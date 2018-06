Robert Smith confiesa que su estética gótica es puro postureo

¿Recordáis aquel Celebrities de Muchachada Nui en el que Joaquín Reyes encarnaba a un chanante Robert Smith como si fuera un manchego de a pie, parodiando toda la estética creada por él y The Cure? Pues no iba tan desencaminado. Y es que el artista británico, en una entrevista concedida a Time Out, ha admitido que su estilo gótico solo es una pose, una elección estética para subirse al escenario.

Smith confesó que el maquillaje, la ropa y el peinado nació de la época en la que tocaba con Siouxsie and the Banshees, momento en el que el movimiento gótico estaba en ciernes.

“El estilo gótico era como una pantomima para mí. Nunca tomé en serio toda su cuestión cultural”

Esta declaración dejó en shock al periodista, que metió un poco más el dedo en la llaga, diciéndole que a estas alturas, Robert Smith lleva casi cuatro décadas siendo un icono gótico. El líder de The Cure profundizó más:

“Es solo una cosa teatral. Es parte del ritual de subirse al escenario. Además, hay una razón prosaica: tengo rasgos poco definidos y una piel muy pálida de forma natural. No en este momento porque ayer me quedé dormido al sol, algo muy poco gótico, por otro lado”

¿Qué pensarán todos aquellos que hayan tenido a Robert Smith como un modelo estético y como uno de los iconos del movimiento y la escena gótica? ¿Cómo irá vestido a las bodas? ¿Cuántos disfraces de gótico tendrá guardados en su armario? ¿Significa esto que cuando está en su casa se peina con la raya al medio y utiliza pijamas de ositos?

Chichinabo gótico