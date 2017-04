Quién le iba a decir a los organizadores de RetroMadrid cuando en 1995, en los albores de Microsoft, el paso delante de la informática y la implementación del sistema Windows 95, que más de veinte años después seguirían apostando por actualizar los sistemas informáticos obsoletos, dotando de una nueva juventud un serial de sistemas que acabaron en la papelera de reciclaje de la historia con el correr de los años.

Pero aquí están, más de veinte años después y no sin haber pasado momentos especialmente complicados (de hecho, en 2016 no pudieron celebrar edición). Pero si siguen aquí, y si abrirán las puertas del Espacio Cultural Daoíz y Velarde en Madrid los próximos sábado 29 y domingo 30 de abril (con entrada gratuita pero previa inscripción para que no haya problemas de aforo, como sucedió en otras ediciones) es porque existe una comunidad: casi una logia de entusiastas que dotan a sistemas como el ZX Spectrum, el MSX, el Amstrad o el Commodore de una perspectiva casi moderna, de un tributo nuevo para elevar la categoría de culto a lo viejo. Y a esa comunidad es a la que rendirán homenaje en esta edición.

Este año podremos disfrutar de exposiciones que van desde portadas de videojuegos creadas por el ilustrador David Saavedra a otra de publicidades en el sector del videojuego durante los años ’90 hasta un concierto de The Chiptunes (banda de versiones en clave rock de las canciones de tus videojuegos favoritos) y un serial de expositores separados por su culto a los sistemas informáticos retro, desde una Zona Multisistema a otras dedicadas al Arcade al Spectrum, MSX, Commodore o Amstrad, y en donde el culto retrofílico hará que lo viejo, si dos veces viejo, mejor.

RetroMadrid 2017