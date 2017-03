Una tienda de ropa neovintage, el mes en el que la primavera comienza a la sangre alterar y cinco proyectos de indie moderno de autor para acicalar las noches de los jueves. Esa es la propuesta que la tienda de ropa de segunda mano (y también de producción propia) Kinda Kinks nos propone para este mes de marzo: un ciclo de conciertos acústicos de algunos de los proyectos más finos de ese pop que colinda la canción de autor y las sonoridades alternativas.

El ciclo, impulsado por La Butaca Music y que han dado por llamar The Rise Season, se iniciará el próximo jueves 1 de marzo con el directo de Owl Captain, proyecto de indie-slowcore capitaneado por Gonzalo Ruiz que, tras debutar hace escasas semanas con el brillante The Insides of Being the Owl Captain, servirá para dar el pistoletazo de salida a una tanda de cinco conciertos que convertirán a la calle Velarde (sí, el epicentro de las tiendas de ropa de segunda mano, pero también de iconos del madrileño barrio de Malasaña como La Vía Láctea o el Nueva Visión) en uno de los mejores exhibidores de las propuestas que cotizan más al alza del circuito alternativo hasta el 29 de marzo inclusive.

Junto a Owl Captain podremos disfrutar de los directos de Brian Hunt (un viejo conocido del circuito, músico de Templeton, Half Foot Outside o Kidsgofree, además de haber sido el productor de los debuts de Russian Red o Anni B. Sweet, entre otros), Sethler (el álter ego de Hugo Martín Cuervo, a caballo entre el pop de autor y los aires más tropicales), Nutopia (indie-rock de armazones pop capitaneado por Gelo) y el primer concierto de la historia de The Low Flying Panic Attack, dúo psicorockero compuesto por Marta Brandariz y Javi Martín.

Programación :

01.03: Owl Captain

08.03: Brian Hunt

15.03: Sethler

22.03: Nutopia

29.03: The Low Flying Panic Attack

Más información: aquí

The Rise Reason