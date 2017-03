La adolescencia es una de las etapas más complicadas de la vida, quien diga lo contrario miente. Es ese momento en el que exterior e interior sacan los guantes y se suben al ring durante varios años. Pero no sólo es importante por la cantidad de cambios que ocurren a lo largo de esa batalla, sino porque de ella sólo sale victoriosa la personalidad. De pequeños nos dejamos llevar exclusivamente por lo que nos dictan los demás, y de mayores deberíamos (no en todos los casos sucede) guiarnos por un criterio propio que se formó en esa bonita etapa de granos e inseguridades.

De esto trata básicamente Rara. A lo largo de la película acompañamos a su principal personaje, Sara (Julia Lübbert), una niña que como el propio título indica no se siente normal. No porque no lo sea, sino porque su contexto y la sociedad la empujan a un precipicio de inestabilidad. Hija de un matrimonio divorciado, vive con su madre, la novia de su madre y su hermana. En este entorno empieza a percibir cómo cambia su realidad en la medida que lo hace su filtro de ésta.

La chilena Pepa San Martín se inicia con esta película que presenta un interesante punto de vista sobre las dificultades familiares, y en este caso la de un núcleo familiar formado por una pareja homosexual. Sin embargo, no cae en lo fácil, no muestra una realidad exagerada ni una crítica focalizada. El problema de homofobia viene desde dentro, pero más que desde la incomodidad de una niña y de lo que la sociedad la hace pensar, desde los propios sentimientos de esta adolescente que no sabe cómo expresar el torrente de sensaciones que la atraviesan.

Como cabe esperar de una ópera prima, la producción no es elaborada. Algo que no juega en su contra, ya que confiere de más naturalidad a un film que ya de por sí es íntimo. Las interpretaciones en ocasiones cojean, pero las pequeñas actrices, y sobre todo Julia realizan un buen trabajo.

En resumen, Rara es así: rara. Una película con muchos conceptos detrás, que a veces puede resultar un poco insulsa y que se aprecia más tras el proceso de maduración post visionado.

