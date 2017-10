Resulta que en Islandia (¡oh, sorpresa!) hay un mundo mucho, mucho más allá aparte de Björk, Sigur Rós y Ölof Arnalds. A pesar del clima hostil, su vasta extensión y la poca población, Islandia en cuanto a material musical goza de una gran variedad de estilos, apostando mucho por lo local y las letras en finés. Hablamos de un país cuyos artistas no sólo han coseguido traspasar las barreras de la transculturalidad, sino que dentro del mismo cuentan con una escena musical y unos medios más que sufientes para explotar todo su potencial.

Y gracias a todo esto tenemos a Reykjavíkurdætur, un grupo de rap femenino con el que se te caen las bragas al suelo.

No toda Islandia es Björk

Reykjavíkurdætur es un grupo de hip hop formado por 14 chicas (más o menos, según donde lo mires o en las fotos varía número arriba, número abajo). Todas se conocieron en un encuentro no mixto de rap y de ahí surgió la magia. Una de las cosas buenas que tiene ese país es que el hip-hop es más mainstream que en otros, lo que da lugar a que podamos conocer estas maravillas, aunque de momento el panorama sigue estando liderado por hombres (como en todos lados, para qué nos vamos a engañar) estas chavalas tienen la fuerte convicción de cambiarlo, y de momento parece que les va bastante bien aportado sus granitos de arena.

Además, ellas no están solas, sino que están dispuesta a colaborar con cualquiera que les dé buen feeling. Son chicas con un gran talento, son entusiastas con lo que hacen y experimentan con ganas de llevar su música más allá de la creatividad. Si con esto no te he convencido para que las escuches, sigue leyendo.

Las mónadas que conforman el todo

Como decía Leibniz, las mónadas son las sustancias que conforman el mundo, unidades dinámicas con fuerza interior, simples, indivisibles y en continuo cambio. Todas estas mónadas imperceptibles se unen en un todo, el mundo, y es algo que más o menos podemos extrapolar a Reykjavíkurdætur. Reykjavíkurdætur como grupo, como el resultado total, sería el mundo perceptible, pero todas sus integrantes serían las mónadas que nos hacen apreciar el grupo en su conjunto.

Cada una de estas mónadas raperas es dinámica y cualitativamente distinta a las demás, lo que hace del proceso compositivo algo muy interesante. Suelen comenzar escribiendo por solos, dúos o tríos y luego lo juntan para ver el resultado. En otras ocasiones hay repartos de tareas, por ejemplo, Tisa fue compuesta por varias integrantes del grupo y luego se dividieron los versos para asegurar la participación de todas.

Parece mentira que de un aparente caos, de chicas con estilos individuales, pueda salir un resultado tan, no homogéneo, sino como si todas las piezas de un puzzle casasen a la perfección. Y es que como dijo Leibniz, al final todo ese aparente desorden está jerarquizado por una mónada principal que aporta cierto sentido al conjunto.

De la política al sexo anal

Con un grupo tan potente como este es imposible que no se mojasen y se metieran en temas políticos y controvertidos con sus letras. Éstas van desde temas muy serios como la corrupción política y la rabia por intentar callar la voz del pueblo, a canciones más romanticonas. No tienen un plan específico para elegir la temática, lo hacen según llega la idea, y en una canción te pueden hablar de amor, de Tinder o de sexo anal. Vamos, unas chicas muy completitas.

Reykjavíkurdætur