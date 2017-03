Carlos Goñi ha pasado demasiado tiempo en el Hotel Capitol de la Gran Vía madrileña. Tanto le ha cundido que le ha dado tiempo a componer Capitol, una de sus más horondas colecciones de canciones, la primera que publica con Revolver al margen de una multinacional y en la que le dio tiempo a mirar por la ventana y verse en cada uno de los viandantes.

Nos reunimos con Carlos Goñi en la habitación donde empezó todo, y hablamos no solo de los cambios necesarios y del primer día del resto de la vida de Revolver, sino también de canciones, política, el éxito, los vaivenes, los influencers y los hijos que le nacieron en estos cerca de treinta años de trayectoria musical.

Notodo: ¿Es casualidad que me hayas citado en una habitación del Hotel Capitol para hablar de Capitol?

Carlos Goñi: Está escrito en esta habitación. Durante estos últimos dos años vine muchísimo. Me resultaba muy evocador estar en Gran Vía con Callao. Había días que me quedaba hasta las siete de la mañana mirando por la ventana porque lo que sucedía era como el Bestiario de Cortázar.

NTD: ¿Es un disco conceptual sobre lo que te inspira la zona centro de Madrid, entonces?

Carlos: Al principio pensaba que sí, hasta que acabas descubriendo que lo que estás viendo en cada una de las personas que ves desde la habitación es a ti mismo. Es una cosa muy curiosa, es como utilizar personajes para verte a ti mismo: aunque inventes personajes acabas siendo siempre tú, y esos personajes acaban haciendo lo que tú harías.

En este disco decido que hay un montón de cosas que no son mías y no tengo por qué cargar con ellas

NTD: No sé si había rizado el rizo de más, pero había establecido una posible relación entre esa llegada al “capitolio” desde “babilonia”, que es el título de tu disco anterior.

Carlos: Entiendo la relación pero no lo pensé de esa manera. Este disco es como si fuese un viaje hacia adentro, o la parte interior del mismo viaje que hice en Babilonia. Puede que sea el mismo viaje, pero lo que pasa es que en estos dos años hubo otro proceso. Pero al final la memoria es como es, y dentro de una misma canción tienes retazos distintos de sensaciones y recuerdos que pertenecen a lo mejor a intervalos de 15 o 20 años. Y te das cuenta una vez está hecha.

NTD: Leí una entrevista que habías tenido algunas pérdidas cercanas muy importantes. No sé hasta qué punto ese dolor se cristaliza en el disco.

Carlos: Está mucho más cristalizado en Babilonia ese dolor. Una cosa es hablar de la tormenta mientras la estás viviendo, como me pasó en Babilonia; en Capitol ya ha pasado, y hay cierta perspectiva, no es tormentoso. Y también he conocido a gente estos últimos años que me ayudó a coger otros puntos de vista. Aquí decido salir del sótano que he estado desde los doce años, y decido que hay un montón de cosas que no son mías, no me pertenecen y no tengo por qué cargar con ellas. Decido y me ayudan a entender que eso es así.

Lo que pasa es que en el sótano se vive bien, y cuando controlas las mareas es muy sencillo, es cuestión de bajar expectativas: aprendes a navegar y te instalas. El mundo es una mierda y uno acaba siendo como Kalimero. Yo no soy de los que le echan la culpa de lo chungo a nadie: yo soy el culpable de lo chungo que me pase porque soy un irresponsable; pero aparece gente en tu vida que te enseña a vivir la vida, a pasar página. Ahora decidí sacar la cabeza fuera de ese sótano y quedarme fuera.

NTD: ¿Dirías que es uno de tus discos más luminosos?

Carlos: Eso creía de Babilonia, porque hablaba mucho de tener que cambiarlo todo. Pero en este disco ya están las cosas cambiadas. Sé que jamás volveré al puto agujero ese en el que estuve. Creo que Capitol es una de las mejores colecciones de canciones de mi carrera. Me lo han dicho músicos que llevan trabajando conmigo desde el Básico 1. Y cuando alguien que he grabado quince álbumes tuyos y que trabaja con mucha más gente te dice eso por algo será. Y lo creo.

Debe ser uno de los primeros discos que hago en mi vida en el que hay cinco o seis temas que no necesito defender; y para que se dé eso es difícil, sobre todo cuando llevas treinta años: encontrar a estas alturas algo que te emocione y que me emocione a mí mismo es complicado. Y aquí hay varios temas en donde pasa eso.

Revolver no tiene hits, pero sí canciones históricas

NTD: ¿Crees que hay canciones que pueden entrar a formar parte de esa última media hora de concierto?

Carlos: Sin duda. BlackJack, Frío en Madrid y Mustang Shelby seguro. Y Ángeles de alas sucias llevo veinte años tocándola, pero nunca acababa de cuajar en ningún repertorio de disco; y en este la estaba pidiendo a gritos desde el primer día. Creo que como mínimo esos cuatro temas van a tardar mucho tiempo en irse del repertorio de los conciertos.

NTD: De alguna manera vuelves a sonar a madera, a ese sonido de los Básicos que forman parte de la genética sonora de Revolver. ¿Por qué volver a tenderle la mano a este sonido?

Carlos: Porque llevaba unos años haciendo álbumes muy eléctricos, y es muy habitual en mí que después de unos discos y años de giro con un sonido más eléctrico busque un contrapunto acústico. Es algo que necesito para estar bien. Si tuviera que quedarme con una faceta mía seguramente sería la acústica. Y más ahora, que llevo dos años estudiando un montón de horas al día ciertos conceptos de guitarra que hasta ahora nunca había tocado y que en este álbum están. Te estoy hablando de ocho o diez horas diarias.

NTD: Son casi unas oposiciones eso.

Carlos: (Ríe) Sí, completamente. Hasta llevo mis uñas de porcelana y todo el rollo, contra el beneplácito de todo el mundo que me dice que es una gilipollez.

NTD: ¿Fuiste a las tiendas de uñas chinas que hay por la calle?

Carlos: (Ríe) No, no. Bendita sean las chinas, pero tengo una chica de confianza en donde vivo que lo hace estupendamente bien. Está acostumbrada a poner uñas para bodas, bautizos y comuniones.

NTD: ¿Eres más exigente con las uñas que con el sonido de las canciones?

Carlos: (Risas) Lo que pasa es que las uñas son determinantes para el sonido de este disco. Parece una tontería pero no lo es. No te creas que me hace mucha gracia andar dependiendo de las putas uñas. Pero me tranquilizó cuando leí hace poco que Vicente Amigo suspendió un concierto porque se le rompió una uña.

NTD: De Babilonia recuerdo que se habló mucho de ese contenido más político o crítico. Este si bien hay algún guiño, hablas más de ti. ¿Te sientes más observado cuando hablas de problemáticas comunes o cuando hablas de tus propios infiernos?

Carlos: Decía por ahí uno que llamamos sentimentalismo a los sentimientos que no compartimos. Por tanto, cuando uno habla de amor o desamor el otro lo pasa más por alto; pero cuando hablas de que alguien está metiendo la mano en la caja, a la gente parece que le interesa más. Creo que en Babilonia he gritado mucho, y en Capitol me apetecía gritar menos.

Aun así hay canciones como Cerraré los ojos donde hablo sobre el abuso infantil; o Más tequila, que tengo la imagen de estar viendo una fiesta desde esta habitación al edificio de enfrente, con influencers y esa nueva fauna…

Le pegué una patada al concepto de rock americano en España, y otros se llevaron el rédito

NTD: En esa canción sacudes bastante.

Carlos: ¿Lo ves? Con esa canción estoy contento porque no eres el primero que me habla de ella, e imagino que va a levantar más de una ampolla, y probablemente en algún programa cool la pongan y digan: “¿y este qué se ha creído?”.

NTD: Tiene un aire a ranchera, incluso.

Carlos: Sí, me encanta el sonido tex-mex, esa música que nunca escucharía Donald Trump. Me encantan Los Lobos, Ry Cooder, John Hiatt y ese tipo de artistas. Intento que en todos mis discos haya algún tema que se mueva en esa frontera, aunque pegue con el álbum o no. Es una cosa mía. Hay discos en donde tiro más por esos sonidos, como en 21 Gramos. Me gusta ese sonido intermedio que se crea.

NTD: ¿Tienes nostalgia de alguna época pasada de Revolver? ¿Qué relación tienes con el pasado de la banda, que vivió épocas más gloriosas y épocas también más abajo?

Carlos: Trato de no quejarme, porque al final con cada disco no doy menos de setenta conciertos; y eso después de casi treinta años con el proyecto lo pueden decir muy pocos. Es evidente que ahora mismo hay gente más joven que mete mucha más gente que yo. Y criticar esto que está pasando es como si Bob Dylan hubiese tenido que cortarse las venas el día que Alanis Morissette vendió no sé cuántos millones de discos y Dylan aún no los había vendido en toda su carrera.

Sí me hubiera encantado que se viera más el concepto de sonido que conseguí en los últimos años, y el sonido de las bandas que llevo en estos últimos cinco años, creo que se merecía mostrarse en sitios más grandes, como sí lo conseguí años atrás. Pero una frase que aprendí hace muchos años y que estuve muchos años sin usarla es: “de nada te sirve aprenderte un libro de memoria si no lo interiorizas y no actúas con ello”.

Creo que no debería quejarme de lo que ya no tengo. De hecho, no lo hago. Agradezco lo que tengo y me gusta. ¿Hubo momentos en los que metía más gente? Sí, pero no pasa nada. Las carreras fluctúan. ¿Que hay gente que fluctúa entre 8.000 y 10.000? Vale. ¿La mía entre 600 y 2.500? Pues vale. Soy muy poco revisionista con Revolver. Me tengo que ocupar de que sea lo más divertido posible convivir con Revolver este año. Lo que ocurrió el año pasado, pasado está.

He utilizado personajes en mis canciones para verme a mí mismo

NTD: Alguna vez dijiste que saliste a buscar a la gente. ¿Crees que en algún momento has despistado a tu público?

Carlos: Yo he tenido la sensación en estos últimos años de que en un momento yo le había pegado una patada en este país al concepto de rock americano, que antes no se le había pegado tan fuerte (rock sí, pero no tan de corte americano); y de alguna manera sentía que otros se habían llevado el rédito años después. Y el ingeniero de sonido, que es a quien se lo dije, me contestó: “vale, puede ser, pero la gente que se ha llevado ese rédito hace lo que hace: y tú haces lo has hecho todos estos años, que es arriesgar”. Y sí, es cierto.

Hice un disco como El Dorado; luego me traje a doce irlandeses a grabar un Básico; luego hice un disco más íntimo y jodidamente seco como 8:30 am que lo salvo comercialmente porque hay un hit como Odio; luego hago un disco mosqueado como Mestizo que me la paso gritando todo el disco porque el cónsul español en Camerún impide que mi hija viniese dos años después de lo que tendría que haber venido a España; luego me voy a grabar a Marruecos Argán, porque aunque me guste el sonido americano, ¿cómo coño voy a establecer fronteras musicales con la música? Soy tan curioso que me gusta mucho el blues, pero también el joropo, Sabina, Led Zeppelin, Rachid Taha o Tinariwen.

Y mientras otros artistas han hecho rock conceptualmente americano y han ido sacando todo el rato el mismo disco han acabado cogiendo el rédito de esa música porque a la gente que le guste ese patrón sonoro va a ir a buscarlos a ellos. A mí no me van a encontrar haciendo el mismo disco todos los años. Conmigo es imposible. Que no apuesten por cómo va a ser el próximo álbum.

NTD: ¿Crees que hay “hijos de Revolver”, en ese sentido? ¿Te has escuchado a ti al escuchar a otros artistas que llegaron después?

Carlos: (Sonríe) No te voy a responder a eso.

NTD: Con eso ya me estás respondiendo.

Carlos: ¡No, no es verdad! (Risas)

NTD: En los últimos años comenzó a hablarse aquí sobre algo de lo que en América se habla desde hace años: el rock de autor. ¿Tú sientes que eres uno de los precursores de ese sonido?

Carlos: Podría decir que sí. Hasta que no aparezco solo con una guitarra acústica y las botas de punta tocando canciones de rock americano no había casi nadie que lo hiciera: antes los que aparecían solos en un escenario iban descalzos y con una guitarra española. De repente aparezco con una gira de 110 conciertos con una banda de ocho tíos y luego decido hacer una gira yo solo con la acústica de 30 conciertos; y hasta ese momento esto no había pasado. Ahora es una cosa normal. Pero soy el resultado de mi propia inquietud.

Babilonia es un disco en donde la producción es más dura, más agria, con un sonido más cerca del de U2; y cuando ya hago eso decido que este álbum lo quiero acústico del todo, donde las acústicas suenen que te mueres, con un sonido gravitante, envolvente: he estado escuchando mucho a Andy McKee, Don Ross y toda la troupe del sello Candy Rat, que son tipos que están revolucionando el concepto del sonido de la guitarra… pero ellos son instrumentistas, yo soy compositor. Pero me han enriquecido muchísimo, porque cambio la serie de acordes, las armonías suenan de otra manera… Y hace dos años había hecho un disco eléctrico y crudo. A mí me encanta despistarme a mí mismo más que despistar al público. Me encanta sorprenderme.

No debería quejarme de lo que ya no tengo

NTD: Me sorprendió que para ser tu primer disco fuera de Warner no hayas arriesgado tanto, de todos modos. Quizá lo esperable hubiera sido un cambio más radical, como lo que hiciste en Argán, por ejemplo, que es el disco que dices que te gustaría que sea por el que se te recuerde. Sin embargo, tiras por la fórmula que más te funcionó comercialmente, que es el del sonido de los Básicos.

Carlos: Lo de Argán lo digo porque, aunque sé que no va a ser por el cual me recuerden, considero que es en el que aporto más cosas. Sé que El Dorado es importante, por ejemplo. Pero uno como músico no puede decidir cuál va a formar parte de la banda sonora de la gente que está por ahí andando. Eso no lo decide ni Warner: lo decide la gente, ellos son los que la convierten en un hit. Hay un periodista que dijo hace un año: “Revolver no tiene hits, pero sí tiene canciones históricas”. Y es probable que así sea. Aun así no soy de los que más venden ni que meten gente.

NTD: ¿Pero te quedaste con ganas de ser más punki en este primer paso sin sello?

Carlos: Yo creo que he sido muy punki; en el sentido de que he hecho lo que menos pensaba la compañía que iba a hacer.

NTD: ¿Warner no hubiera querido sacar un disco con un patrón como este, que a nivel comercial se puede suponer que funcionará bien?

Carlos: No, ellos querían otra Entre las nubes.

NTD: ¿Esa fue la decisión por la que decidiste irte?

Carlos: No. Fue porque era el momento: llevaba 27 años con ellos, no me terminaba de encontrar a gusto y con un buen contrato sobre la mesa les dije adiós. Ahora todo es mucho más inmediato: no tengo que esperar a que haya un consejo de ministros o que la luna entre en acuario. Ahora las decisiones se toman en cinco minutos, no hay tanta burocracia, es mucho más ágil trabajar así.

NTD: ¿Cómo te sientes en 2017 con respecto a la escena? ¿Te sientes como un bicho raro, como un resistente de otra época? ¿No te apetecería estar en festivales?

Carlos: En festivales no estoy. A mí no te creas que me hace mucha gracia. Si aparecen lo haré lo mejor que sepa igual que lo hago en un teatro o en la plaza de un pueblo. Si de lo que me hablas es de cómo me relaciono con lo cool a mí me sale la vena irónica. Y la canción Más tequila creo que puede generar rechazo en esa gente.

Más que despistar al público me encanta despistarme a mí mismo

NTD: Yo creo que puede ser de las que más gusten dentro de la gente joven o moderna.

Carlos: Eso me pasó también con Odio: lo último que pensaba era que podía ser single y se convirtió en una de mis canciones más conocidas. Yo me critico mucho a mí mismo y muchas veces quedo como un bobo: BlackJack es un buen ejemplo de eso. Pero todo este circuito cool lo veo con ese punto de ironía, que es probable que me lo haya dado los años.

NTD: Pero sí que tomas distancia, lo ves como ajeno.

Carlos: No soy ajeno, pero si tomo distancia no es porque sí, sino porque no está dentro de mis prioridades. Yo tengo otras cosas que quiero hacer en mi top ten. Me gusta más lo que pasó con la gira de EnJoy: empecé a tocar en salas muy pequeñas, con chavales de 20 años que flipaban bastante, y acababan los conciertos y me venían a preguntar cosas de cómo sonaba la guitarra. Eso me ponía más que tocar en un festival un poco fuera de lugar.

Y luego me pasa que ponerme al lado de bandas que creo que han cogido los réditos de algo que empecé yo no me hace mucha gracia. Pero no me quejo de nada: doy gracias de que se me permita seguir creciendo como artista y que mi música crezca conmigo sin tener que ser esclavo de nada hecho anteriormente, y eso es la bomba. Que lleve cerca de veinte discos editados en estos 27 años de carrera no es habitual.

NTD: “Todos mis principios empiezan por el final”, cantas en una canción. ¿En algún momento has temiste a la muerte de Revolver?

Carlos: Cuando llegue el día que no vendo ni una puta entrada, y eso ocurre una vez y otra vez, haré las maletas. O el día en el que suba a tocar y no esté nervioso. O cuando escribiendo canciones no tenga nada que contar. Si no viene el público, si no tengo nada que contar y si me da igual, serán avisos importantes, señales de que algo está pasando o algo ha dejado de pasar.

Llamamos sentimentalismo a los sentimientos que no compartimos

NTD: Recuerdo que hace unos años era bastante más fácil escuchar canciones de Revolver por la radio. Incluso una de las grandes bazas comerciales que has tenido han sido los Básicos de 40TV, que ya no van a existir porque 40TV ya no existe más. ¿Echas de menos tener esos altavoces que ahora ya casi no tienes?

Carlos: Lo que me da pena es que al parecer en España no hay público para que suenen determinadas músicas en las radios de más alcance. Parece que hay emisoras para un target de 18 o 20 años; o emisoras que ponen los éxitos de los ’80 o los ’90; pero no hay radios que pongan lo que han sacado los artistas, sean de la generación que sea, ahora. Es impensable que una radio de aquí pinchen a Eric Clapton o John Hiatt.

Pero pierdo muy poco tiempo en cómo tendría que ser todo para que me gustase. Mi abuela decía: “con estos mimbres hago este cesto”. Y tengo que jugar con las cartas que hay: lamentaciones las justas. Y por otra parte, en los ’90 o estabas en una multinacional o te morías de asco, y ahora es diferente. Cambian las reglas del juego pero sigue existiendo juego.

Gira :

10.03: Bilbao. Santana 27

11.03: Zaragoza. Sala Oasis

12.03: Madrid. La Riviera

23.03: Sevilla. Sala Custom

24.03: Albacete. Palacio de Congresos

25.03: Jumilla. Teatro Vico

31.03: Valladolid. Teatro Carrión

01.04: Ponferrada. La Vaca

07.04: Córdoba. Sala M100

08.04: Don Benito. Auditorio FEVAL

28.04: Santander. Escenario Santander

29.04: Siero. Teatro Auditorio de Siero

05.05: Lanzarote. Teatro Cine Atlántico

06.05: Gran Canaria. Teatro Auditorio Agüimes

07.05: Tenerife. Teatro Leal

Revolver