Si has ido al cine en los últimos meses, es posible que hayas “disfrutado” del trailer de King Arthur: Legend Of The Sword (Guy Ritchie, 2017). La enésima llegada del Rey Arturo al cine. El frenético, videoclipero, hipermusculado, violento y siempre profundamente masculino estilo del exitoso realizador inglés parece haber encontrado la horma de su zapato al haberse dado de bruces con crítica y público, aburridos y faltos de interés ante el enésimo exceso de Ritchie. Afortunadamente, el Rey Arturo vive (con mucha más dignidad) en la música, el cine, la literatura y la televisión.

El Mito

La leyenda del Rey Arturo y sus caballeros se considera uno de los mitos fundacionales de Gran Bretaña, con profundas raíces en Cornualles y Gales. Con aproximadamente catorce siglos de tradición, tanto la historia como los personajes han sufrido numerosas y relevantes modificaciones con el paso del tiempo. El núcleo del relato es Arturo, un monarca que hipotéticamente vivió entre los siglos V y VI y que defendió Gran Bretaña de las invasiones sajonas.

Loco de deseo por Igraine, la esposa de Gorlois, duque de Cornualles; Uther Pendragon, rey de Gran Bretaña, obliga al mago Merlín a cambiar su aspecto por el de su rival, para tomar a Igraine en el castillo de Tintagel mientras su ejército acaba con el de Gorlois. Fruto de esta unión nace Arturo, que es reclamado por el mago para dejarlo al cuidado de Sir Ector. A la muerte de Uther, Merlín revela su linaje al muchacho, quien lo confirma liberando la espada Excalibur de una roca de la que ningún otro caballero parecía ser capaz de extraerla.

Comienza Arturo la construcción de un reino ideal y justo cuya corte se encuentra en la mítica ciudad de Camelot. Merlín se mantiene como su consejero y el único peligro en el horizonte parece ser Morgana, otra hija de Uther con especial afición por las artes oscuras. Arturo toma como esposa a Ginebra y funda la orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. Sus miembros son hombres valerosos que se embarcan en diversas aventuras, la más destacada de las cuales es la búsqueda del Grial.

Por el camino Sir Lancelot, el más noble estos caballeros, se ve envuelto en una tórrida historia de amor con la esposa de su amigo y rey. Mientras que Arturo es seducido por su hermana, con quien concibe a Mordred, quien acaba por malograr el idílico sueño de su padre, hiriéndolo de muerte en Batalla de Badon. Antes de que Arturo muera, la Dama del Lago recupera Excalibur y se lleva al monarca a Avalon donde, supuestamente, se recupera de sus heridas, aunque no se le vuelve a ver.

¿La Historia?

Según el arqueólogo Noewel Myres, “ninguna figura en el límite entre la Historia y la mitología ha hecho perder más tiempo a los historiadores” que la del Rey Arturo. Entre los años 383 y 410 el control de Roma sobre Britania se desintegró. No está claro si ello se debió al abandono de la provincia insular por parte del Imperio (el visigodo Alarico saquea la ciudad de Roma en 410, así que puede imaginarse lo desesperado de la situación, aún medio siglo antes de la caída oficial del Imperio de Occidente), o si fue Britania la que se independizó del Imperio.

Sea como fuere, pictos (pueblos que habitaban más allá del Muro de Adriano de los que no se sabe apenas nada), escotos (celtas irlandeses) y sajones (una tribu germánica) saquearon sistemáticamente la región entre entonces y los primeros años del siglo VI. Si Arturo existió realmente, debió vivir en esta Inglaterra post-romana. Una época (la primera mitad del siglo VI) en la que la sociedad británica, todavía claramente heredera de la Britania romana, consiguió contener las incursiones sajonas, asegurándose el control de la franja Oeste de Inglaterra, desde York hasta la costa; mientras que la Este quedó controlada por los sajones. Los sajones retomaron su ritmo expansivo a finales del siglo VI.

Y el problema es que no hay ni un solo testimonio, ya sea arqueológico, o escrito (coetáneo o redactado durante la memoria viva de estos tiempos) que le mencione. La primera mención a su nombre se encuentra en el Historia Brittonum, una recopilación de textos históricos datada en el siglo IX. Mientras que textos redactados en un tiempo más cercano al siglo VI mencionan batallas asociadas a la resistencia contra los sajones que, hipotéticamente lideró y venció Arturo (como la Batalla de Badon), sin que el nombre de éste figure por ningún sitio.

Dada la ausencia de textos históricos coetáneos es muy poco probable que algún día se pueda determinar con seguridad la existencia o no del Arturo histórico.

La Literatura

Pero donde no hay evidencia, hay poetas y narradores. El mito artúrico, tal y como lo conocemos hoy en día, comienza a articularse en una fecha muy concreta: 1138, cuando se publica el Historia Regum Britanniae de Geoffrey of Monmouth. Es en este momento en el que la tradición romance adapta la colección de relatos folklóricos galeses e ingleses a la moda Europea, traduciendo incluso muchos de los nombres célticos de los personajes.

En los años siguientes, el mito artúrico echó raíces en el continente (especialmente en Francia), y fue aquí donde los caballeros de la Mesa Redonda (Lancelot, Percival, Galahad, Gawain o Tristán) ganaron preponderancia en el relato. También fue entre los siglos XII y XIII cuando la búsqueda del Grial se incorporó a la historia. Así, la leyenda artúrica adquirió la forma que le conocemos hoy en 1485, cuando se publicó Le Morte d’Arthur, de Sir Thomas Malory (fue uno de los primeros textos que se imprimieron en Inglaterra). Es en éste texto en el que se han basado la inmensa mayoría de adaptaciones de la leyenda artúrica hasta la actualidad y el más recomendable para acceder, desde la literatura, a Arturo, Merlín, Ginebra, Excalibur y la Dama del Lago.

Adaptaciones modernas

El Rey Arturo se pasó de moda en el Renacimiento, y no fue hasta el fervor medievalista y gótico del Romanticismo que el arte volvió la mirada, de nuevo, sobre la obra de Malory (que llevaba casi 200 años sin imprimirse). Impulsado desde la pintura (especialmente de la mano de los Prerrafaelistas) y la música de la segunda mitad del siglo XIX, el siglo XX vio un resurgir del mito artúrico en casi todas las facetas de la creación artística. Así que tranquilo, que si la película de Guy Ritchie no te convence, tenemos material de sobra para quitarte el mal sabor de boca.

12. Merlin (Serie de televisión, BBC, 2009-2013)

Muchos dicen que Merlin es la respuesta de la BBC al éxito de Smallville (aquella serie interminable sobre la juventud de Superman). Adapta la leyenda artúrica desde el punto de vista de un Merlín adolescente que tiene que aguantar a un príncipe Arturo déspota y alocado. La serie no es arte y ensayo, pero en el Reino Unido tuvo muchísimo éxito, y llegó a contar con cinco temporadas.

11. Mage (Cómic creado por Matt Wagner, 1984-2017)

Mage es una serie de cómics dividida en tres volúmenes: The Hero Discovered (1984-1986), The Hero Defined (1997-1999) y The Hero Denied (acaba de empezar a publicarse este año). Cuenta las aventuras de Kevin Matchstick y Mirth, un mago que posee un bate de béisbol mágico. Mirth resulta no ser otro que Merlín, mientras que el bate es Excalibur. Lo cual deja a Kevin en la complicada situación de ser una especie de reencarnación de Arturo. Por si fuera poco, entre seres malignos y diversas fuentes folklóricas, el cómic está plagado de referencias shakespirianas.

10. Merlín el Encantador (Película de animación, Walt Disney, 1963)

Pocos son los que no aprendieron a hacer la maleta gracias al mago Merlín. La película de Disney adapta no pocos elementos clásicos de la toma de conciencia de Arturo como Rey de Inglaterra (aunque la parte de Uther, Igraine y el sortilegio de Merlín prefirieron dejarla para otra ocasión). Cancioncitas pegadizas y animación de la que ya no se hace.

9. Camelot (Serie de televisión, STARZ, 2011)

Antes de convertirse en diva gótica gracias a Penny Dreadful, Eva Green pasó un añito haciendo de Morgana en esta serie. Ella y su punto de vista femenino (el de la hermana de Arturo que no puede heredar la corona de Uther por haber nacido mujer) son lo más destacable de esta serie. Por otro lado, el actorazo James Purefoy le da la réplica en algunos episodios, aunque entre ambos no consiguen disimular el desaguisado histórico y la colección de anacronismos que se montaron los de STARZ en este show.

8. Un Yankee en la Corte del Rey Arturo (Novela de Mark Twain, 1889)

Un ingeniero civil del Connecticut del siglo XIX se despierta, repentinamente, en la Inglaterra del siglo VI. En esta novela el escritor estadounidense Mark Twain hizo gala de sus dotes como humorista para añadir una nota cómica y burlona a la obra Malory y los relatos de caballerías adentrándose, de paso, en el género de la ciencia-ficción. Ha contado con un buen puñado de adaptaciones cinematográficas.

7. King Arthur (Película dirigida por Antoine Fuqua, 2004)

He aquí una cinta con mejores intenciones que resultado. Desmarcándose de las adaptaciones fantásticas de la leyenda artúrica, King Arthur trató de presentar una versión del mito que se vendió como históricamente plausible. Traslada la acción al Muro de Adriano y hace de Arturo un general romano, el último antes de la espantada imperial, que se alía con los pictos (liderados por un druida llamado Merlín, y de cuya tribu Ginebra es una guerrera) para frenar la inminente invasión sajona. La peli fue un fracaso en taquilla (no recuperó ni la mitad de los 120 millones de dólares que costó hacerla), tal vez a causa del reducido gancho de su protagonista, Clive Owen, que es un titán en papeles dramáticos pero cuando la historia requiere algo más físico, no está entre los mejores. Aún así, contiene uno de los mejores diálogos entre un Lancelot y una Ginebra que se recuerdan.

Un detalle tierno sobre esta peli: Mads Mikkelsen y Hugh Dancy interpretan, respectivamente, a Tristán y a Galahad. Cuenta la leyenda que en aquellos tiempos Mikkelsen no dominaba todavía el inglés y que, aún así, estableció una amistad con Dancy. Éste, cuando entró a formar parte de Hannibal, mencionó el nombre de su amigo danés como potencial doctor Lecter y… lo demás es historia.

6. Camelot 3000 (Cómic escrito por Mike W. Barr, 1982-1985)

Tal vez una de las historietas más representativas del cómic americano de los años 80. Camelot 3000 retoma la profecía según la cual, cuando Inglaterra le necesite, el rey Arturo volverá en su auxilio, ya curado de sus heridas tras los cuidados en Avalon. Y la ocasión para dicho regreso es una invasión extraterrestre orquestada por la propia Morgana en el año 3000. En pocos sitios se puede encontrar Excalibur mezclada con naves espaciales de forma tan habilidosa y rompedora para los estándares de la época.

5. Merlin (Miniserie para televisión, NBC, 1998)

Pueden llamarme loca o cutre, pero este telefilm de los 90 protagonizado por Sam Neill y Helena Bonham Carter relata el mito artúrico con todo lujo de detalles y extendiéndose en la lucha entre el mundo pagano (el de los druidas, la magia y la reina Mab) y el cristiano (el de la Camelot que Arturo quiere construir). Tono familiar para una historieta de aventuras y mucho romance que huye sanamente de las pretensiones y los efectismos.

4. The Warlord Chronicles (Serie de novelas escritas por Bernard Cornwell, 1995-1997)

Bernard Cornwell es uno de los autores de novela histórica más respetados del Reino Unido y, entre las múltiples sagas que ha abordado, se ha detenido a tratar de aportar un punto de vista histórico sobre el mito artúrico. En sus novelas, Arturo forma parte de un grupo de señores de la guerra que frenan el avance de los sajones en el siglo VI. La intervención de elementos mágicos o místicos en la historia se deja en el aire para que el lector decida sobre su implicación real.

3. Los Caballeros de la Tabla Cuadrada (Película de los Monty Python, 1975)

Comparada con las dos obras maestras de los Monty Python (La Vida de Brian y El Sentido de la Vida), Monthy Python and the Holy Grail parece una cinta menor. Aunque poca gente se ha reído tanto ni tan bien del rey Arturo y sus petulantes caballeros. Una colección de sketches ambientados en el medievo y rodados en los Highlands escoceses con el surrealista e irreverente toque de los Monty Python. Y sí, la batalla final se corta de manera abrupta porque sencillamente no tenían presupuesto para grabarla (Pink Floyd invirtió parte de los beneficios de The Dark Side of the Moon en esta película).

2. Tristán e Isolda, Lohengrin y Parsifal (Óperas compuestas por Richard Wagner, 1850-1882)

En su obsesión por dotar a la ópera de un auténtico contenido dramático, Richard Wagner utilizó como fuente de inspiración en las raíces folklóricas teutonas y centroeuropeas. Como ya hemos mencionado, la leyenda artúrica y, muy especialmente, la de los caballeros de la Mesa Redonda y su búsqueda del Grial, superó las fronteras británicas ya en el siglo XII y, como prueba de ello, Wagner llegó a componer tres óperas inspiradas en ello. Parsifal adapta el poema épico del siglo XIII Parzival, que relata la búsqueda del Grial por parte de uno de los caballeros de Arturo. Lo mismo sucede con Lohengrin, una ópera de inspiración aún plenamente romántica, pero se que cuenta entre las composiciones más bellas y conocidas de la producción de Wagner.

Aunque si una de las óperas de Wagner merece un lugar especial en la Historia de la música es Tristán e Isolda, ampliamente considerada la piedra fundacional de la música clásica del siglo XX. Adapta otra historia popular del siglo XII en la que Tristán, uno de los caballeros de la Mesa Redonda, se ve envuelto en una relación adúltera cuando ingiere, junto a la prometida de su tío (Isolda), una poción de amor. En Tristán e Isolda Wagner redefinió el paisaje armónico al que la orquesta podía acceder, abrazando sin temor las resoluciones en disonancia y creando toda una nueva gama cromática que fue explorada por decenas de compositores a finales del siglo XIX y principios del XX.

1. Excalibur (Película dirigida por John Boorman, 1981)

Todo lo que el mito artúrico tiene que ser, caballería, magia, romanticismo, imaginación y épica; lo es Excalibur. La cinta de John Boorman no solamente presenta al Merlín más excéntrico y fascinante (el de Nicol Williamson) o a la Morgana más irresistible (la de Helen Mirren) que han visto las pantallas de cine. Es que además dichos actores fueron elegidos específicamente para dichos papeles porque, tras haber trabajado juntos en el pasado (y haber sido amantes), en 1981 se odiaban a muerte. Lo cual hace todavía más memorable el enfrentamiento entre Merlín y Morgana.

Lejos de las videocliperas adaptaciones más recientes, Excalibur aborda el mito artúrico casi con tanta mística como épica, centrando la segunda mitad del film en la desalentadora búsqueda del Grial y dando lugar a algunas escenas de una potencia alegórica inolvidable. Todo ello desde los medios y la concepción del cine de aventuras de principios de los 80 y, aún así, con un afán por grabar muchas de las escenas en exteriores (cuenta la leyenda que llovió todos y cada uno de los días del rodaje y que ello contribuyó a la atmósfera sombría de la cinta) y con un diseño de fotografía orientado a exacerbar los elementos mágicos (la espada Excalibur, los bosques) de la historia.

Guy Richie puede decir lo que quiera, pero la película definitiva sobre la leyenda del Rey Arturo lleva más de 35 años rodada.

Leyendas artúricas