“No es tan idiota el que escribe críticas en internet como el que las tiene en cuenta. No hables mal de mí si no has hablado conmigo. No hables de mi trabajo si no lo has escuchado. Hay mucho pseudointelectual muy peligroso. Yo quiero que me pasen cosas. Hay personajes que están enmudecidos, atontados en su propia desgracia, y piensan que todo lo que genera repercusión está mal hecho”.

Esto mismo decía Ricardo Arjona hace pocas semanas, minutos antes de abandonar el plató de CNN en Español, en mitad de una entrevista con Camilo Egaña en la que se suponía iba a hablar de Circo Soledad, su flamante nuevo álbum, que lo trajo de gira por España ocho años después de su último paseo por nuestros escenarios, cita que culminará hoy jueves 29 de junio en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla y el próximo sábado 1 de julio en el WiZink Center de Madrid.

POWER BALLADS PARA TRES GENERACIONES

“En ese ambiente y con la devoción férrea de un teatro donde conviven la hija, la madre y la abuela, Arjona es el galán de los hogares”, decía una crónica del diario argentino Clarín hace casi veinte años, cuando presentó Sin daños a terceros en el Teatro Gran Rex de la capital argenta.

La cosa no cambió mucho: a pesar de que se acuse a Ricardo Arjona de ser una especie de copia adaptada o de versión devaluada de algunos de sus ídolos (Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina o Chico Buarque, entre otros), no hay prácticamente nadie que haya conseguido trascender generaciones, públicos y fronteras a un nivel de aceptación, ventas y convocatoria como él.

Su público sigue siendo netamente femenino, aunque suela tratársele de machista o de símbolo del heteropatriarcado aplicado al pop de autor. Declaraciones como “yo no pertenezco a ningún gueto: me gustan las mujeres más que la política” o canciones como Mi novia se me está poniendo vieja no ayudan mucho a quitar esa imagen de machote conquistador, de Julio Iglesias tanto para las nuevas generaciones como para las viejas generaciones ávidas de carne algo más fresca que la piel tostada de Julio o Sandro. De todos modos, ni siquiera sus declaraciones son del todo ciertas: en sus canciones ha tratado cuestiones como el secuestro, la transexualidad, el racismo, la vida en la cárcel, la inmigración, la violación, la prostitución o incluso firmó una Caudillo dedicada a los que se perpetúan en el poder (con especial dedicatoria a Chávez, claro está).

Es un fijo en radios comerciales gracias a sus medios tiempos, o esas power ballads de aire ochentero (¿alguien dijo Scorpions o Europe por ahí?), pero que el guatemalteco conecta tanto con la canción de autor al uso como con el rock de autor o guiños a géneros como la ranchera o la canción fronteriza. Por encima, no se trata de un one hit wonder, es imposible contar sus canciones más conocidas con los dedos de una mano: desde Señora de las cuatro décadas o Dime que no, Lo que está bien está mal, Cómo duele, Jesús, verbo no sustantivo, Para bien o para mal, Tu reputación, Minutos, Historia de taxi, El Problema, Santo pecado, Te conozco, Mujeres, Animal nocturno o Acompáñame a estar solo son coreadas en toda América Latina.

Si bien es cierto que a partir de Adentro su capacidad de componer canciones que puedan ser considerados clásicos en su repertorio, en su flamante Circo Soledad también demuestra cintura a la hora de abrir el abanico de tratamiento y producción de un sonido que no lo limite a cánones tan herméticos: ha grabado el disco en países como Inglaterra, Estados Unidos, Guatemala y Colombia, ha contado con Michael Brauer (que trabajó anteriormente con los Rolling Stones, Coldplay o John Mayer, entre otros) como ingeniero y contó con algunos de los mejores músicos del mundo.

Entre su nuevo repertorio, vuelve a tirar de power ballads marca de la casa, a veces en tono más sinfónico (El cielo a mi favor o Circo Soledad) y en otros más llano (El que olvida, Remiendo al corazón o Señorita); y hasta se permite coquetear con registros más latinos (Sixto Pérez o Correr), fronterizos (Dime tú), más cerca de las descargas de rock sinfónico (Vivir) o del rock and roll cazallero (Ella).

EL HOMBRE RÉCORD DEL POP LATINO



Por poneros en situación ya no de sus ventas de discos, sino de su poder de convocatoria: hace once años, durante la gira de presentación de Adentro (disco por el que recibió un Grammy) convocó a casi 300.000 espectadores, instalándose en el icónico Estadio Luna Park durante 34 noches. En aquella gira convocó a más de dos millones de personas en toda América Latina.

Otro dato más que igual os ayuda: sus últimas dos giras, Metamorfosis y Viaje, con los que giró solo por el continente americano, convocó a 4,5 millones de personas. En Argentina, su país fetiche, batió todos los récords con la última de ellas, llenando siete veces el Estadio GEBA, que cuenta con una capacidad aproximada de 18.000 personas; para unos meses más tarde cerrar la gira en una localización más grande aún, llenando el Estadio de Vélez Sársfield durante dos noches seguidas, donde caben aproximadamente 50.000 personas por noche. Hizo lo propio en estadios de República Dominicana o su Guatemala natal durante varias noches en esa gira, también.

Si necesitáis datos de ventas fuera de Argentina, pasamos la escoba a la lista del Billboard, el indicativo global y objetivo: cuatro números uno en el top de álbumes latinos; cuatro discos que se colaron en el Top 200 global de la lista (es decir, no solo latinos); cuatro singles número uno en el Top Latin Songs; siete números uno en el Latin Pop Songs; un Grammy y un Grammy Latino en su haber; una antorcha de oro, una antorcha de plata y dos gaviotas de plata en el prestigioso festival de la canción de Viña del Mar.

O CON ÉL O CONTRA ÉL

Suele pasar en Latinoamérica, y más aún en Argentina: no suele haber muchos puntos medios, grises. O estás de un lado o del otro. Pasa en el fútbol, pasa en la política, pasa con las ideas, pasa con las clases sociales… y también pasa con Ricardo Arjona, otra de las cuestiones de estado en la cultura latinoamericana, sobre todo en Argentina, país donde reside desde hace años y donde el guatemalteco aglutina auténticos récords de audiencia.

La entrevista que levantó tanta polvareda hace unos meses (y con la que os introducíamos el artículo) solo ayudó a reavivar un debate que lleva vivo muchos años, desde aquellos 34 Luna Parks consecutivos, que confirmaban un fenómeno sin precedentes en la canción melódica latina.

Lo que más horroriza a sus detractores es su tratamiento de la lírica, su perfil como compositor y la incomprensión por parte de gran parte de sus voces críticos de un éxito tan abrumador e histórico como el que lleva cosechando desde hace más de quince años, sobre todo. Parece haber una guerra abierta de dos ideologías: si odias a Arjona demuestras una superioridad intelectual, un conocimiento mayor de las derivas de la poesía y la canción de autor; si amas a Arjona demuestras escasa inquietud, te quedas en la primera base, eres populacho.

En 2012, de hecho, se convocaron unas manifestaciones a través de las redes sociales: No más falsa poesía, batallando contra la lírica supuestamente descartable, simple, ramplona y exitista del compositor guatemalteco. Una auténtica barbaridad que ha derivado casi en cuestión de guerra cultural latinoamericana.

Arjona alterna demostración de cintura, aun a pesar de ser un blanco habitual de memes y de tener a gran parte del gremio en contra (no hay más que ver aquellas declaraciones de Fito Páez que recibieron respuesta de Arjona o aquella broma de Gustavo Cerati o aquella guerra abierta con Juanes, por mencionar solo tres casos); con cabreos impulsivos como el de hace unas semanas en CNN. Otros puntos intermedios, como Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, prefieren o no pronunciarse o restarle hierro al asunto, como hizo Sabina hace unos años en una entrevista: “Estuvo cenando en mi casa y es un tipo encantador: no tenemos el más mínimo problema. No sabía que había esas dos facciones, pero de haberla, lo invito a que hagamos una gira los tres juntos”.

Y tú, ¿de qué lado estás?

