El cine independiente del cine independiente vuelve con el Rizoma

Es el festival que trajo a Madrid a David Lynch y John Waters; pero también el Rizoma es una de las citas que más he hecho por visibilizar ese otro cine independiente que no encontraba pantalla a veces ni siquiera en las propias plataformas alternativas. No se acogen a una fecha definida, ni siquiera a la regularidad de hacerlo cada año (hubo años que hicieron otros, otros que han sido en blanco), y precisamente esa imprevisibilidad y ese carácter impredecible hacen del festival madrileño uno de los que más sorprende a la hora de presentar el espíritu de la grilla de su programación.

Este año serán cinco días, entre el miércoles 16 y el domingo 20 de mayo, ambos inclusive, cuando se repartan películas y actividades en espacios como la Cineteca, la Sala Equis, la Filmoteca Española y los Cines Golem: desde talleres a paseos, proyecciones, estrenos, encuentros y hasta un programa donde promotores de cine independiente en Estados Unidos desvelarán claves para que tu película encuentre hueco.

En cuanto a títulos, se podrá ver desde el documental sobre la esquizofrénica artista nipona Yayoi Kusama; el documental sobre la cultura skate contemporánea (Skate Kitchen) que realizó Crystal Moselle, de quien se podrá ver The Wolfpack, documental que ganó en Sundance y en el propio Rizoma en 2015; la proyección de la ópera prima del prometedor realizador madrileño Adrián Silvestre (Los objetos amorosos); el estreno de la centroeuropea Licht, biopic sobre la pianista ciega del siglo XVIII Wunderkind; y la curiosa sensación de estar viendo esa oda al último cine porno de Madrid en ese mismo espacio (Paradiso, que se proyectará en la ahora Sala Equis).

Además, el colectivo-plataforma de experimentación audiovisual en manos de mujeres Visual404 (uno de los que más está haciendo en los últimos años por presentar una crítica cinematográfica diferente, y sentar las bases de un nuevo entendimiento de la cultura audiovisual) ofrecerá un taller de etnografía digital; los Walk&By de Julen Robles, para utilizar los paseos o caminatas como una herramienta intelectual; o las icónicas sesiones Split Screen, presentadas por John Pierson, gurú del cine independiente, donde se podrán ver películas de los años ’90 en un entorno de debate y footwork.

Rizoma Fest 2018