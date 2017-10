Un viaje melancólico a la mente de un hombre cuya identidad se desvanece

Un hombre, El Actor, no recuerda quién es. Despierta en una habitación de hotel. Una llamada teléfonica (que responde a través de un zapato viejo) detonará una aventura a través de sus recuerdos. “Re-cordis: volver a pasar por el corazón.”

Re cordis fue uno de los espectáculos más valorados de la pasada edición de Surgemadrid y ahora estrena sala en Madrid: Intemperie Teatro. Sita en la antigua Sala Tú (que ha cambiado de manos y de cara para transformarse en este nuevo proyecto), Intemperie Teatro nace en Malasaña comandada por Gorka Lasaosa y Gerard Iravedra (responsables de montajes como No soy Dean Moriarty) con intenciones tan loables como no multiprogramar en el mismo día para poder dar algo más de cancha al montaje de los espectáculos. Bravo por ellos, porque según como están las cosas, cada vez es algo más complicado de encontrar (por no decir imposible).

El caso, que Re cordis es uno de los espectáculos inaugurales del espacio. Y si sigue así, va a haber que seguirles la pista de cerca (a la sala y los responsables del espectáculo). Porque la función creada por el actor Alberto Amarilla (conocido por películas como El camino de los ingleses y ahora en teatro también con Buffalo) es un viaje en toda regla: un viaje melancólico pero también divertido, poético, excéntrico y delicado, que sumerge al espectador en la mente de un hombre cuya identidad se desvanece, un actor con demencia (enraizada en un acontecimiento traumático). Y que para poder reencontrarse con su verdadera identidad debe encontrar al niño mágico que está dentro de él, vagando a través de las habitaciones del hotel en el que se ha convertido su cuerpo y topándose con múltiples personajes.

“Un viaje melancólico pero también divertido, poético, excéntrico y delicado, que sumerge al espectador en la mente de un hombre cuya identidad se desvanece, un actor con demencia”

Amarilla junto a Mabel del Pozo en la dirección (y los dos anteriores y Sergio Rubio en la dramaturgia) nos guían de una manera fascinante, presentándonos a variados personajes, desde Don Quijote de la Mancha hasta la profesora de inglés del protagonista (en una escena pesadillesca digna del mejor cine de terror) con una propuesta fascinante en su compleja y trabajada sencillez y que nos recuerda al Spike Jonze de Cómo ser John Malkovich o al Michel Gondry de Olvídate de mí (muy del rollo esa plasmación de lo caótico del interior de uno mismo y el funcionamiento de los recuerdos). Pero en teatro y con el escenario prácticamente vacío, lo que tiene mucho más mérito.

Sencillos pero impecables son los recursos de la puesta en escena. Desde la música al cuidado diseño de iluminación, pasando por ese delicioso teatrillo de sombras con el que uno se siente fascinado como si fuera de nuevo un niño. Y es que eso es lo más valioso de la propuesta, que consigue maravillar y entretener (a pesar de lo doloroso de la premisa) sumergiéndote en una historia de aventuras al más puro estilo de Alicia en el país de las maravillas.

Amarilla se transforma en todos los personajes con una habilidad, ternura y sensibilidad extraordinarias, jugando con los sentimientos y su cuerpo como el clown más avezado o un auténtico médium. Espectacular el trabajo interpretativo y maravillosa la propuesta de Re cordis. No os perdáis este viaje lleno de inocencia y melancolía, porque sólo quedan unas pocas funciones esta semana y parece que no volverá a pasar más. Por el corazón, si ya la has visto, sí. Pero por una sala, no. Así que quien avisa no es traidor: id a verla.

