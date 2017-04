“Espíritu rebelde, tu pueblo te invoca: endereza el camino, ten hacha, ten tropa,

ten mano, ten boca, llévate la semilla mala de aquí”.

La dábamos por retirar tras anunciar hace unos años que no volvería “ni por un millón de dólares”. No hicieron falta los billetes, pero sobraron las razones: Rita Indiana es una de las voces más explícitamente comprometidas a nivel sociopolítico no solo en su República Dominicana natal, sino una de las personalidades más influyentes de la cultura latinoamericana. Y ha vuelto a entonar.

Así queda plasmado en El Castigador, primera canción que la de Santo Domingo exhibe tras siete años de silencio discográfico desde el exitoso El Juidero, considerado uno de los discos fundamentales en lo que a renovación del merengue se refiere.

Ahora, diciendo que regresa “como un trovador, para incomodar al que vive en el confort y para reconfortar al que vive en la incomodad”, se hace portavoz de los invisibles y ataca a corruptos y poderosos en una canción con una raíz tan cerca de la música latina como del blues aquejado.

De momento no se sabe si se trata de un single aislado o del adelanto de un álbum largo, pero El Castigador ya está castigando.

Flor de justicia