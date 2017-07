Si al PP se le mueren los votantes, al rock alternativo de los años ’90 se le mueren los líderes, los iconos, los símbolos. Y no solo eso, sino que lo que se les había muerto desde hace años es la chispa, la creatividad, esa capacidad para seguir siendo fundamentales cada vez que hacían algo nuevo.

Por el contrario, los símbolos de aquella década se dedicaron durante todos estos años o a vivir de las rentas o ser una banda de versiones de sí mismos. Por encima, cada vez que publicaban un nuevo disco, lo único que conseguían era manchar un repertorio muchas veces incólume.

Hasta hora, que 2017 nos ha dado una lección de humildad, presentándonos el regreso de cinco bandas de aquella época que no sólo no han hecho el ridículo, sino que han publicado discos a la altura de su categoría como bandas históricas.

AT THE DRIVE-IN – IN·TER A·LI·A

“At the Drive In, contigo empezó todo”, podríamos decir. Aunque nos referiríamos al post-hardcore, el emocore, el math-rock que relevó al grunge. No lo inventaron ellos pero sí fueron uno de los paladines más populares de aquel movimiento de armazón underground y alcance casi-masivo, que se convirtió en un objeto de culto tras su disolución a principios de siglo.

Lo que le seguiría sería la creación de The Mars Volta, un juguete más experimental y de aristas abiertas; y las decenas de discos publicados de forma compulsiva por Omar Rodríguez-López. El billete y la decadencia de sus nuevos proyectos invitó a que el combo fronterizo se reuniera en 2012 para una gira de retorno que tendría segundo capítulo en 2015. Aquella segunda reunión motivó que estemos ahora ante una de las descargas de hardcore-pop más atractivas de estos años.

Es el cuarto disco de la banda, llega diecisiete años después de Relationship of Command y las comparaciones son odiosas: ni estamos en el año 2000 ni ellos son veinteañeros. Sin embargo, el nuevo repertorio no lo retoma donde lo dejaron, pero no pierde la autenticidad y las marcas más identificables del proyecto, como son las voces ajadas, los riffs circulares, los tempos cortantes y la virulencia rockera noventera.

Por encima, la banda firma algunos de sus estribillos más melódicos hasta la fecha, sigue comprometida sociopolíticamente (canciones como Governed by Contagions o Incurably Innocent demuestran esto) y deja algunos nuevos himnos para el pogo, el mosh y el slam en directo, como Continuum, No Wolf Like the Present o Torrentially Cutshaw y hasta abre nuevos melones, con tempos casi rapmetaleros (Call Broken Arrow) o de hardcore-funk (Pendulum in a Peasant)

SLOWDIVE – SLOWDIVE

Veintidós años son muchos años de Dios. Pues ese es el salto de raccord entre el tercer y el cuarto disco de la banda británica. Entre medias, aquellos géneros para minorías silenciosas, melancólicas y depresivas que era el dreampop, el indie ambiental, las atmósferas rockeras de baja fidelidad y el shoegaze de baja intensidad que practicaron el combo de Reading entre 1989 y 1995 se convirtieron en algunos de los sonidos más tendenciosos de la última década.

Muchos hijos les aparecieron a la banda capitaneada por Rachel Goswell, Neil Halstead y Simon Scott: desde Beach House y The XX a The Pains of Being Pure at Heart, Yuck o Crocodiles, los hijos de aquella generación no han olvidado nunca aquella maravillosa trilogía de culto que, de alguna manera, cimentó la base sonora y conceptual de un género que ha ido mutando en diversas direcciones pero sigue respetando unas bases férreas, impuestas por grupos como Slowdive o My Bloody Valentine.

De ahí que un nuevo movimiento tenía sus peligros. Es difícil que este cuarto disco (y primero homónimo) mantenga exactamente los mismos códigos que aparcaron hace más de dos décadas, pero en estas ocho nuevas canciones sigue habiendo tics, maneras y timbres que son muy fieles con la iconicidad de la banda.

Canciones largas, atmósferas vaporosas, un grano de suciedad húmeda, melodías envasadas al vacío, ecos reverberantes, guitarras podridas sobre una estructura de canción pop de cuatro acordes y un buen grupo de canciones que, pase lo que pase con el grupo, forman parte de lo mejor del repertorio, como Star Roving o Go Get It y hasta movimientos que abre el registro sonoro de la banda sin perder las marcas de agua, como practican en Everyone Knows, Falling Ashes o la folky Sugar for the Pill.

THE JESUS AND MARY CHAIN – DAMAGE AND JOY

No existía prácticamente la idea de noise pop o de shoegaze en los años ’80, cuando los hermanos Reid se calzaron los instrumentos y empezaron a sacudir guitarrazos para todos lados. En 1999 se empezaron a sentir mayores, empezaron a ver que esos géneros que practicaban comenzaban a plastificarse de una forma que ellos desconocían, y el alcohol y las drogas duras hicieron el resto: permanecieron fuera del circuito durante una década.

No había huevos de sacar un nuevo disco cuando regresaron hace una década. Se pasaron estos últimos diez años viviendo de las rentas, recreándose en el Psychocandy y jugando a ser los nuevos ídolos del género y padres de combos como Black Rebel Motorcycle Club, The Raveonettes o Sugar, entre muchos otros.

Ahora sí hubo huevos, y Damage and Joy no solo no decepciona, sino que lo retoman desde donde lo dejaron: las cosas han cambiado, su gusto por lo contemporáneo lo evidencian en colaboraciones como la que hacen con Sky Ferreira en la canción Black and Blues y evitan sonar a viejos cascarrabias: los Jesus siguen siendo los Jesus, pero se alejan de las tensiones y los ataques rabiosos para reapropiarse de su propio legado, algo que las bandas contemporáneas habían tomado como propio, casi como regentes de algo que nació con ellos.

Sonidos embriagadores, guitarras de unas atmósferas únicas, letras mordaces y un puñado de canciones básicas que incluir en el repertorio de unos directos que demuestran que los Reid están viviendo la mejor segunda juventud posible: la que no te lleva a hacer el ridículo.

RIDE – WEATHER DIARIES

Andy Bell y sus compinches siempre fueron muy cautos con sus regresos. Lo que en un principio sentó las bases (junto con Slowdive, My Bloody Valentine y el legado que llevaban practicando los Jesus and Mary Chain) de lo que hoy entendemos como dreampop y shoegaze duró apenas ocho años y cuatro discos. El último de ellos ya denotaba las horas bajas que la banda de Oxford estaba viviendo.

De ahí que aquel regreso en 2001 se dedicara a recrearse en los buenos momentos y en el valor icónico de la banda: grabación de un documental, lanzamiento de un grandes éxitos, un boxset con todo el material, un directo grabado en el Reading Festival del año 1992 y hasta una recopilación de descartes de sesiones pasados. En ese caso, cualquier tiempo pasado fue mejor. Incluso así fue estos últimos tres años previos a la publicación de lo que desde hace unas semanas es Weather Diaries, su quinta placa.

La jugada les salió bien, y no era fácil: Ride querían ser los mismos pero siendo otros. Para ello, tiraron de una colaboración curiosa a la producción: el DJ Erol Alkan y un antiguo colaborador de la banda como Alan Moulder a la mezcla. La respuesta es un álbum en el que parece que la banda cobra una deriva más cercana a la de un cruce entre Placebo y Suede, pero manteniendo la descarga de ruidaco y melodías.

La respuesta en listas no ha sido para nada mala: se ha colado en el Top 11 británico, el Top 12 escocés y en las listas de Japón, Irlanda o Bélgica; y la gira que están cobrando ya no es la de una banda remember, sino que ha sentado las bases de por dónde quieren que vadee su sonido presente y futuro, que al final es el que importa.

INCUBUS – 8

En realidad nunca se fueron, pero pareció que sí. La última década de la banda californiana ha pasado de puntillas, casi de soslayo y en un tercer plano por el panorama musical alternativo. Su disco de hace seis años (y que publicaron cinco años después del fino Light Grenades) If Not Now, When? demostraba la evidencia de que estaban pasando por un período de crisis creativa, y no mantenían el nivel de sus cinco primeras placas; y el sonido que practican (a tientas entre el funk-metal, el post-grunge y el rock alternativo) ya tenía herederos contemporáneos como Biffy Clyro o Foals que mejoraban lo presente. Y entre ellos no estaba el propio Brandon Boyd, líder de la banda, que hace unos años abría una nueva vía dentro de sus juegos en solitario, creando la banda Sons of the Sea, de la que te hablamos aquí y que finalmente no acabó de cuajar.

De ahí que haya sido una grata sorpresa encontrarnos con 8, su particular “álbum negro”, en el que apuestan a todo o nada por recuperar la vigencia del sonido de los años ’90: las prueba smás evidentes las encontramos en canciones como Nimble Bastard, Glitterbomb o Love in a Time of Surveillance, a veces más cerca de los Red Hot Chili Peppers, en otros momentos a Pearl Jam.

Asimismo, Incubus reescriben su particular visión del rock alternativo, y se animan a coquetear con cadencias sónicas modernas (en Loneliest o State of the Art juegan con la indietrónica), con géneros degenerados (When I Became a Man parece una especie de falso bolero) pero también con las melodías pop más accesibles, como sucede en Undefeated o Familiar Faces, canciones de una radiofórmula open minded que puede devolverles el estatus de banda rockera superventas que fueron hace más de quince años.

La revancha de los grupos noventeros