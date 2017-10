Llevábamos tiempo sin noticias mediáticas de las Pussy Riot protagonizando alguna revuelta, performance o acción urbana en reclamo de derechos civiles para sus conciudadanos rusos. Hasta hace unos días, ya que se presentaron en la Trump Tower de Nueva York (sí, el mismo sitios desde el que Donald Trump quería organizar al mundo libre, hasta que acabó cediendo, yendo a la Casa Blanca).

¿Qué hicieron? Pues ataviadas con sus clásicos pasamontañas de colores, Masha Alokhina y dos anónimas que también militan en la banda-colectivo dejaron caer un cartel-bandera con la leyenda “Free Sentsov”, denunciando la detención del cineasta ucraniano Oleg Sentsov, juzgado a 20 años de prisión, acusado de organizar y liderar un comando terrorista que iba a realizar varios atentados y traficar con armas durante la crisis de Crimea en 2014.

Todo el tema de Sentsov quedó plasmado en el documental The Trial: The State of Russian vs. Oleg Sentsov, del cineasta ruso Askold Kurov, que se estrenó hace unos meses en la Berlinale con gran repercusión y que plasma a la perfección hasta qué punto el juicio contra el cineasta ucraniano fue un montaje absoluto.

Riot Trump