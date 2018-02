John Frusciante no descarta su regreso a los Red Hot Chili Peppers

Si bien parecen cómodos con el estatus que han conseguido mantener (el de una de las bandas de rock alternativo más convocantes de la actualidad), aún publicando álbumes menores, con canciones lejos de convertirse en clásicos, una realidad ensombrece el futuro reciente de los Red Hot Chili Peppers: falta un pilar básico en el sonido de la banda, como quedó demostrado en su reciente visita a nuestro país, cuando consiguieron con su actuación batir récords de asistencia a un concierto en el FIB. Y estuvimos allí para contártelo, claro.

Hablamos de John Frusciante, el guitarrista que formó parte de la banda en las épocas en las que publicaron sus álbumes más importantes y el que dejó una impronta en el sonido de la banda californiana. Es él quien firmó las guitarras de prácticamente todo el repertorio que tocan actualmente en directo, sobre todo el de álbumes centrales para el devenir no sólo de la banda, sino del sonido del rock alternativo, como Blood Sugar Sex Magik, Californication o By the Way.

Pero Frusciante lleva casi una década alejado de la banda, habiendo cedido su espacio a uno de sus pupilos aventajados, un Josh Klinghoffer con el que la banda publicó sus últimos e irrelevantes álbumes, I’m With You y Stadium Arcadium. Mientras tanto, John Frusciante se ha dedicado a publicar prácticamente un disco al año, explorando las fronteras de la música experimental, del rock instrumental o incluso de ciertas facciones alternativas de la canción de autor. Pero… ¿y si ahora abre una puerta a su regreso?

Así lo recoge el portal argentino IndieHoy, que se hace eco de una entrevista digital en la que los seguidores del guitarrista le lanzaban preguntas. Entre ellas, un clásico: “¿Volverás a los Red Hot Chili Peppers algún día?”. La respuesta ha dejado una puerta abierta:

“El destino quiso que me enamorase de otras cosas que hicieron que me distancia del día a día de una banda de rock. Pero algún día podría regresar. Ahora mismo creo que está lejos de suceder, pero es posible que algún día regrese a la banda”

Picante Frusciante