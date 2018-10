La primera gran tanda de confirmaciones de cara a la que será la próxima edición del Resurrection Fest, el festival más importante de música dura (del heavy al hardcore, el punk, el metal extremo o el doom) de nuestro país, guardaba un dardo que se le acabaría envenenando a la cita gallega: la confirmación de As I Lay Dying.

Y es que el combo de metalcore californiano, uno de los máximos exponentes del género, con seis álbumes a sus espaldas; pero también con un acto que marcaría para siempre el devenir de la banda: en 2014, Tim Lambesis, líder y vocalista de la banda norteamericana, fue encarcelado y condenado a seis años de prisión por contratar a un sicario para matar a su exmujer.

Los miembros restantes, una vez entró Lambesis en prisión, formaron una nueva banda con el vocalista de Oh, Sleeper, y se dieron por llamar Wovenwar. Pero, en diciembre de 2016, Lambesis fue liberado de prisión, estando en libertad condicional. Tras varios rumores acerca del rearme de la banda, que indicaban que Lambesis se quedaría solo con el nombre de As I Lay Dying, finalmente regresaron con la alineación clásica, dejando a un lado el periplo de Wovenwar.

Sin embargo, la contratación de As I Lay Dying por parte del festival lucense (que también confirmó a artistas como Slipknot, Parkway Drive, Within Temptation, Cradle of Filth, Converge o Trivium, entre otros) no sentó nada bien a buena parte del público, que manifestó en redes sociales su disconformidad, acusando al festival de que “contratan asesinos” y que no ayudan a denunciar la violencia de género con este tipo de fichajes.

Automáticamente, esto propició que desde el Resu tomasen una decisión, que han plasmado en un comunicado que publicaron en su página web el pasado fin de semana:

“Ante la polémica surgida con el anuncio de incluir al grupo As I Lay Dying (…) queremos incidir antes de nada en nuestra postura absolutamente condenatoria ante la violencia de género. (…) La decisión de haber incluido a la banda, al igual que harán muchos otros de los principales festivales europeos, es que creemos en la reinserción social y en el derecho a las personas a rehabilitarse tras haber cumplido una condena. Entendemos que esta opinión que tenemos desde la organización es compartida por una gran parte de los asistentes al festival que solicitaron a la banda en las encuestas. Ante el debate y la división surgida entre los asistentes, y con el fin de mantener el ambiente reinante de concordia entre toda la comunidad del festival, finalmente hemos tomado la decisión tras hablar con la banda de no incluirlos en el cartel de esta edición”

