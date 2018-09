No hay zona más al sur en España que las Islas Canarias. Y como en Red Beard se toman todo al pie de la letra, se han convertido en los embajadores estatales del rock sureño estatal en todo el mundo. Así lo han ido demostrando con sus tres primeros álbumes, gracias a los que la banda se ha instalado en la agenda regular de los escenarios europeos y norteamericanos; y así parece que volverá a suceder con su inminente nuevo disco.

Y es que Dakota, cuarta placa de la banda que verá la luz el próximo 5 de octubre con contrato editorial con uno de los sellos más longevos, Peermusic, ya tiene fechas confirmadas entre noviembre y marzo no solo en distintos escenarios españoles, sino también en países como Francia, Alemania o Austria. Y es que estos Lynyrd Skynyrd españoles vienen con un álbum cargado de referencias al rock sureño de los años ’70, pero tan cerca de la potencia algo más contemporánea de The Black Crowes y Mott The Hopple como de los tics de Ten Years After o The Eagles, pero endurecidos.

Como muestra, A Place to Settle Down, single que nos introduce en el universo sonoro de esta nueva placa y del cual estrenamos su flamante videoclip, que recopila parte de la experiencia en esas giras internacionales que están convirtiendo a Red Beard en uno de nuestros grupos con mayor proyección fuera de nuestras fronteras.

Red Beard