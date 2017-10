Que levanten la manita los (hipsters) que no reconozcan un Ricardo Cavolo (pronunciado Cávolo). Pares de grandes ojos, fuego (con energía, luz y calor), tatuajes y color a borbotones completan una marca de identidad conocida en el mundo entero. Sí, lo sabemos, el chico vende que da gusto.

El Ricardo niño quiere dar salida a sus historias. Lo intenta a través de la escritura y, al final, en vista de que el arte de escribir no es lo suyo, decide pintar sus ideas. Vive envuelto en colores y lo hace con el profesor en casa, su padre, quien le enseña el ejercicio artesanal haciendo uso de técnicas tradicionales como son los lápices, las acuarelas, la pluma o la pirografía (técnica de grabar dibujos sobre madera con un objeto de metal incandescente).

El salmantino (31 de enero de 1982) no es sólo dibujante, o muralista o diseñador de ropa (colección guapa que ha hecho para Zara, cuidado); el artista, ante todo, tiene una imaginación de envidia y con ella pone cara a sus mensajes: retratos llenos de luz que dejan huella allá donde van. Su trayectoria le convierte en uno de nuestros ilustradores más internacionales. Dibuja y expone murales, obras y campañas publicitarias alrededor del globo.

“Si mantengo mis características fundamentales, estoy salvado, porque entre ellas estaría mi imaginación”

Tienes yna marca muy definida. Cualquiera que vea alguno de tus trabajos diría que es tuyo y de nadie más. Pero claro, tu obra también ha atravesado evoluciones significativas.

Sí. De hecho, ahora lo que hago se diferencia bastante, a mi modo de ver, de lo que hacía hace cuatro años. En el último año he ido llevando mi trabajo a composiciones mucho más sencillas y directas. Menos detalles y más plasticidad visual. Antes trataba de impresionar con tantos detalles minúsculos, y ahora apuesto por un mensaje más sencillo y directo. Que, en realidad, es mucho más difícil de conseguir.

La infancia… ese período que te marca por completo; esos años en que los adultos no se cansan de plantearte la eterna pregunta: ¿qué quieres ser de mayor?

No respondía a eso. Es una pregunta que nunca me ha gustado.

Dices de tu padre que nunca te impuso un estilo -algo que sí acostumbran en la facultad-, sino que te enseñó las herramientas e hizo hincapié en el color. Tu obra nace libre y ¿sigue libre?

Absolutamente libre. No me siento prisionero de ninguna técnica, o temática, o tendencia.

Te licenciaste en Bellas Artes en Salamanca. ¿Aprendiste mucho en la fácul? ¿Fue una parada necesaria o podrías haber pasado sin ella?

Aunque en su día no estaba muy seguro de que me hubiera servido para mucho, ahora sí creo que me sirvió. No tanto por lo que me enseñaron, sino por lo que aprendí yo por mi cuenta. Y el simple hecho de someterte a un sistema educativo tiene algunas ventajas fundamentales.



Son años ilustrando. Se te conoce a lo grande. Miras atrás y ¿qué sientes?

Me siento orgulloso de mí mismo. Nunca conté con dedicarme única y exclusivamente a esto de pintar y dibujar. Y el hecho de conseguirlo con mi esfuerzo me hace sentirme muy bien conmigo mismo.

¿A qué se dedicaba el Ricardo que no ganaba dinero ilustrando?

Trabajé un tiempo en publicidad, pero también ahí hacía algo de ilustración cuando tocaba; y algo de siego gráfico. Y también me gané la vida como iluminador en los musicales de Madrid.

Tú has conseguido ganarte la vida con la ilustración, ¿fue este tu propósito?, ¿siempre quisiste convertirte en tu “yo” actual?

Desde luego quería ganarme la vida como artista. Pero no sabía haciendo qué realmente. No me considero sólo dibujante, o muralista, o ahora diseñador de ropa. Tengo unos mensajes y puedo comunicarlos pintando, haciendo foto o con una instalación. Ahora he conseguido cosificarlo en el dibujo y la pintura. Igual dentro de diez años estoy haciendo vídeo, o muebles.

“Antes trataba de impresionar con tantos detalles minúsculos: ahora apuesto por un mensaje más sencillo y directo; algo que, en realidad, es mucho más difícil de conseguir”

Bueno, conseguir vivir de lo que uno quiere vivir parece el tope. ¿Cuánto ayuda esto a la creación?

Sí, afortunadamente he conseguido ganarme mi pan trabajando justo de la manera que quiero, con un lenguaje específico que yo elegí y tomando las decisiones basado en mis propias convicciones. Puedo decir que soy afortunado por ello, pero también trabajé proactivamente en ello. Perdí muchos trabajos porque no encajaban con la dirección que quería tomar.

La gente se tatúa tus creaciones. “Me encantaría ver un corazón con el ojo en todo el ano”, dijiste una vez, ¿ha pasado ya?

Desgraciadamente no, aún lo espero. ¿Yo dije eso? Ni me acordaba, pero lo mantengo.



Ahora tu cuerpo. Llevas tatuado tu trabajo en cada rincón. Sin embargo, más que obras de arte, tú te refieres a esos tatuajes como amuletos, ¿eres supersticioso?

Tuve familia gitana de niño, y creo que me pegaron un poco el ser supersticioso. Lo soy pero sin que me suponga ningún problema, y de hecho sólo suelo usarlo para mi beneficio (como se suele hacer con las religiones, vaya).

Un momento en tu carrera.

Cuando el Circo del Sol me contactó para un proyecto cuando era un absoluto desconocido. Eso me impulsó mucho, sobre todo me insufló de mucha energía para crecer.

“No me considero sólo dibujante, o muralista, o ahora diseñador de ropa. Tengo unos mensajes y puedo comunicarlos pintando, haciendo foto o con una instalación”

¿Resaltas algo por encima del resto?

No lo sé, esto es mejor preguntárselo a los otros. Yo me conozco el bosque de pe a pa, cada árbol. Pero ni idea de cómo se ven desde fuera, cuál es más alto o más llamativo.

El mundo del Arte: relaciones, colaboraciones, exposiciones, proyectos, vocación, críticas. ¿Cómo se te ha dado tirar con todo esto hacia delante?

Pues yendo paso a paso. Si lees todas esas palabras que dices de corrido, te atragantas. Es mejor ir solventando una a uno según llegan o según crees que han de llegar. Esta carrera es muy muy larga. También soy consciente de que tengo un mundo interior muy rico, y eso hace que me aísle un poco de tanto jaleo, y no perciba tanto estrés.

Crecer. ¿Eres de alcanzar cumbres o de vivir en la cumbre?

Soy más de bosques. No tengo esa perspectiva con mi trabajo.

Si perdieras mañana mismo la memoria, ¿crees que el artista que eres hoy permanecería indestructible?

Creo que sí. Si mantengo mis características fundamentales, estoy salvado, porque entre ellas estaría mi imaginación. Se trataría sólo de usarla para crear de nuevo un universo entero desde cero.

“Tengo una imaginación desmesurada, pero eso está muy lejos de ser un superpoder”

Cómo recuerdas a tu ‘yo’ artista del pasado, ¿muchas diferencias?

Se cambia en cuanto a cómo dirigir tu carrera. Pero noto que se mantiene mucho el artista niño. No se cambia tanto, la verdad.

¿Por qué sacar un libro como Periferias. Gran libro ilustrado de lo extraordinario, un grano de arena en contra de lo que ha sido, es y será la marginación que sufren los extrarradios?

Es hora de que miremos hacia las periferias pero no con espíritu caritativo para ayudar, si no con espíritu de aprender de ellas.



Sólo alguien con un superpoder sería capaz de anular la marginación de la que hablas.

El único superpoder para esto es la unión de la gente para cambiar al menos un poco la dirección de hacia donde vamos. Pero no pinta que sea así, aunque de vez en cuando veamos destellos.

Lo normal. Relacionamos normalidad con confianza, seguridad, comodidad. Han pasado unos meses desde la publicación de Periferias, ¿qué tipo de respuestas has encontrado?

Me siento muy feliz, porque hasta la fecha es el mejor proyecto en el que he trabajado, y con el que más me identifico. Y el feedback de la gente es realmente especial. Periferias es una puerta más apartada y menos popular, pero he visto que quien entra por ella se enamora de lo que hay dentro. Y este libro se hizo para crear esa conexión, no para ser un bestseller.

“Perdí muchos trabajos porque no encajaban con la dirección que quería tomar”

Si tuvieras que ponerle música al momento que vives, ¿qué canción sonaría?

All Of The Lights de Kanye West.

Ya que antes hablábamos de superpoderes… ¿Tienes alguno?

Me temo que no. Sólo sé que tengo una imaginación desmesurada, pero eso está muy lejos de ser un súper poder.

Ahora sin echar demasiada imaginación: algo a lo que nunca pondrías tu sello.

La Iglesia.

“No me siento prisionero de ninguna técnica, temática o tendencia”

Aquí pega un silencio. ¿Qué te gustaría hacer mañana?

Descansar.

¿Qué quieres ser de mayor?

Seguir siendo lo que soy ahora.

