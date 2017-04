¿Qué tendrá Latinoamérica que todo aquel que la visita cae rendido a sus pies? La última víctima de este irremediable enamoramiento ha sido Rebeca Jiménez, como atestigua su último disco Tormenta y Mezcal. Pero que no se alarmen sus fans, porque el rock sigue siendo el motor que mueve el impulso creativo de la segoviana, empapado esta vez de ritmos latinos que se incorporan con elegancia y naturalidad. La aventura americana le ha sentado pero que muy bien.

Se rompen así cinco años de silencio en los que los viajes (interiores y exteriores) han ido moldeando la nueva personalidad musical de Rebeca Jiménez. Y con un nuevo estilo también ha llegado un nuevo productor, Toni Brunet, y un sello discográfico propio. Cambios de rumbo que han dado como resultado una obra mayor destinada a marcar un antes y un después en su carrera. Quedamos con ella en una cafetería donde, visiblemente emocionada, nos habla de rancheras, México D.F. y la importancia del amor sobre todas las cosas.

Notodo: ¿Qué ha sido de Rebeca Jiménez en los últimos cinco años?

Rebeca Jiménez: Valiente salió a finales del 2011, con lo cual todo el 2012 y 2013 estuve girando con el disco. Las giras son extensas, al cambiar de formato siempre tengo la posibilidad de girar lo que puedo con banda y luego hacer conciertos en acústico, en trío o incluso sola. No he parado de tocar porque no paraban de salirme cosas.

Después, en el año 2014, me fui a México y estuve casi todo el año allí. Era quizás el momento de haber sacado otro disco, tenía temas, pero primó la cosa del viaje y de intentar abrir un camino en ese país. En ese momento con Warner, mi sello hasta ahora, hicimos un recopilatorio especial para sacar en México y calentar motores allí de cara a este nuevo disco. Luego en el 2015, cuando he estado otra vez más en España, seguí escribiendo, porque vi que en México me estaban saliendo otras canciones y deseché muchas de ese disco del que te hablaba. Seguí tocando, porque esto es un no parar y ya por fin este año está aquí el nuevo álbum. Entre medias de todo esto lo que he hecho es viajar mucho, vivir muchas cosas y tomarme un tiempo para llegar a este sitio de esta manera.

NTD: ¿Cómo es la acogida que tiene la música española en los países latinoamericanos?

Rebeca: Es fantástica. Les encanta la música que hacemos en España y reciben todo con muchísimo fervor. El seguidor mexicano es muy efusivo, muy fogoso y si les gusta lo que haces enloquecen contigo. A mi me ha pasado estar dando conciertos por primera vez en México y tener gente a la hora de la prueba de sonido ya esperando. Y van y te abrazan, y te dicen: “toca mi corazón, que se me sale del cuerpo porque estás aquí”. Les encanta la música.

El D.F., que es donde yo he estado más tiempo, es una ciudad donde hay conciertos a diario, muchos y de muchos aforos; los hay súper grandísimos, porque es un país enorme y una ciudad espectacular, pero también hay salas más pequeñas, acogen todo tipo de música. Y especialmente lo que viene de España, tanto lo de años atrás, como Hombres G, Duncan Dhu o Bunbury, que son dioses allí y también gente de ahora. Ser español es una vía rápida para entrar en México.

NTD: ¿Se presta más atención allí a lo que ocurre en España que al contrario?

Rebeca: Sí. Creo que es por cultura musical. Allí la gente puede estar mejor o peor de dinero pero los conciertos se llenan y se venden los boletos.

NTD: ¿En España la música es algo secundario?

Rebeca: Creo que no llega a tanto. Además, cada vez se venden más entradas para conciertos en España. Yo veo compañeros y amigos míos que están haciendo giras fantásticas, es decir, llenando en muchísimas ciudades. Y cada vez hay más festivales, ahora mismo está todo plagado. En el fondo la música, independientemente del formato o de ser en una sala o en festivales, es necesaria. La música nunca se puede terminar porque todos, o casi todos, la necesitamos.

NTD: Según avanza el disco se nota que te has empapado mucho de las influencias latinoamericanas, incluso hay una ranchera. ¿Es el trabajo con mayor amplitud de miras que has hecho nunca?

Rebeca: Sí. He estado en México, en Argentina, en Miami, donde hay mucha música más latina, y todo eso me ha dado cosas. Tampoco es que el disco se haya abierto a un plano muy muy latino, aunque sí que he ido empapándome de ello y creo que algunas de las siguientes canciones sí que irán más por ahí. Pero sí que es verdad que es un disco en el que hay pinceladas de varias cosas, como la ranchera, una parte más soul…

NTD: El arreglo de bandoneón de Aerolíneas Argentinas…

Rebeca: Claro. Cada canción, si ha nacido en alguna de esas ciudades que he visitado, tiene la esencia del sitio. Aerolíneas Argentinas habla de Buenos Aires, es una historia que me inventé allí por vivencias, la asocié a la ciudad y no podía faltar un bandoneón.

NTD: ¿Es fácil compaginar estas influencias con un estilo tan puramente norteamericano como es el rock?

Rebeca: He sentido que ha salido de una manera muy natural. Tormenta y Mezcal es una canción que podría ser una ranchera, el estribillo es de ranchera absoluta. La podríamos haber llevado con el productor a una ranchera, porque yo la veía más con vientos que con cuerdas y mexicanizar mucho el estribillo. Pero él la veía con cuerdas y la llevó más cerca de América del Norte, con un toque muy elegante. Todas las canciones han ido a estos lugares de una manera muy natural, sin mucho esfuerzo. [El productor] Toni Brunet lo ha tenido muy claro desde que las escuchó limpias, con piano y voz, y creo que ha encajado todo con mucha fluidez.

NTD: ¿Sigues usando el piano como base para componer?

Rebeca: Sí. Hay algún tema que empecé a escribir con la guitarra, como por ejemplo Nadie se salva, pero luego al final siempre me voy al piano.

NTD: La incorporación de músicas latinoamericanas no es el único cambio de registro. Hasta el infinito tiene unos arreglos de cuerda y unos coros muy operísticos. ¿De dónde proviene?

Rebeca: Pues mira, la canción la escribí este año unos meses antes de que viniese Paul McCartney a España. No se por qué me senté al piano y pensando en McCartney (que la canción no tiene nada que ver con él) me salió toda la melodía. Al llegar al punto donde están los coros líricos lo escuchaba en mi cabeza así, como de ópera. Tal y como me vino se quedó, que es lo gracioso o lo sorprendente.

Toni y yo siempre tuvimos claro que el tema iba prácticamente desnudo y luego él metió unos arreglos increíbles, porque la verdad es que es un productor fantástico y la manera que tiene de escribir arreglos es sorprendente. A mí me parece que ha quedado preciosa.

NTD: ¿Cómo surge la colaboración con Toni Brunet?

Rebeca: Pues estuve pensando incluso irme a México a grabar. Salió la opción de Argentina, también. Teniendo en cuenta que la primera maqueta de este disco la grabé en México y tengo una banda allí pensé que lo mejor era ime a grabar, pero al final esas opciones se fueron cerrando por cuestión de tiempos. Cuando escuché los últimos discos que había producido, el de Jorge Marazu y el de Carmen Boza, me encantaron.

Un día me crucé con él por la calle y le dije: “felicidades, eres una alegría para este país como productor”, porque me parece que tiene un gusto y una elegancia increíbles. Otro día le llamé para tocar en un concierto y al acabar vi claro que era la persona adecuada. Así que se lo propuse y aceptó. Para mí ha sido un acierto, porque he trabajado muy a gusto con él y creo que ha hecho un trabajo excelente con las canciones. También te digo que con los otros productores que he trabajado, tanto Boris Alarcón como con Carlos Raya, trabajaría nuevamente, me parecen grandísimos y no lo descarto en el futuro. Pero lo que pasa es que las cosas se van dando y en este disco ha sido Toni Brunet.

NTD: En este disco mantienes la temática habitual de los desengaños amorosos pero también hay canciones con una visión muy positiva, como Love o Huracán. Quizás la canción que muestra más ese giro es Aventura Americana, con ese “basta de dramas”.

Rebeca: Es un canto al amor. Hay alguna canción que puede ser de una temática más similar a los discos anteriores, que parecía que sufría todo el rato, y aunque tampoco era el caso es verdad que he huido un poco de eso. Además, en estos años he vivido de todo, y algunas de las cosas que he vivido las he plasmado en canciones que son positivas y de amor, de celebración del amor como es Love. También quería transmitir a toda la gente que hace falta mucho más amor. Huracán también es un tema de amor y Hasta el infinito absolutamente, no hay drama ni pena detrás. Y Aventura Americana es decir: “ésto me lo debo, vámonos”.

NTD: En Love y en Huracán has metido estribillos y coros en inglés, cosa que a muchos músicos les da cierto pudor o vergüenza. ¿Tuviste algún reparo a la hora de grabar?

Rebeca: No. Tengo reparo a la hora de escribir alguna canción entera en inglés, porque no es mi lengua materna y lo respeto mucho. Tampoco soy bilingüe así que no me atrevería en principio a grabar todo el tema en inglés. Pero es que estas frases que han aparecido en las canciones salían naturales, orgánicas. El estribillo de Huracán me salió tal cual: “estoy a tu lado, I’m standing by you”. Me vino así y dije “pues así se va a quedar”.

NTD: El coro de esa parte es puro gospel. ¿Quién lo hace?

Rebeca: Son tres súper coristas. Están Aurora García, de Aurora & The Betrayers, Sheila Blanco y Verónica Ferreiro.

NTD: El resto de la banda que te acompaña, además de Toni Brunet, está formada sólo por hombres. ¿Sigue habiendo pocas chicas rockeras?

Rebeca: Yo creo que sí, que en España no es de lo que más hay. Bueno, hay instrumentistas buenísimas también para tocar. ¿Te refieres a músicos?

NTD: En general.

Rebeca: Ah, vale. En el tema de músicos hay mujeres tocando que son fantásticas, pero yo lo que he intentado es respetar lo máximo posible mi banda de siempre porque que íbamos a grabar en directo y es mucho más sencillo cuando has tocado tantos años juntos. Sale muy fácil, nos jusntamos y ya está. Respecto al panorama general, la verdad es que sí, creo que ahora no es el momento de muchas rockeras, las chicas cantan en otra onda, más alternativa.

NTD: ¿Puede que haya una falta de referentes? ¿Alguien dónde mirarse, como lo has hecho con Luz Casal, por ejemplo?

Rebeca: Sí, eso pasa también. Para mí Luz Casal ha sido referente, pero en los primeros discos eran cantantes americanas, más en la onda Lucinda Williams, y aquí en España no tenemos tantos. Para mí sería un referente Carlos Tarque de M-Clan, por la manera de cantar y la onda que tiene, pero es chico.

NTD: ¿Has sentido alguna vez paternalismo por parte de tus compañeros de profesión?

Rebeca: (Piensa) Un poco sí que existe. Luego resulta que hay mujeres muy importantes en la escena musical española, pero la verdad es que sí que tiene un pequeño toque este mundo, lo tienen más fácil los hombres.

NTD: Como escritora de canciones, ¿qué te ha parecido el Nobel a Bob Dylan?

Rebeca: A mí me hizo mucha ilusión. Dylan pasará a la historia por ser uno de los grandes autores de canciones y me parece que está perfectamente otorgado el premio, porque su obra es magnífica.

NTD: ¿Está la música popular considerada un arte menor?

Rebeca: Sí, claro. Hemos visto que hay mucha gente en contra, que le parece una tomadura de pelo: “Le dan un Nobel de Literatura a Dylan, pues ya espérate cualquier cosa”… Para mí está muy bien dado.

NTD: Te espera un gira de presentación del disco muy larga. ¿Qué formato vas a llevar?

Rebeca: Voy a hacer las primeras presentaciones de diciembre en formato acústico, Toni a la guitarra y yo al piano. En febrero casi todo lo que viene será con banda, en eléctrico, para presentar el disco tal y como es.

NTD: Ahora ha dicho el Ministro que va a volver a bajar el IVA de los espectáculos en directo al 10%.

Rebeca: Es una muy buena noticia. Ojalá sea verdad y lo hagan, porque nos lo ponen muy difícil, tenemos un IVA excesivo. Si al final ocurre esperemos que las cosas mejoren un poco.

NTD: Tú llevas muchos años recorriendo el país tocando en todo tipo de escenarios. ¿En qué punto está el circuito de salas?

Rebeca: Depende de las ciudades, hay algunas en que están empeñadas en que no haya música en directo, hay otros sitios donde van abriendo salas y lo respetan más, pero creo que tienden a complicar las cosas cuando la música es hasta saludable. No se por qué prohibir y poner tantos problemas, incluso a pequeñas salas que hacen conciertos en acústico, que no van más allá de las doce de la noche. Creo que podrían reflexionar un poco y darse cuenta de que la música es buena.

NTD: Publicas el nuevo disco en tu propio sello discográfico. ¿A qué se debe?

Rebeca: Hasta ahora he trabajado con Warner y estaba muy bien, es una compañía que se ha portado bien, que me ha dejado hacer las cosas a mi manera y me han respetado mucho, pero con este disco no lo teníamos tan claro, no llegábamos a un acuerdo común así que decidí que se acababa la etapa con ellos y montaba yo mi propio sello. Estoy contenta con ello, y aunque es el doble o triple de trabajo se valora también todo lo que hace una compañía cuando lo tienes que hacer tú. Pero rodeada de un equipo de gente se puede hacer y quién mejor que tú para luchar por tu propia historia. Creo que el mundo de las compañías y multinacionales está un poco tocado.

NTD: ¿Crees que la industria se ha estancado en el modelo de venta de CDs?

Rebeca: Absolutamente. Y eso lo hablábamos un poco antes, cuando te decía que la música no podía desaparecer. A mí me gusta tener el disco físico, y que desaparezca hace que me sienta perdida, pero es que hasta los coches ya no llevan ni reproductor de CD. Todo irá en digital. Pero por el momento creo que está bien tener el disco, mucha gente lo quiere aún.

NTD: ¿Eres coleccionista?

Rebeca: Sí, claro. El vinilo siempre está ahí, además. Hay gente que me pregunta si este disco va a salir en vinilo, pero de momento no porque tengo que ir poco a poco con el sello. Pero si todo va bien haremos una tirada, me hace mucha ilusión.

Gira :

03.02: Santander. Sala Summun

04.02: Donosti. DOKA

17.02: Barcelona. Luz de Gas

23.02: Madrid. Teatro Barceló

25.02: Palma de Mallorca. Sala La Movida

04.03: Vilaboa (A Coruña). Pazo de Vilaboa

