Hace cuatro años sorprendieron a todo el circuito tanto de música urbana como de rock transgresivo al unirse dos propuestas aparentemente tan diferentes unirse bajo un mismo nombre. Hablamos de Riot Propaganda, la unión de Los Chikos del Maíz y Habeas Corpus, que debutó en 2013 con un álbum homónimo y que, ahora, su regreso cobra una nueva dimensión.

Con Los Chikos del Maíz en un impasse indefinido y con el impacto que sus últimos movimientos han generado tanto en el circuito del rap (los beefs entre ellos y C. Tangana, la viralidad de sus vídeos) como en la política (la amistad de Nega con Pablo Iglesias y su militancia explícita en Podemos); y con Habeas Corpus que llevan tres años de silencio discográfico, aunque no ha cesado su actividad; el regreso de Riot Propaganda no sé si puede plantearse el “asalto a los cielos” que pretendía la formación morada en las elecciones, pero sí el asalto a buena parte del circuito de festivales.

“Volveremos a pisar las calles, soñaremos un mundo mejor, alzaremos los puños al aire, politizaremos el dolor construyendo otras realidades. Sé partícipe, no espectador. Barricadas, huelgas generales: somos una fábrica de amor.”

Ahora regresan con frases como estas en Cambiarlo todo, una canción que prosigue la militancia política a título explícito y que combina la facción hardcore-rockera con la rapera en una suerte de reversión actualizada de proyectos como los flamantes Prophets of Rage. El disco, que se titulará Agenda oculta, verá la luz el próximo 10 de marzo a través de BOA Música.

Fábrica de amor político