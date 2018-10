Aunque llevan siete años separados, y algunos de ellos con otros proyectos personales, R.E.M. siguen siendo una de esas bandas-bisagra del rock alternativo, y su legado sigue siendo uno de los más gloriosos de las últimas décadas. Incluso sin producir música nueva, cada vez que deciden recuperar alguna joya perdida, versión alternativa, descarte o grabación en directo, da la sensación de que estamos ante un grupo contemporáneo. Ahora, la excusa es doble.

Y si en las últimas semanas hemos podido ver cómo R.E.M. actualizaban su YouTube colgando versiones registradas en directo en diferentes programas de la BBC de canciones como Orange Crush, Radio Free Europe o Losing My Religion; ahora, su nueva actualización pilla más cuerpo gracias a otro nombre propio del circuito alternativo: el de Thom Yorke.

Y es que R.E.M. ha puesto en circulación una versión de E-Bow The Letter, corte que formó parte del celebrado New Adventures in Hi-Fi, con la colaboración vocal de Patti Smith en su versión original, en este caso con la colaboración del líder de Radiohead, que cantó junto a Michael Stipe y compañía en aquella misma grabación registrada en directo en la BBC Radio 1 hace quince años.

Ambas canciones en directo formarán parte de R.E.M. at the BBC, un box set de ocho discos y un DVD que verá la luz el próximo 19 de octubre a través de Craft Recordings abarcarán las apariciones de la banda durante sus más de treinta años de actividad en programas como los de John Peel, Drivetime, Mark and Lard o el Live Lounge de la BBC Radio 1.

Recuerdo soñado