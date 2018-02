“El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel”, aseguraba Alfred Hitchcock cuando le preguntaban por qué era, en realidad, eso que damos en llamar el séptimo arte. Ávidos, los entrevistadores se acercaban al director británico en busca de las palabras definitivas para definir eso que ocurre cuando en una sala se proyecta una película. “Para mí, el cine son 400 butacas que llenar”, despachaba, lejos de toda ínfula, el director de Psicosis (1960).

Al ilustrador Ricardo Cavolo le gusta Hitchcock, por eso ha incluido La ventana indiscreta (1954) y Con la muerte en los talones (1959) en este 100 películas sin las que no podría vivir (2018). Le ha dado la razón, además, al cineasta. El cine es disfrute, recreación y entrenamiento. El público perdona la inexactitud, los errores técnicos y hasta las malas interpretaciones si la historia genera interés, si la trama seduce. En esta personal recopilación, Cavolo expone cuál es ese centenar de producciones que le han marcado de por vida, esas que le cautivaron la primera vez que las tuvo delante y que siempre le acompañan.

No busquen en este 100 películas sin las que no podría vivir especificaciones técnicas, vastas documentaciones ni complejos análisis. Para eso existe una inabarcable bibliografía cinéfila. La de Cavolo es una carta apasionada a las películas. Tan apasionada, que el capítulo dedicado a cada película está escrito a mano y trufado de anécdotas sobre dónde, cómo y cuándo tuvo la oportunidad de verlas. Una aproximación en cierto modo naif, pero en la que se trasluce todo un mundo de experiencias. El lector baja las defensas cuando cae en la cuenta de que esas impresiones son compartidas, igual que no es casual que en la sala, a oscuras, los 400 desconocidos de los que hablaba Hitchcock se ríen y lloran a la vez.

Cavolo ya aireó sus filias musicales en 100 artistas sin los que no podría vivir (2014), en el que levantaba una persona historia de la música, desde Bach a Radiohead, y esta vez vira su mirada hacia el celuloide con similar actitud. Cada capítulo de esta especie de diario de espectador, de cada película, es acompañado por una ilustración de este autor salmantino que ha sido capaz de condensar y resumir lo que ha muchos costaría tanto.

¿Es 100 películas sin las que no podría vivir (2018) una recopilación de las 100 mejores películas de la Historia? Solo de la historia de Cavolo, aunque su lista incluye a un gran número de títulos indiscutibles, con los que estaría de acuerdo hasta el crítico más estricto de Cahiers du Cinéma. Desde clásicos del cine de los años 30 como La parada de los monstruos (1932) o La parada de los monstruos (1934) hasta ejemplos canónicos del cine independiente, como Elephant (2003) o Lost in translation (2003). De westerns como Centauros del desierto (1956) o Sin perdón (1992) a películas de animación como Toy Story (1995) o Monstruos S.A. (2001). Del amor declarado a Martin Scorsese, a quien incluso Cavolo llega a dedicar el libro, hasta Charles Chaplin, los Coppola (padre e hija), Billy Wilder o Quentin Tarantino.

Cavolo, con experiencia como director de arte de agencias de publicidad, es conocido por el público por sus trabajos de ilustración para numerosas editoriales. Habitual en galerías, ha aportado su personal iconografía a numerosas portadas de carteles y discos y trabajado para el American Institute of Graphic Arts. Su recorrido es singular y ecléctico, como demuestran sus reflexiones sobre singularidades culturales como las que hace en Vida indie: Moda, cine, música, cocina y viajes para ser un moderno (2015). Para los más curiosos, hasta se atrevió con el mundo de los fogones en Cocina Pop. Recetas y discos de toda la vida Gastronomía (2013), junto a Mario Suárez.

