a esa discapacidad. Siempre dije, por ejemplo, que Seis puntos sobre Emma era una historia con discapacidad, no sobre la discapacidad”.

El Corte Inglés salió de su armario anacrónico gracias a Cupido in love

De esto se han dado cuenta algunas firmas y marcas para las que también ha creado historias. Campañas online de San Valentín de El Corte Inglés (“El Amor Mola”, “La Suerte De Quererte”, “Qué Suerte Quererte”), entre los que destacó “Cupido in love” por ser la primera acción de marketing de El Corte Inglés con una historia romántica entre dos chicos, la que revolucionó las redes y con la que pudo verse cómo muchos celebraron que la compañía, que ha protagonizado ya varias polémicas con la homofobia, saliese de lo anacrónico… Pero otros, los sectores ultracatólicos, cómo no, entraron en cólera.

“Ya, los del autobús naranja. Me da hasta pereza hablar de ello porque hacen el ridículo y caen por su propio peso. Por mi parte, en el futuro seguiré contando historias diversas que puedan incomodar o molestar a algunos, con más ganas aún. Con los dos cortos protagonizados por chicos que he hecho para El Corte Inglés (“Cupido in love” y “Sí a todo”) hubo titulares que hablaban de “polémico corto gay” y yo flipaba. ¿Polémicos? Las dos historias no pueden ser más naifs, más ingenuas o hasta infantiles en el cortejo que presentan entre los personajes, y ahí me di cuenta de que incluso lo más naif puede molestar por el simple hecho de hacerlo visible. Sin duda, es un territorio que seguiré explorando”… O “Chicos que lloran” para Turismo La Rioja y Atrápalo, “El club de la L” para Mapfre, “Amor scout” para ASDE España y “Taras” como padrino del Premio Fundación Repsol de Notodofilmfest. “Sí, estoy teniendo mucha suerte porque distintas marcas o empresas se están sintiendo inspiradas por lo que hago y me ofrecen proyectos interesantes. Y eso es un gusto siempre que me dejen trabajar con libertad creativa (dentro de unos parámetros, claro), pudiendo elegir a los actores, con mi equipo… Ojalá siga ocurriendo”.

Trabajo en equipo

El equipo del que se rodea se aprecia en el producto final. Las actrices y los actores son esenciales para que esas historias brillen, con algunos de ellos incluso le hemos visto repetir. “Los actores son mi principal materia prima, muchas de mis historias se cuentan mayormente en primer plano, a través de mis diálogos y de sus ojos. Me encanta trabajar con actores, dar forma a un relato juntos, preguntarnos esto o lo otro sobre el personaje… Trabajo con mucha gente joven y creo que he desarrollado un radar eficaz para detectar enseguida quién puede encajar en las historias que cuento, en la sonoridad que busco, en las atmósferas que me gusta crear. Y luego es un gustazo”. Roberto es mucho más director con dos actores, un sofá y una cámara que con 50 personas y un rodaje impresionante. “Sí, por suerte hoy en día puedes contar algo interesante y que tenga una factura visual decente con cualquier camarita HD, un micrófono, una localización con luz natural y dos actores inspiradores. Así suelo ser bastante feliz, sin estreses, sin gente alrededor, hablando en voz baja, sólo con el placer de dar forma a algo que nos apetece contar”.

Como la espuma: amor, sexo, y más amor

Como la espuma es uno de sus últimos trabajos, una comedia retrato que nos enseña a un grupo de humanos en busca de amor y sexo donde podemos diferenciar dos caminos: el que habla del carácter superficial que tienen tantas cosas en la vida y el que nos recuerda que hay otras cosas que ni en la más auténtica superficialidad son superficiales, sino muy reveladoras, como los besos.

“Es la gran apuesta de Como la espuma. Es una historia de personajes que acuden a un lugar donde está sucediendo algo tan banal o superficial como una orgía. Y todos acaban descubriendo que lo que están buscando en realidad no es banal ni tiene que ver con el sexo y sí con lo afectivo, con los sentimientos. Esa mezcla me resultaba muy atractiva, la idea de que puede surgir algo verdadero en el lugar menos propicio para ello. Y de eso va principalmente Como la espuma, con mucho jaleo en medio, ejem. Estoy contento con su acogida, ha sido un parto un tanto tormentoso en el que he seguido aprendiendo mucho, con alegrías y sinsabores. La peli llegó a unas cuantas salas en junio, encontró su público y ahora ya está disponible en Filmin.es. Me gusta mucho el feedback que me llega cada día a través de las redes. Despierta opiniones extremas, filias y fobias, y eso me encanta, que esté tan viva.”

¡Qué el ritmo no pare!

Pero todo lo que aquí contamos parece ser solo el principio. “Creaba y creo por necesidad mía, eso lo primero. Hay algo de afortunado en ser consciente muy pronto de a qué quieres dedicar tu vida, pero eso también tiene un lado oscuro, porque enseguida te das cuenta de que no podrás sentirte mínimamente realizado haciendo otra cosa. Y en las épocas en las que todo sale mal, lo vives casi como una cruz y desearías ser capaz de dedicarte a otras faenas donde sufras menos. Pero luego sigues, porque entregar al público una peli o un corto es algo muy gratificante y adictivo. Y te vuelves yonqui de esto, aunque lo pases más mal que bien la mayor parte del tiempo. Así voy a seguir, contando historias con una cámara, como pueda en cada ocasión, con más o menos presupuesto y más o menos recursos. Pero siempre intentando devanarme los sesos para encontrar ideas que me resulten estimulantes a mí y confiar en que también lo resulten para el público al que se las voy a comunicar”.

Roberto Pérez Toledo