Dos días atrás Rafael Riqueni salía de prisión tras dos años de encierro. Esa misma noche, firmaría uno de los conciertos más antológicos de la guitarra flamenca en Madrid de los últimos años, como uno de los platos fuertes del Suma Flamenca, presentando su primer álbum en más de 20 años, Parque de María Luisa, un homenaje a su Sevilla desde el recuerdo y el culto a la atmósfera de uno de los espacios icónicos de la capital andaluza.

La cárcel no fue su peor momento: Riqueni lleva luchando contra su trastorno de la bipolaridad las últimas dos décadas, lo que le llevó prácticamente a abandonar la música. Pero la guitarra siempre fue su refugio, su lugar seguro. Recuperado de sus problemas de salud y habiendo pagado una suma de faltas que lo hizo entrar en prisión, nos reunimos con uno de los mejores guitarristas del mundo (y posiblemente el mejor guitarrista flamenco de la actualidad, tras la marcha de Paco de Lucía) para hablar de su regreso a los escenarios… y a la vida.

¿Tienes cierto pudor o miedo que se esté hablando ahora más de ti por tu salida de la cárcel que por la publicación del que es tu primer disco en más de veinte años?

No, no tengo ningún problema en hablar de ello. Es entendible que se me pregunte por esto: he estado dos años en la cárcel por acumulación de faltas de una mala época de mi vida y por una infracción del tercer grado, y entiendo que la gente quiere saber. Lo he pagado, pero ya estoy libre y no rehúyo de ello. No es plato de buen gusto, pero de todo se aprende.

Tengo entendido que habías empezado a trabajar en Parque de María Luisa desde 2011, aproximadamente. ¿Solo se dilató la publicación por tu entrada en prisión y por tus temas de salud anteriores; o porque querías darle una vuelta al sonido?

El disco es muy complejo: es un disco de muchos detalles, de mucha maduración. Y por eso he estado tiempo articulando toda la armazón de la obra. Hay piezas incluso que tienen muchos más años: hay canciones de 1992, otras de 2010… son partituras de épocas muy diferentes y separadas en el tiempo, y he tardado mucho tiempo no solo en perfilarlos en cuanto a sonido, sino también en darle coherencia a todo el repertorio, en ver en qué puntos comunes se encontraban. Luego ya me he metido con los arreglos musicales, que los he escrito yo todos, y se dilató más en el tiempo: es un disco muy delicado, con un sonido muy de atmósferas, muy meditativo… y ese tipo de trabajos son los que más lata dan.

Es tu primer disco en 21 años. ¿Sientes que ahora empieza una nueva vida tanto personal como artística?

Sí, tengo ese sentimiento, esa sensación de que algo ha cambiado. No sé bien el qué, pero algo ha cambiado. En estos últimos años he dado los conciertos más importantes de mi vida. Este disco es muy importante, también: lo saco con Universal, que es un sello al que respeto muchísimo y que tiene una importancia capital. Siempre he estado en sellos que me han tratado estupendamente, pero siento que la dimensión que estoy teniendo ahora no la había tenido antes.

Algo ha cambiado en mi vida, también: tengo una edad ya, no soy el mismo que cuando empezó a tocar de niño. Hay otra madurez. Pero es un momento muy bonito: me he reencontrado con mi hijo Rafael, con el que por circunstancias de años atrás no había podido estar; he encontrado un socio y un amigo como Paco, que me ayudó a curarme de mis problemas de salud y a redimensionar mi carrera… Siento que por primera vez en mucho tiempo puedo tumbarme en un sofá cómodo a hablar y tomarme un café y charlar con alguien como tú. Pasé muchos años de fatiga.

En estos años de fatiga, ¿pensaste en algún momento en dejarlo todo? ¿O la guitarra siempre fue una especie de “lugar seguro” donde recurrir?

La guitarra siempre ha sido mi refugio. Refugio de todo, además. Pero sí que he tenido la impresión de que no iba a poder tocar más: estaba tan delicado de salud que sentía que no iba a volver a tener fuerzas para hacerlo. Llegó un momento en que casi abandoné de tocar. Y mira cómo es la vida que ahora toco ante teatros llenos, recibo el calor de la gente a un nivel que casi no recordaba… estoy emocionado. Llevo una banda que me gusta, me divierto con ellos sobre el escenario. Parece mentira que después de todo lo que pasé esté viviendo este tipo de cosas.

¿Sientes que es tu mejor momento artístico, al margen de que personalmente también haya habido un cambio enorme?

Creo que este es el mejor momento de mi vida artística, sin lugar a dudas. Siempre he hecho muchas cosas, desde joven; y siempre he tenido una posición muy buena como guitarrista: he estado con los Reyes de España, con personalidades muy importantes de la política, he hecho muchos conciertos con el Ministerio de Asuntos Exteriores representando a España, tengo muchos premios de joven muy importantes… pero la promoción que estoy teniendo ahora, y el asentamiento como artista que estoy teniendo ahora, con 55 años, es sin duda mi momento más importante.

Dijiste hace unos días que en la cárcel te habías relacionado mucho con el mundo gitano, lo que le había dado a tu toque un sonido más oscuro. ¿Crees que Parque de María Luisa representa este momento?

Sí, creo que me representa porque a pesar de que haya explorado un toque diferente estos años, a nivel vital y artístico es un momento de luz y esplendor, que es el sonido predominante del disco. Esa eclosión primaveral, esos fuegos artificiales, ese reenamoramiento con la guitarra. Estoy viviendo eso: sentirme más vivo que nunca, estar con mis amigos, estar tranquilo, poder descansar, estar bien.

¿Y esos toques más oscuros y gitanos los vas a plasmar en algún otro material? ¿Le estás dando vuelta a la idea?

(Sonríe) Pues sí. Precisamente ya estoy trabajando en ello: desde Universal tienen mucho interés en poder grabar un disco de guitarra flamenca con esa atmósfera, tocando tarantas y palos flamencos tradicionales.

Tú tienes mucha conexión con la música clásica y contemporánea. ¿Te gusta que se hable de ti como “guitarrista flamenco”; crees que hace justicia a tu sonido o se queda un poco corto?

Me dolería si dijesen que no soy flamenco: llevo muchos años en el flamenco y he dado gran parte de mi vida por el flamenco. Es normal que haya gente que tenga cierta confusión, porque también me he acercado a sonoridades más clásicas, como dices, o al jazz, y es normal que duden si soy flamenco o clásico; pero para mí, mi origen es flamenco, soy un guitarrista de lo popular.

También se dice que, a diferencia de muchos guitarristas de tu generación y más jóvenes, tú te has distanciado de la manera de tocar de Paco de Lucía. ¿Dirías que has creado una especie de “toque Riqueni”, de escuela alternativa?

No lo sé. Sé que mucha gente joven me sigue y que tocan mi falseta, pero yo no sé bien lo que he podido aportar al género: lo que siempre he perseguido es tocar de una forma lo más personal posible. Yo tengo la influencia directa de Paco de Lucía, que ha sido y será siempre mi ídolo, y su influencia como maestro me hace tenerlo siempre en lo más alto; pero siempre me he preocupado de tener mi estilo, y no de imitarlo.

¿Dirías que hay gente que se parece a ti?

Quizás en alguna influencia armónica sí; pero no estoy ni de cerca de tener la influencia ni de representar lo que representa Paco de Lucía en todo el mundo. A veces se acerca algún guitarrista joven y me llama “maestro” o me pregunta alguna cosa de técnica de alguna de mis canciones, y es algo que me pone muy orgulloso. El simple hecho de pensar que hay gente joven que se fija en mí me emociona profundamente.

¿Sigues un poco la escena del “nuevo flamenco”? Tú en su momento estuviste en Nuevos Medios, con aquella generación amparada por Mario Pacheco. No sé si ves puntos comunes.

Hombre, aquella fue una época muy bonita: artistas como Ketama, La Barbería del Sur, Aurora… Pero creo que aquel movimiento tuvo un impacto muy fuerte. Ahora veo que hay gente nueva haciendo cosas muy buenas e importantes para esta generación, pero creo que aquel movimiento fue muy especial, mucho más fuerte. Pero sigue habiendo muy buenos artistas tanto en el cante, en la guitarra como en el baile. Siempre los ha habido en España y siempre los va a haber. Este país da eso: buen cante, buena guitarra y buen baile.

¿No tienes miedo de que el flamenco se vaya quedando en un segundo plano?

No tengo miedo porque sé que siempre va a haber voces que canten flamenco, porque es la tierra. Pero sí que creo que todos deberíamos tener como referentes a los antiguos, por una cuestión de respeto a la tradición y para que no se pierdan esos cantes tan antiguos y tan bonitos, que cada vez se oyen menos. A mí me tocó vivir una época muy bonita, con cantaores mayores: compartí escenario con Antonio Mairena, Chocolate, Fernanda, Camarón, Enrique Morente…

Con Enrique, además, trabajaste mucho; como también con Rocío Jurado, Isabel Pantoja o Carmen Linares. ¿Hay alguna de esas grandes figuras que te haya dejado más poso?

A mí me ha dejado mucha huella Enrique, quizá el que más: he estado casi quince años a su lado, éramos muy amigos y yo no podía remediar que cuando abría la boca me cambiaba toda la percepción que tenía del flamenco, me rompía todos los esquemas, no pensaba ni en las falsetas, tenía que reaprender el género todo el rato… Me quedaba pillado con él cómo cantaba. Era una pasada estar con él, tanto a nivel artístico como personal. Era una persona tan linda… Las cosas sin él no son lo mismo.

Queda su hija Estrella, con la que también has trabajado. ¿Crees que reencarna bien el espíritu de su padre?

Yo creo que todo. Es la prolongación de Enrique en mujer. Ahora, de hecho, estamos trabajando juntos. Cuando toco con ella en el escenario veo los movimientos de Enrique, una expresión muy parecida, incluso a nivel tímbrico. Es muy guapa y para mí es como una sobrina: ella me llama “tío” o “maestro”, somos como familia. Es una excelente artista y muy buena persona.

Hay una crítica del disco que dice que hay momentos que en Parque de María Luisa parece que no hay instrumentos, sino pajarillos cantando y representados en los sonidos de guitarra. ¿Te importaba mucho que se tenga esa sensación de que el oyente estuviese en el parque?

Yo me iba al parque a escuchar los pájaros. Fue un trabajo de mucho detalle, porque he intentado en la producción del disco ver si había un semitono o algo para poder conectar a través del sonido de esos pájaros o de la naturaleza del parque, conectar con la sonoridad de las canciones. Fue difícil, porque había mucha mezcla de semitonos y bemoles, pero cuando conseguí que el sonido de la guitarra coincida tímbricamente con el sonido de los pájaros era una pasada: cuando el sonido del parque coincide con el de los instrumentos se consigue la música más hermosa del mundo.

Hay homenajes a Bécquer, a los Hermanos Quintero; pero también hay una parte muy tuya, de los recuerdos de paseos con tu padre por el parque. ¿Dirías que este disco representa una visión neutral del Parque; o una visión personal, de tus propias vivencias en el parque?

La gente por lo general se limita a pasear por el parque. En cambio, los artistas lo que hacemos es recrearnos. Yo lo que he hecho es, de mis vivencias en el parque, conseguir transformarlas en música, en sonido. Me apetecía mucho además la idea de poder rendir homenaje a Sevilla, y creo que lo he conseguido: es algo que va a perdurar, que va a estar como referencia. Es algo importante, porque al final nos moriremos, pero la obra quedará para siempre.

Rafael Riqueni